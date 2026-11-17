La marca de gorras, representada por Grupo Caffaro, suma un local cada dos meses y prepara un outlet en Parque Brown y su primer festival propio

En un año de consumo cauteloso, una marca de gorras encontró la forma de crecer. New Era, la firma estadounidense nacida en 1920 en Buffalo, Nueva York, registró en 2026 un crecimiento de 40% en unidades vendidas en la Argentina, sumando tiendas físicas, e-commerce y venta mayorista.

El dato llega a poco más de dos años de que Grupo Caffaro se quedara con la distribución oficial de la marca en la Argentina y Uruguay, en septiembre de 2024. Desde entonces, la inversión ya supera los u$s6 millones, según informó la empresa.

Y la expansión sigue. Antes de que termine el año, New Era abrirá su primer local en Rosario, en el Shopping Alto Rosario, y un nuevo outlet en Factory Parque Brown. Desde comienzos de 2025, la marca suma una tienda nueva cada dos meses.

El crecimiento tiene una explicación que va más allá de los locales: New Era logró que la gorra dejara de ser un accesorio deportivo para convertirse en una prenda de moda.

New Era: un local cada dos meses y el salto al interior

Desde 2025, la marca incorporó ocho puntos de venta en la Argentina y uno en Montevideo. Rosario será su segundo paso fuera del AMBA, después de Córdoba. El outlet de Parque Brown se sumará al que abrió en septiembre en el Soleil Shopping, con stock de temporadas anteriores y precios diferenciales.

"No se trata solo de sumar locales, sino de incorporar estratégicamente formatos y plataformas que nos permitan seguir construyendo comunidad alrededor de New Era", explica Cristina Caffaro, Marketing Manager de New Era Argentina.

La empresa también apuesta al canal digital. Además de su tienda online, este año lanzó una plataforma para clientes mayoristas y creció con fuerza en Mercado Libre, donde triplicó las unidades vendidas respecto del año anterior.

La elección de los formatos también dice mucho. Mientras suma locales en shoppings de alto tránsito, la marca apuesta a los outlets, un canal que en los últimos años creció en la Argentina al ritmo de un consumidor que busca marcas reconocidas a menor precio. Para las empresas, además, es una forma de mover stock de temporadas anteriores sin bajar el precio en sus tiendas principales.

El paso al interior es la otra señal. Rosario y Córdoba son plazas grandes, pero también un termómetro: si una marca de nicho funciona fuera de Buenos Aires, deja de depender del público porteño y empieza a construir una presencia verdaderamente nacional.

Gorras, de la cancha de béisbol al guardarropa

El caso de New Era muestra cómo una marca puede cambiar de público sin cambiar de producto. Las gorras de los New York Yankees o Los Angeles Dodgers, que durante décadas fueron cosa de fanáticos del béisbol, hoy se usan como parte del outfit en cualquier ciudad del mundo, incluso entre quienes nunca vieron un partido.

La empresa apoya esa transformación en tres pilares: el deporte, la música y la moda. Y las colaboraciones son una pieza clave. En la Argentina, la gorra lanzada con Duki en 2025 agotó el stock en tiempo récord y se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos de la marca en el país. Este año llegaron además la cápsula de J Balvin con Ryan Castro, en simultáneo con los principales mercados del mundo, y modelos ligados a Bad Bunny y al Super Bowl.

"El consumidor argentino es sumamente exigente y está profundamente conectado con las tendencias globales del streetwear", afirma Sofía Caffaro Britos, Brand Marketing & Experience de New Era Argentina.

Un festival propio para sus fans

El próximo paso de la marca es un evento propio. New Era realizará en la Argentina su primer festival, New Era Sessions, con artistas, DJ en vivo y experiencias vinculadas al deporte y la cultura urbana.

Por qué una gorra premium crece cuando el consumo se enfría

El crecimiento de New Era va a contramano del clima general del consumo, y no es casual. En momentos de bolsillos ajustados, muchos consumidores resignan compras grandes pero mantienen gustos más chicos con fuerte valor simbólico. Una gorra de marca cuesta menos que unas zapatillas o una campera, pero comunica pertenencia: a un equipo, a un artista o a una cultura.

Las marcas que mejor entienden esa lógica son las que venden algo más que un producto. En el caso de New Era, el negocio no está solo en la gorra, sino en la comunidad que se arma alrededor de ella, con lanzamientos que se agotan, colaboraciones con artistas y ahora un festival propio. El desafío será sostener ese interés a medida que la marca se expande al interior y deja de ser una novedad.