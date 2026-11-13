En qué otras oportunidades Estados Unidos paralizó los vuelos en todo el país

La medida de este viernes es la segunda vez desde los ataques terroristas de 2001 que EE.UU. ordena detener los despegues a escala nacional

La decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) de suspender los despegues en todo el país volvió a poner en primer plano un antecedente excepcional en la historia de la aviación comercial estadounidense. La última vez que se había dispuesto una paralización nacional de estas características fue en enero de 2023, aunque el episodio más extraordinario ocurrió el 11 de septiembre de 2001, después de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

La medida de este viernes 13 de noviembre es apenas la segunda vez desde los ataques terroristas de 2001 que la autoridad aeronáutica estadounidense ordena detener los despegues a escala nacional. Sin embargo, los motivos y el alcance de las decisiones fueron diferentes.

En esta oportunidad, la FAA dispuso que los aviones que permanecían en tierra no despegaran debido a un problema de comunicaciones que afectó a los centros de control de tránsito aéreo. Las aeronaves que ya estaban en el aire podían continuar hasta sus destinos y aterrizar, mientras que los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos eran evaluados caso por caso.

Qué pasó con los vuelos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001

El antecedente más importante se remonta al 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos sufrió una serie de atentados coordinados por la organización terrorista Al Qaeda.

Ese día, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados. Dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York; otro se estrelló contra el Pentágono, en Virginia, y el cuarto cayó en un campo de Pensilvania luego de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave.

Frente a la magnitud de los ataques y ante el temor de que se produjeran nuevos secuestros, las autoridades ordenaron una medida sin precedentes: detener las operaciones de la aviación civil en todo el territorio estadounidense.

La FAA emitió primero una orden nacional que impedía nuevos despegues. Pero la decisión fue más allá. A las 9.45 de la mañana, hora local, todos los aviones que estaban volando recibieron instrucciones de aterrizar en el aeropuerto adecuado más cercano.

En ese momento había más de 4.500 aeronaves en el aire bajo planes de vuelo por instrumentos. La orden representó la primera vez en la historia de Estados Unidos que se obligaba a aterrizar a todos los aviones civiles que se encontraban en vuelo.

Poco después, a las 10.39, la FAA formalizó el cierre de las operaciones en todos los aeropuertos mediante un aviso aeronáutico. Para las 12.15, el espacio aéreo de los 48 estados continentales ya estaba despejado de vuelos comerciales y privados.

La reapertura no fue inmediata. Las autoridades comenzaron a habilitar gradualmente algunos servicios al día siguiente, bajo controles de seguridad mucho más estrictos. El sistema de transporte aéreo estadounidense había cambiado para siempre.

El otro antecedente reciente fue en enero de 2023

Mucho más cerca en el tiempo, el 11 de enero de 2023, la FAA volvió a ordenar una suspensión nacional de los despegues. En aquella oportunidad, sin embargo, no hubo un ataque terrorista ni una amenaza externa, sino una falla informática.

El problema afectó al sistema NOTAM (Notice to Air Missions), una plataforma que distribuye información fundamental para la seguridad de los vuelos. A través de esos avisos, los pilotos reciben advertencias sobre posibles riesgos y condiciones que pueden afectar las operaciones, como restricciones en aeropuertos, obstáculos o problemas en las pistas.

Ante la imposibilidad de garantizar que la información estuviera disponible y actualizada, la FAA decidió pausar todos los despegues nacionales a las 7.15 de la mañana, hora del Este, para comprobar la integridad de los datos.

La suspensión se levantó a las 9.07, cuando la agencia comenzó a normalizar las operaciones. En total, el freno duró menos de dos horas y provocó demoras y cancelaciones en distintos aeropuertos del país.

Días después, la FAA informó que una revisión preliminar había detectado que personal de una empresa contratista había eliminado archivos de manera involuntaria mientras trabajaba para corregir problemas de sincronización entre la base de datos principal y una de respaldo. La agencia también señaló que no había encontrado indicios de un ciberataque ni de una acción maliciosa.

Así, los dos antecedentes permiten dimensionar la excepcionalidad de la decisión actual. Mientras que en 2001 la paralización respondió a una emergencia terrorista y derivó en el cierre completo del espacio aéreo, en 2023 fue consecuencia de una falla tecnológica que obligó a suspender temporalmente los despegues para preservar la seguridad operacional.