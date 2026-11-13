Vacaciones en la Escuela 2027: inscripción, fechas y horarios en Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno porteño abrió la preinscripción para el programa que ofrece actividades recreativas y educativas durante el receso escolar de verano

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió la preinscripción para una nueva edición de Vacaciones en la Escuela, el programa que ofrece actividades recreativas y educativas durante el receso escolar de verano. La iniciativa está destinada a chicos y adolescentes de entre 3 y 18 años y se desarrollará durante enero de 2027.

Las familias interesadas podrán realizar el registro online desde el 9 hasta el 27 de noviembre de 2026. La propuesta busca acompañar a los estudiantes durante las vacaciones con jornadas que combinan juegos, talleres y distintas experiencias de aprendizaje.

Cuándo son las Vacaciones en la Escuela 2027

Según informó el Gobierno porteño, el programa funcionará durante cuatro semanas, desde el lunes 4 hasta el viernes 29 de enero de 2027.

Las actividades se realizarán de lunes a viernes en escuelas, parques, clubes barriales y otros espacios de la Ciudad. La propuesta está organizada de acuerdo con los distintos niveles educativos y contempla los siguientes horarios:

Nivel inicial (3 a 5 años): de 9 a 16 h o de 11 a 18 h, según la sede.

Nivel primario (6 a 12 años): de 9 a 16 h o de 11 a 18 h, según la sede.

Nivel secundario (desde los 13 años): de 11 a 18 h.

Educación especial: de 9 a 16 h.

En el caso de inicial y primaria, cada establecimiento funcionará en un solo turno, por lo que las familias deberán elegir la sede teniendo en cuenta el horario disponible. No será posible seleccionar entre mañana y tarde dentro de una misma institución.

Cómo inscribirse en Vacaciones en la Escuela 2027

La preinscripción se realiza de manera online a través de la plataforma habilitada por el Gobierno de la Ciudad.

Las familias deben ingresar al sitio oficial del programa y completar el formulario correspondiente con los datos del chico o adolescente y de sus responsables.

El período de registro estará habilitado hasta el 27 de noviembre de 2026.

La propuesta también está abierta a estudiantes que asisten a establecimientos educativos de gestión privada. Es decir, no es necesario concurrir a una escuela pública para participar.

Además, los chicos no tienen la obligación de anotarse en la misma institución a la que asisten durante el ciclo lectivo. Pueden elegir otra sede disponible, de acuerdo con sus necesidades y la oferta del programa.

Qué actividades habrá durante las vacaciones

La edición Verano 2027 tendrá como lema "Yo amo Vacaciones en la Escuela" y estará enfocada en el desarrollo de habilidades socioemocionales.

El objetivo es que los participantes puedan reconocer y expresar sus emociones, construir vínculos, tomar decisiones y aprender a convivir con otros. También se trabajará sobre valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el cuidado.

A lo largo de las cuatro semanas se organizarán talleres de:

Artes visuales.

Ciencia.

Movimiento.

Yoga, como actividad transversal vinculada al bienestar.

De esta manera, el programa propone una alternativa para que chicos y adolescentes puedan compartir actividades durante el receso escolar, conocer otros espacios y continuar aprendiendo a través del juego.

Qué deben llevar los chicos

Para participar de las actividades, los estudiantes deberán llevar una botella de agua identificada con su nombre.

Además, los días en que se realicen propuestas acuáticas tendrán que asistir con traje de baño, toalla y ojotas.

En caso de que un participante necesite una alimentación especial, sus responsables deberán presentar una prescripción médica durante la instancia de validación de la preinscripción para que la escuela pueda gestionar el menú correspondiente.

Dónde consultar e inscribirse

Las familias pueden acceder a la información y realizar la preinscripción a través del sitio oficial de Vacaciones en la Escuela del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

https://buenosaires.gob.ar/educacion/vacaciones-en-la-escuela

También pueden realizar consultas por correo electrónico a vacacionesenlaescuela@bue.edu.ar.