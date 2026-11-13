"No hay indicios de que sea un ataque contra EE.UU.": la explicación del gobierno de Trump

El secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin aseguró que se decidió paralizar todos los vuelos en el país por un corte en las comunicaciones

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes detener los despegues en todos los aeropuertos del país por una "situación extraordinaria y motivos de seguridad", luego de detectar graves problemas en las comunicaciones de los centros de control del tráfico aéreo.

La restricción alcanzó a todas las aeronaves que permanecen en tierra, que no podrán despegar hasta nuevo aviso. En cambio, los aviones que ya se encuentran en vuelo están autorizados a completar sus trayectos y aterrizar.

La explicación del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Luego de conocerse la noticia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, brindó una breve conferencia de prensa en la que dijo que no hay motivos para sospechar en una amenaza a la seguridad nacional.

"No tenemos indicios ni motivos para creer que, por el momento, esto haya sido una amenaza para Estados Unidos", declaró Mullin a la prensa en la Casa Blanca, reiterando más tarde que "hasta ahora no hay indicios de que se tratara de un ataque malintencionado contra nosotros".

"Se trató de una interrupción de las telecomunicaciones", afirmó.

Además, por el momento dijo que no hay plazos para restablecer los vuelos: "No hemos discutido ningún plazo. Va a llevar tiempo. Así que esto no se va a resolver ni solucionar en cuestión de una hora".

En la zona de Nueva York, los aeropuertos repletos de aviones sin despegar

Indicó que se tenía constancia de todos los vuelos y que la situación de los que se encontraban en el aire se estaba gestionando "caso por caso".

Además, señaló que funcionarios pusieron al tanto al presidente Donald Trump sobre la orden de la FAA de mantener en tierra todos los vuelos, y que el mandatario habló por teléfono con el secretario de Transporte, Sean Duffy.

"Estuvo hablando por teléfono hace poco con el presidente y con varios de nosotros. Y están haciendo un trabajo fenomenal en medio de esta crisis", dijo Mullin.

Mullin dijo que Trump "tomó las riendas del asunto de inmediato" y facilitó recursos y canales de comunicación para garantizar que se gestionara la situación.

Mullin, declaró que la interrupción masiva y global de Microsoft ocurrida el jueves y el problema de comunicaciones que provocó la orden de la FAA de mantener los vuelos en tierra a nivel nacional este viernes no están relacionados.

"No veo ninguna razón para vincular ambos sucesos", dijo Mullin a los periodistas en la Casa Blanca el viernes por la tarde. "Son problemas distintos".

Por qué se suspendieron todos los vuelos en EE.UU.

La decisión se tomó después de que la FAA suspendiera inicialmente las operaciones aéreas en Chicago por inconvenientes en las comunicaciones del control del tráfico. En ese momento, el organismo había indicado que "todos los vuelos de salida deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso".

Según un mensaje publicado en redes, la FAA señaló: "Ha habido una interrupción temporal en las telecomunicaciones. Por abundancia de precaución, todos los vuelos han sido suspendidos. Cada vuelo ha sido contabilizado y los vuelos internacionales serán manejados caso por caso".

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó posteriormente que la medida se extendía a todo el territorio nacional.

"La FAA ha ordenado una parada en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de Estados Unidos tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información", informó Duffy en la red social X.

En Estados Unidos se operan alrededor de 44.000 vuelos diarios que trasladan a unos tres millones de pasajeros.

Qué pasa con los vuelos internacionales

La FAA indicó que los vuelos internacionales serán evaluados y gestionados caso por caso. Por el momento, el organismo no había respondido a los pedidos de comentarios sobre el alcance del inconveniente ni sobre cuánto tiempo podría extenderse la suspensión.

Se trata de la segunda interrupción a escala nacional de todos los despegues en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El antecedente más reciente ocurrió en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos a los pilotos obligó a la FAA a suspender los despegues de vuelos domésticos durante menos de dos horas.

El sistema de comunicaciones de la FAA, bajo presión

El episodio vuelve a poner en primer plano las dificultades de infraestructura que enfrenta el sistema de control aéreo estadounidense. El año pasado, el Congreso aprobó una partida de u$s12.500 millones destinada a modernizar las comunicaciones de la FAA, consideradas obsoletas.

Este viernes, tanto el organismo como la Casa Blanca solicitaron al Congreso otros u$s30.100 millones para avanzar con la solución de distintos problemas tecnológicos y operativos.

Mientras los técnicos investigan el origen de la falla, la suspensión de los despegues mantiene en alerta a las aerolíneas y a los pasajeros que tenían previsto viajar desde distintos puntos de Estados Unidos.