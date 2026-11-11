La nueva empresa de Carlos Tevez, que sigue incursionando en los negocios

El exfutbolista se asoció con su histórico representante para crear la sociedad Apache Producciones y la compañía ya tiene evento para estrenarse

Una vez concluida la carrera profesional dentro del campo de juego, es habitual que los deportistas de elite den un salto decidido hacia el universo de los negocios. El caso de Carlos Tevez constituye uno de los ejemplos más emblemáticos del fútbol argentino reciente.

Tras una brillante trayectoria internacional repleta de títulos y de millonarias transferencias en clubes como Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Shenhua, el "Apache" diversificó de manera constante sus inversiones.

Su movimiento más reciente combina los negocios con la emoción: la creación de una firma de entretenimiento pensada originalmente para organizar su propio partido de despedida en La Bombonera, pero con proyección para perdurar en la industria del espectáculo.

Apache Producciones, la nueva empresa de Tevez y Ruocco para producir eventos

El pasado 28 de octubre, según se publicó formalmente en el Boletín Oficial, Tevez constituyó junto a su histórico representante, Adrián Ruocco, la firma "Apache Producciones S.R.L.". La empresa se fundó con un capital social de $1 millón y designó como gerente a Diego Daniel Tevez, hermano del exdelantero.

Su objeto comercial abarca desde la producción, promoción y comercialización de eventos deportivos, artísticos y culturales, hasta la contratación de personalidades, venta de tickets, experiencias VIP y gestión de patrocinios.

El debut oficial de la productora será la organización del encuentro homenaje a Tevez previsto para el domingo 20 de diciembre en el estadio de Boca, evento que ya cuenta con figuras confirmadas como Sergio "Kun" Agüero y Martín Palermo.

Tevez y el desembarco en el pádel: complejo en Caballito y marca propia

La creación de la productora audiovisual no es un hecho aislado. La incursión empresaria más fuerte de Tevez durante los últimos años estuvo enfocada en el auge del pádel a través de "Apache 32 Pádel", un proyecto integral desarrollado en alianza con la firma especialista española Bullpadel. El emprendimiento inauguró su primer complejo de cinco canchas en la localidad bonaerense de Bella Vista en marzo de 2026 y ya prepara la apertura de su segunda sede en el barrio porteño de Caballito.

La estructura societaria detrás del negocio del pádel se formalizó en junio de 2025 con la creación de World Padel S.R.L. (integrada por Adrián Ruocco con el 51% de las acciones y Diego Tevez con el 49%) y Global Padel S.R.L.. En paralelo, la alianza estratégica comercializó una línea propia de equipamiento que incluye modelos de paletas oficiales de alta gama como la Apache Power 32 (con un valor de $295.200) y la Vertex 03 Apache ($499.000), junto con una colección de indumentaria, calzado especializado y accesorios deportivos que explotan comercialmente la mítica dorsal 32 que acompañó a Tevez en su paso por Inglaterra.

Historial de inversiones de Carlos Tevez: del sector aerocomercial a la energía y los desarrollos inmobiliarios

El portafolio de negocios de Carlos Tevez acumula antecedentes en diversos sectores de la economía real, con experiencias de variada magnitud: