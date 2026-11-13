Maxi López abrió su canal de YouTube con un desafío: ser chofer de Uber por 24 horas

Tras su paso por la televisión y el streaming, el exfutbolista de River sigue incursionando en los negocios. Las reacciones de sus pasajeros

Maxi López se sumó a la tendencia de Carlos Tevez en el mundo de los negocios y presentó su nuevo proyecto lejos de las canchas. El exdelantero de River y Barcelona abrió su propio canal de YouTube y eligió una particular experiencia para presentar su primer video: se convirtió en chofer de Uber durante 24 horas y registró las reacciones de los pasajeros que descubrieron quién estaba detrás del volante.

La iniciativa marca otro paso en la transformación del empresario en una figura del entretenimiento digital. Luego de su participación en MasterChef Celebrity, sus apariciones en distintos espacios de streaming y su incorporación a TyC Sports, ahora decidió apostar por la creación de contenido propio.

El desafío de Maxi López: trabajó 24 horas como chofer de Uber

El primer video de su canal se titula "Trabajé de Uber por 24hs" y tiene una duración aproximada de 20 minutos. En la grabación, López aparece al volante de un auto de alta gama preparado para recibir a los pasajeros, con bebidas, snacks y barras proteicas.

Uno de los principales atractivos de la propuesta fue la reacción de las personas que se subieron al vehículo sin saber que el conductor era el exjugador. Algunos lo reconocieron rápidamente por su trayectoria en el fútbol, mientras que otros se sorprendieron al descubrir su identidad.

Durante los recorridos, el exdelantero también aprovechó para compartir distintas anécdotas de su carrera profesional. Entre ellas, recordó sus experiencias en Barcelona junto a Ronaldinho y habló sobre su presente en Argentina.

La experiencia dejó situaciones llamativas. En uno de los viajes, una pasajera manifestó su admiración por Wanda Nara, mientras que en otro López trasladó a una turista suiza con quien mantuvo una conversación en inglés.

La jornada estuvo atravesada por distintos viajes y cambios climáticos. En medio del desafío, el exfutbolista hizo una pausa para recuperar energías y eligió comer una bondiola en la Costanera antes de continuar con la experiencia.

Cómo le fue a Maxi López en su debut como youtuber

El estreno tuvo una respuesta inicial positiva. Durante las primeras horas, el video consiguió alrededor de 12.000 reproducciones, mientras que el canal alcanzó los 1.600 suscriptores.

Con esta propuesta, López busca construir una nueva comunidad en YouTube a partir de experiencias, desafíos y situaciones cotidianas, en un formato que combina entretenimiento, humor y anécdotas personales.

Su debut como creador de contenido muestra cómo el exfutbolista continúa explorando nuevas oportunidades profesionales y aprovecha su popularidad para acercarse a una audiencia diferente de la que lo acompañó durante su carrera deportiva.