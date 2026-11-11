La nueva empresa de Carlos Tevez, que sigue incursionando en los negocios
Una vez concluida la carrera profesional dentro del campo de juego, es habitual que los deportistas de elite den un salto decidido hacia el universo de los negocios. El caso de Carlos Tevez constituye uno de los ejemplos más emblemáticos del fútbol argentino reciente.
Tras una brillante trayectoria internacional repleta de títulos y de millonarias transferencias en clubes como Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Shenhua, el "Apache" diversificó de manera constante sus inversiones.
Su movimiento más reciente combina los negocios con la emoción: la creación de una firma de entretenimiento pensada originalmente para organizar su propio partido de despedida en La Bombonera, pero con proyección para perdurar en la industria del espectáculo.
Apache Producciones, la nueva empresa de Tevez y Ruocco para producir eventos
El pasado 28 de octubre, según se publicó formalmente en el Boletín Oficial, Tevez constituyó junto a su histórico representante, Adrián Ruocco, la firma "Apache Producciones S.R.L.". La empresa se fundó con un capital social de $1 millón y designó como gerente a Diego Daniel Tevez, hermano del exdelantero.
Su objeto comercial abarca desde la producción, promoción y comercialización de eventos deportivos, artísticos y culturales, hasta la contratación de personalidades, venta de tickets, experiencias VIP y gestión de patrocinios.
El debut oficial de la productora será la organización del encuentro homenaje a Tevez previsto para el domingo 20 de diciembre en el estadio de Boca, evento que ya cuenta con figuras confirmadas como Sergio "Kun" Agüero y Martín Palermo.
Tevez y el desembarco en el pádel: complejo en Caballito y marca propia
La creación de la productora audiovisual no es un hecho aislado. La incursión empresaria más fuerte de Tevez durante los últimos años estuvo enfocada en el auge del pádel a través de "Apache 32 Pádel", un proyecto integral desarrollado en alianza con la firma especialista española Bullpadel. El emprendimiento inauguró su primer complejo de cinco canchas en la localidad bonaerense de Bella Vista en marzo de 2026 y ya prepara la apertura de su segunda sede en el barrio porteño de Caballito.
La estructura societaria detrás del negocio del pádel se formalizó en junio de 2025 con la creación de World Padel S.R.L. (integrada por Adrián Ruocco con el 51% de las acciones y Diego Tevez con el 49%) y Global Padel S.R.L.. En paralelo, la alianza estratégica comercializó una línea propia de equipamiento que incluye modelos de paletas oficiales de alta gama como la Apache Power 32 (con un valor de $295.200) y la Vertex 03 Apache ($499.000), junto con una colección de indumentaria, calzado especializado y accesorios deportivos que explotan comercialmente la mítica dorsal 32 que acompañó a Tevez en su paso por Inglaterra.
Historial de inversiones de Carlos Tevez: del sector aerocomercial a la energía y los desarrollos inmobiliarios
El portafolio de negocios de Carlos Tevez acumula antecedentes en diversos sectores de la economía real, con experiencias de variada magnitud:
- Moda e indumentaria urbana: En septiembre de 2011, mientras se desempeñaba en el Manchester City, lanzó junto a la firma Sismo Jeans la marca de ropa masculina Tevez 32, comercializando colecciones urbanas en locales multimarca del país.
- Sector aerocomercial (Fly Summer S.A.): En septiembre de 2020 participó en la constitución de la sociedad Fly Summer S.A. (originalmente Avatars S.A.) junto al empresario Daniel Mautone, con el 50% de las acciones. La firma fue inscripta para operar en el transporte aéreo de pasajeros, cargas, chárters, servicios de courier y explotación de hangares.
- Energías renovables (Sideli S.A.): En 2016 ingresó como accionista con un 10% en la sociedad Sideli S.A. para la adquisición de proyectos eólicos pertenecientes a la compañía española Isolux-Corsán, una operación que años más tarde quedó sujeta a investigación en la Justicia federal por las condiciones de compra y venta de los activos.
- Desarrollos inmobiliarios (Love Córdoba): Formó parte del grupo de inversores del emprendimiento inmobiliario Love Córdoba, proyectado por la desarrolladora Inverco en la capital cordobesa. El exfutbolista había destinado cerca de u$s1,5 millones para adquirir tres departamentos en el complejo, proyecto que finalmente quedó inconcluso y derivó en la liquidación judicial del fideicomiso en 2023.