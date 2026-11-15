Buscan voluntarios para estudiar animales en África con alojamiento y comida gratis

El proyecto científico es en el desierto del Kalahari y está orientado a personas con formación o interés en ciencias biológicas

Una experiencia de un año en el corazón de África, rodeados de animales salvajes y con alojamiento y comida incluidos. Esa es la propuesta del Kalahari Meerkat Project, un programa de investigación que busca voluntarios de distintas partes del mundo para estudiar el comportamiento de las suricatas en su hábitat natural.

La iniciativa se desarrolla en el desierto del Kalahari y forma parte de las investigaciones del Kalahari Research Centre. El objetivo es profundizar el conocimiento sobre la vida social de estos animales, sus formas de cooperación, la comunicación y las estrategias que utilizan para sobrevivir.

La convocatoria está abierta a postulantes internacionales y representa una oportunidad para quienes tienen interés en la biología, la ecología y el comportamiento animal. Sin embargo, no se trata de un viaje turístico: los participantes deberán comprometerse con las tareas de investigación y adaptarse a las exigentes condiciones del entorno.

Qué ofrecen a los voluntarios que viajen a África

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que el centro cubre los gastos de alojamiento y alimentación durante la estadía. Cada voluntario dispone de una habitación privada, aunque los baños y las duchas son compartidos.

También se proporciona capacitación en distintas herramientas y procedimientos científicos, entre ellos:

Seguimiento de animales mediante radiotelemetría.

Registro y análisis de comportamientos.

Técnicas de observación y muestreo.

Manejo de animales.

Organización y gestión de datos científicos.

Además, los participantes reciben una pequeña asignación mensual para cubrir gastos personales y cuentan con acceso limitado a internet. El centro también cubre los traslados terrestres dentro de Sudáfrica desde y hacia la estación de investigación.

La propuesta no contempla un salario convencional ni cubre todos los gastos del viaje. Los pasajes internacionales, el seguro médico, las visas y otros gastos personales quedan a cargo de cada voluntario.

Cuáles son los requisitos para participar del proyecto

El programa está especialmente orientado a personas con formación o interés en las ciencias biológicas. Aunque contar con experiencia previa en trabajos de campo o laboratorio es una ventaja, no constituye una condición excluyente.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener conocimientos de inglés para comunicarse con el equipo de investigación.

para comunicarse con el equipo de investigación. Contar con buena condición física para realizar caminatas prolongadas.

para realizar caminatas prolongadas. Tener interés en la biología , la ecología o el comportamiento animal .

en la , la o el . Disponer de tiempo para una estadía prolongada .

. Contar con un seguro médico que cubra los riesgos asociados al trabajo de campo.

En el caso específico del proyecto de suricatas, el compromiso solicitado es de 12 meses. Además, se requiere tener licencia de conducir vigente, una condición importante para las tareas que se desarrollan en el terreno.

Los días de trabajo pueden ser largos y las temperaturas del Kalahari, extremas. Por eso, los voluntarios deben estar preparados para caminar varios kilómetros, cargar equipos y pasar buena parte de la jornada al aire libre.

Cómo anotarse para estudiar suricatas en África

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura directamente ante el Kalahari Meerkat Project. El proceso consiste en enviar un único archivo PDF con el currículum y una carta de presentación en la que expliquen su experiencia, sus motivaciones y su disponibilidad para permanecer durante el período requerido.

Las postulaciones se reciben a medida que se habilitan vacantes y se evalúan de manera individual. La convocatoria admite candidatos de distintos países, aunque la cantidad de lugares disponibles es limitada.

Para consultar las condiciones, conocer más detalles sobre la vida en el centro de investigación y enviar una solicitud, hay que ingresar al sitio oficial del Kalahari Research Centre.