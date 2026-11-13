Una persona murió y hay dos desaparecidos y más de 30 heridos por la explosión en Lanús

Desde la Municipalidad de Lanús también confirmaron que se registraron al menos 30 heridos en total. La explosión fue por una fuga de gas

Una explosión sacudió este viernes por la mañana a Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, mientras trabajadores de Metrogas realizaban tareas de renovación de la red de distribución. Durante los trabajos, una máquina dañó una tubería y provocó una importante fuga de gas que derivó en una columna de fuego que los equipos de emergencia intentaban controlar.

El saldo informado por la Municipalidad de Lanús fue de una persona fallecida, más de 30 heridos y dos desaparecidos. El episodio ocurrió en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial del sur del conurbano bonaerense.

El director de Defensa Civil del municipio, Claudio Arale, había informado en una conferencia de prensa que al menos 21 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, y fueron internadas en el Hospital Evita de Lanús. También precisó que siete personas recibieron el alta médica y otras siete permanecían en observación.

En paralelo, fuentes judiciales indicaron que dos directivos de Metrogas fueron trasladados a la Fiscalía General de Avellaneda-Lanús para ser identificados. "Se lo traslada a esos fines", aclararon.

Según informó la empresa distribuidora, el incidente comenzó cuando una máquina que trabajaba en el lugar rompió una de las tuberías de la red de gas. La rotura provocó una fuga y dio origen al incendio que se extendió en la zona.

Las primeras imágenes aéreas mostraron una esquina envuelta en llamas, con columnas de humo que se elevaban entre los edificios. La fuerza de la explosión provocó daños importantes en los comercios y viviendas cercanas.

El comunicado del municipio de Lanús tras la explosión fatal

El operativo de emergencia y los trabajos para detener la fuga

Tras el estallido se desplegó un amplio operativo de seguridad y asistencia. Más de 20 dotaciones de bomberos, tanto de Lanús como de municipios cercanos, trabajaron junto con equipos de Defensa Civil, Seguridad y Salud.

Las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de vecinos de las viviendas y los comercios linderos al lugar del incendio, mientras continuaban las tareas para controlar la situación.

Pasadas las 12.15, Metrogas consiguió prensar uno de los extremos del conducto dañado. Los operarios trabajaban sobre el otro sector mediante la apertura de pozos alejados del punto de la rotura, con el objetivo de interrumpir por completo el flujo de gas y extinguir la llamarada.

El Municipio indicó que todos los vecinos de la zona fueron evacuados y que el fuego está controlado. Sin embargo, todavía aguardaban que MetroGAS interrumpiera el suministro para poder extinguir las llamas por completo y evaluar los daños.

Comercios destruidos, vehículos dañados y vecinos evacuados

La explosión provocó un incendio de grandes dimensiones que alcanzó distintos establecimientos comerciales, automóviles estacionados y propiedades cercanas.

Uno de los locales más afectados fue una fiambrería de la zona. Su propietaria, Helena, contó que había llegado al comercio durante la mañana y que advirtió un fuerte olor a gas antes del estallido.

Según relató, una de las empleadas alertó a los trabajadores de Metrogas y luego recibieron indicaciones para salir del establecimiento, cortar la electricidad y cerrar el negocio.

La mujer también confirmó que su hijo resultó herido durante el episodio y describió la destrucción que sufrió el comercio.

El pedido a los vecinos tras la explosión

Después del estallido, vecinos de Remedios de Escalada difundieron mensajes preventivos para quienes viven en las inmediaciones del lugar.

El pedido fue mantener cerradas las llaves de gas de las viviendas ubicadas en un radio de 10 cuadras hasta que los equipos de emergencia y la distribuidora terminaran de controlar las fugas.

La recomendación se difundió mientras continuaban los trabajos para interrumpir el suministro en la cañería dañada y garantizar la seguridad de las propiedades cercanas.

Las circunstancias en las que se produjo la explosión deberán ser determinadas en el marco de las investigaciones correspondientes.