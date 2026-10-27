Costa Rica ofrece comida y alojamiento a voluntarios que cuidan tortugas marinas

Costa Rica ofrece una oportunidad de voluntariado para quienes buscan combinar un viaje con el cuidado del medioambiente: participar en programas de conservación de tortugas marinas, colaborar con investigadores y ayudar a proteger los nidos y las crías antes de que lleguen al océano.

Las propuestas de la Fundación Corcovado y la Asociación CREMA incluyen alojamiento y comidas, aunque no son gratuitas. Los participantes deben pagar una tarifa que financia parte de los gastos de estadía y las actividades de conservación. Las condiciones, la duración y los requisitos varían según el programa.

Fundación Corcovado: cuánto cuesta el voluntariado en Costa Rica

La Fundación Corcovado desarrolla un programa de conservación de tortugas marinas en Playa Palo Seco, en el Pacífico central de Costa Rica. Para la temporada 2026, la organización publicó una convocatoria con actividades previstas entre el 1 de julio y el 15 de diciembre.

La participación tiene un costo de u$s315 por semana, con una estadía mínima de dos semanas. Por lo tanto, el valor de referencia para ese período es de u$s630 por persona.

La tarifa incluye alojamiento, tres comidas diarias y capacitación. No contempla los gastos de traslado hasta el proyecto, las excursiones ni otros consumos personales.

Durante la experiencia, los voluntarios pueden participar en:

Patrullajes diurnos y nocturnos

Reubicación de nidos en viveros protegidos

Registro de datos científicos

Exhumación de nidos

Liberación de tortugas recién nacidas

Colaborar en iniciativas de educación ambiental y ecoturismo

Para postularse, es necesario tener al menos 18 años, contar con una condición física adecuada y disponer de un seguro de viaje que cubra toda la estadía. La organización solicita conocimientos básicos de español o inglés y capacidad para trabajar entre cuatro y seis horas diarias, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

Las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción y enviar la documentación requerida a la organización, al menos dos semanas antes de llegar. Como la temporada termina el 15 de diciembre, es importante consultar si quedan plazas disponibles.

La información y las instrucciones para postularse están disponibles en el sitio oficial de Fundación Corcovado.

CREMA busca asistentes para proteger tortugas marinas

Otra alternativa es la Asociación CREMA, que trabaja en distintas playas de la península de Nicoya, en la provincia costarricense de Guanacaste. Sus proyectos se concentran en San Miguel, Costa de Oro y Corozalito, donde se desarrollan tareas de monitoreo y protección de tortugas marinas.

La convocatoria de asistentes de investigación 2026-2027 contempla una participación mínima de diez semanas. Se trata de puestos de voluntariado no remunerados, con una cuota semanal que cubre el alojamiento y tres comidas básicas por día.

Los valores publicados son:

San Miguel y Costa de Oro: u$s180 por semana.

u$s180 por semana. Corozalito: u$s120 por semana.

Para una estadía mínima de diez semanas, el costo asciende a u$s1.800 en San Miguel y Costa de Oro, o u$s1.200 en Corozalito. Estos importes no deben confundirse con un salario: los asistentes deben afrontar la cuota para participar del programa.

Las tareas incluyen patrullajes nocturnos de entre tres y cuatro horas, seguimiento de nidos, recolección de datos sobre las tortugas, mantenimiento de viveros y colaboración en actividades de educación ambiental. También pueden participar en la capacitación de nuevos voluntarios y en la organización del trabajo de campo.

La organización prioriza perfiles con formación avanzada en biología o disciplinas relacionadas, aunque la experiencia previa en investigación de campo o conservación de tortugas no es obligatoria. Se valoran el manejo conversacional de español e inglés, la autonomía, la capacidad de trabajar en equipo y la adaptación a entornos aislados.

La convocatoria contempla distintos períodos según la playa. En Corozalito, uno de los turnos publicados se extiende del 19 de noviembre de 2026 al 31 de enero de 2027. Antes de enviar una solicitud, se recomienda verificar que haya disponibilidad para las fechas elegidas.

Para postularse, hay que enviar el currículum, una carta de motivación y los datos de tres referencias a las direcciones de correo indicadas en la convocatoria oficial de CREMA.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Aunque los programas permiten colaborar directamente con iniciativas de conservación, es importante revisar las condiciones antes de comprometerse. Las tarifas informadas incluyen hospedaje y alimentación, pero no cubren necesariamente el pasaje aéreo, los traslados hasta las playas, las excursiones ni los gastos personales.

También hay que considerar que se trata de actividades de campo que pueden exigir trabajo nocturno, caminatas prolongadas y exposición a la lluvia, el calor y otras condiciones propias de las zonas costeras.

La disponibilidad debe confirmarse directamente con cada organización, en especial porque las temporadas de anidación tienen fechas definidas y los cupos pueden cambiar.

Así, quienes quieran conocer Costa Rica desde una perspectiva diferente pueden evaluar estas propuestas de voluntariado, comparar sus costos y requisitos y elegir la que mejor se adapte a sus posibilidades.