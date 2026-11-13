Verano 2027: cuánto cuestan los vuelos a los principales destinos turísticos de Argentina

Cuánto cuesta volar desde Buenos Aires a Córdoba, Mendoza, Iguazú y Bariloche y qué tarifas ofrecen las aerolíneas durante el verano

Organizar las vacaciones de verano 2027 también implica calcular cuánto cuesta llegar al destino elegido. Para quienes planean recorrer el país en avión, los precios de los pasajes de cabotaje muestran diferencias importantes según la ciudad, la fecha del viaje y la aerolínea.

Una consulta de tarifas para enero de 2027 permite encontrar opciones desde poco más de $100.000 por persona para algunos destinos, mientras que los vuelos a la Patagonia pueden superar los $200.000. Los valores corresponden a pasajes de ida y vuelta desde Buenos Aires y permiten tener una referencia del presupuesto necesario para trasladarse durante la temporada alta.

Cuánto cuestan los vuelos a destinos turísticos en el verano 2027

Entre las alternativas relevadas en buscadores de viajes aparecen vuelos directos y tarifas de distintas compañías. Estos son algunos ejemplos para enero:

Córdoba : un vuelo directo de JetSMART entre el 5 y el 12 de enero, con siete noches de estadía, aparece desde $104.904 por persona.

: un vuelo directo de JetSMART entre el 5 y el 12 de enero, con siete noches de estadía, aparece desde $104.904 por persona. Mendoza : un servicio directo de JetSMART entre el 5 y el 12 de enero figura desde $131.405 por persona, con salida desde Ezeiza y regreso a Aeroparque.

: un servicio directo de JetSMART entre el 5 y el 12 de enero figura desde $131.405 por persona, con salida desde Ezeiza y regreso a Aeroparque. Puerto Iguazú : Aerolíneas Argentinas ofrece una alternativa directa entre el 19 y el 26 de enero, con siete noches, desde $136.124 por persona.

: Aerolíneas Argentinas ofrece una alternativa directa entre el 19 y el 26 de enero, con siete noches, desde $136.124 por persona. Bariloche: un vuelo directo de JetSMART entre el 13 y el 20 de enero aparece desde $238.467 por persona, para una estadía de siete noches.

La comparación muestra que Córdoba y Mendoza presentan algunas de las alternativas de menor costo dentro de esta selección, mientras que Bariloche requiere un presupuesto mayor para el traslado aéreo. Puerto Iguazú se ubica en un rango intermedio, aunque el precio final depende de las fechas y los lugares disponibles.

Los importes son referencias de búsquedas realizadas en agencias y plataformas de viajes. No representan tarifas fijas de las aerolíneas ni garantizan que los mismos valores continúen disponibles al momento de efectuar la compra.

Qué aerolíneas ofrecen vuelos de cabotaje

Entre las compañías que ofrecen vuelos dentro de la Argentina se encuentran Aerolíneas Argentinas y JetSMART . Flybondi, que también participaba del mercado de cabotaje, atraviesa una crisis financiera y operativa: dejó de volar en agosto y en octubre solicitó el concurso preventivo de acreedores. Por el momento, no cuenta con una operación regular de vuelos.

JetSMART, por ejemplo, publica conexiones desde Buenos Aires hacia ciudades como Córdoba, Mendoza, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Tucumán y Ushuaia. En su buscador también permite consultar tarifas con tasas e impuestos incluidos, un dato importante para conocer cuánto cuesta realmente el pasaje.

Aerolíneas Argentinas también aparece entre las opciones para destinos turísticos como Bariloche, Mendoza y Puerto Iguazú, con vuelos directos en algunas de las fechas consultadas.

Qué gastos hay que sumar al precio del pasaje

El valor que aparece inicialmente en un buscador no siempre representa el costo total del viaje. Antes de comprar, conviene revisar qué servicios incluye cada tarifa y cuánto hay que pagar por los adicionales.

Uno de los puntos principales es el equipaje. Algunas opciones económicas contemplan solamente un bolso o artículo personal, mientras que llevar una valija de cabina o despachar equipaje puede incrementar el precio final.

También hay que verificar las condiciones para elegir asiento, realizar cambios de fecha o solicitar devoluciones. Estos servicios pueden tener costos adicionales y varían según la compañía y la categoría tarifaria.

Otro aspecto que puede incidir en el presupuesto es el aeropuerto de salida. En Buenos Aires, los vuelos pueden partir desde Aeroparque o Ezeiza, y algunas alternativas tienen distintos aeropuertos para la ida y el regreso. Por eso, además del pasaje, conviene calcular el traslado hasta la terminal aérea.

Cuándo conviene comprar los pasajes para las vacaciones 2027

Quienes ya tienen definido el destino y las fechas pueden comparar las tarifas con anticipación y revisar distintas combinaciones de días. Viajar durante la semana, modificar uno o dos días la salida o el regreso y considerar aeropuertos alternativos puede permitir encontrar otras opciones.

También es recomendable consultar directamente las páginas oficiales de las aerolíneas antes de confirmar una reserva. De esa manera, se pueden revisar las condiciones de la tarifa, los servicios incluidos y el precio final de la operación.

Para las vacaciones de verano, el pasaje aéreo es apenas una parte del presupuesto: a ese importe hay que sumar alojamiento, comidas, traslados y actividades. Por eso, conocer de antemano cuánto cuesta volar a cada destino permite comparar alternativas y organizar los gastos antes de viajar.

Por qué varían los precios de los vuelos durante el verano

El costo de viajar en avión dentro de la Argentina no depende solamente de la distancia entre el punto de partida y el destino. También influyen la fecha elegida, la cantidad de asientos disponibles y las condiciones de cada tarifa. Por eso, una misma ruta puede presentar diferencias de precio entre dos semanas de enero o entre enero y febrero.

En temporada alta, los destinos turísticos suelen concentrar una mayor cantidad de consultas y reservas. Cuando quedan menos lugares disponibles en las categorías económicas de un vuelo, las opciones restantes pueden tener precios más elevados. Esto explica por qué dos pasajeros que viajan en el mismo avión no necesariamente pagan lo mismo por sus pasajes.

Otro aspecto que conviene considerar es la frecuencia de los servicios. Las rutas con más alternativas de horarios permiten comparar distintas salidas y regresos, mientras que una menor cantidad de vuelos puede reducir las posibilidades de encontrar una tarifa conveniente.

Comparar fechas y condiciones resulta especialmente importante para quienes todavía no definieron cuándo viajar. Una diferencia de pocos días puede modificar el costo del traslado y, por lo tanto, el presupuesto total de las vacaciones.