Quebraron en pandemia tras 45 años y hoy le venden a empresas como Ford y Arcor

En 2020, en plena pandemia, la Imprenta Rolta presentó la quiebra después de más de 45 años en el mercado. Para sus empleados, la noticia significaba quedarse sin trabajo de un día para el otro, en el peor momento posible. Pero un grupo de ellos decidió no resignarse: recuperaron la empresa y la convirtieron en una cooperativa.

Hoy, la Cooperativa de Trabajo 3 de Agosto, que sigue funcionando con el nombre de Imprenta Rolta, produce cuadernos, agendas y calendarios para empresas como Arcor, Pampa Energía, Ford, Metrogas y Loma Negra.

"Los que eran empleados de la imprenta ahora somos los socios de la cooperativa", resume Karina Aguilar, socia de la cooperativa. Son seis, tienen en promedio 57 años y la mayoría lleva tres décadas trabajando en la industria gráfica.

Su historia es la de muchas empresas recuperadas en la Argentina, pero con un giro: lograron llegar a clientes corporativos que, sin ayuda, les habrían resultado inalcanzables.

Las máquinas, a cuenta de indemnizaciones

El primer paso fue negociar con las dueñas. Según cuenta Aguilar, hubo "muy buen diálogo" y acordaron que los trabajadores se quedaran con las máquinas a cuenta de las indemnizaciones que les correspondían. Con ese equipamiento, empezaron a producir como cooperativa autogestionada.

La decisión tenía también una razón muy concreta. "Somos personas mayores todas, estamos en un 57 años de promedio, y se nos haría muy difícil poder acceder al mercado laboral en este contexto", explica. Para ellos, la cooperativa no fue solo un proyecto: fue la forma de conservar su fuente de trabajo.

Una salida con historia en la Argentina

La recuperación de empresas por parte de sus trabajadores no es nueva en el país. Se volvió masiva después de la crisis de 2001, cuando cientos de fábricas cerradas volvieron a funcionar como cooperativas, y desde entonces reaparece en cada momento de crisis. La pandemia fue uno de ellos: muchas empresas que no resistieron el cierre de actividades encontraron en sus propios empleados la única forma de seguir en pie.

En el caso de Rolta, además, aparece una realidad que pocas veces se nombra: la dificultad de conseguir trabajo después de los 50. Para un equipo con esas edad de promedio, perder el empleo no significaba solo buscar otro, sino enfrentarse a un mercado laboral que suele dejar afuera a quienes tienen más experiencia. La cooperativa fue, en ese sentido, una respuesta a un problema que va mucho más allá de una imprenta.

Cómo una cooperativa llegó a venderle a Arcor y a Ford

El gran salto llegó con Compras con impacto, un programa del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires que conecta a cooperativas y emprendimientos sociales con compradores de grandes empresas a través de rondas de negocios.

"De otra manera, para nosotros sería imposible llegar a compradores de estas empresas", reconoce Aguilar. A partir de esas rondas, la imprenta empezó a recibir pedidos de presupuesto, se dio de alta como proveedora y concretó sus primeras ventas.

El camino no siempre es sencillo. Aguilar admite que darse de alta como proveedor de una gran empresa tiene sus dificultades, porque "somos dos mundos totalmente diferentes". Pero, según cuenta, una vez concretada la primera venta, "todo fluye muy bien".

Cuadernos, agendas y calendarios, los productos estrella

El producto estrella de la cooperativa son los cuadernos personalizados, aunque producen todo tipo de trabajos sobre papel. Por estos días, el taller está en plena temporada de agendas y calendarios 2027, con una producción grande de calendarios para Grupo DESA, otra empresa a la que llegaron a través del mismo programa.

La cooperativa también pone el foco en la sustentabilidad. Trabaja con papeles certificados y tintas ecológicas y, cuando necesita tercerizar algún proceso, busca hacerlo con otras cooperativas, para sumarlas a la cadena de valor.

"Lo que tenemos distinto es la pasión"

Cuando se le pregunta por qué una empresa debería elegirlos, Aguilar no duda: "Lo que tenemos distinto sobre todas las cosas es la pasión por lo que hacemos". A eso suma la experiencia de un equipo con 30 años en el oficio y el compromiso con la calidad y los plazos. "Siempre hemos podido cumplir", asegura.

Pero hay algo más que los define. "Es una historia de resiliencia que logramos armar entre los seis", dice.

Un modelo que gana espacio en las grandes empresas

La historia de Rolta muestra un cambio que empieza a verse en el mundo corporativo. Cada vez más empresas incorporan criterios de impacto social y ambiental en sus compras, y eso abre una puerta para cooperativas y emprendimientos que antes quedaban fuera del radar de los grandes compradores.

Para las empresas, comprar a una cooperativa es una forma de cumplir con sus objetivos de sustentabilidad. Para las cooperativas, puede ser la diferencia entre sobrevivir y crecer. El desafío está en sostener ese vínculo en el tiempo, para que no dependa solo de un programa o de una buena voluntad puntual, sino de la calidad del trabajo.

En el caso de Rolta, ese desafío tiene además una dimensión humana. Detrás de cada cuaderno hay seis personas que, en lugar de resignarse, decidieron apostar por lo que mejor saben hacer. "Esta es nuestra fuente de trabajo, apasionados de lo que hacemos", resume Aguilar.