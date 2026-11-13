Dal Poggetto se burló de Milei por la inflación: "Dalpifieto habría que ponérselo a otro"

La economista respondió a las burlas del Presidente, que la había bautizado como "dalpifieto". También cuestionó la inercia inflacionaria que persiste

La economista Marina Dal Poggetto aprovechó el último dato de inflación para devolverle a Javier Milei una de las burlas que el Presidente había utilizado contra ella. Luego de que el IPC de octubre registrara una nueva aceleración, la directora de la consultora EcoGo ironizó sobre los pronósticos económicos del mandatario y sugirió que el apodo con el que suele atacarla podría quedarle mejor a él.

El intercambio ocurrió durante una entrevista con la periodista María O'Donnell en radio Urbana Play. En medio de la conversación, la conductora le recordó a Dal Poggetto algunas de las previsiones que había realizado Milei sobre la evolución de los precios y la actividad económica. Entre ellas, su expectativa de que la inflación comenzaría con cero en agosto y que se aproximaban los mejores meses para la economía argentina.

"Me la dejaste picando", respondió la economista entre risas. Y agregó: "El sobrenombre que me pusieron a mí, el 'dalpifieto', a lo mejor habría que ponérselo a otra persona".

La frase fue una referencia directa al apodo despectivo que Milei utiliza para referirse a la economista, quien en distintas oportunidades cuestionó las proyecciones y algunos aspectos del programa económico del Gobierno.

La respuesta de Marina Dal Poggetto a las burlas de Javier Milei

El Presidente suele recurrir a sobrenombres para cuestionar públicamente a economistas, periodistas y dirigentes que mantienen posiciones críticas respecto de su gestión. Dal Poggetto quedó entre los destinatarios de esos ataques bajo el nombre de "dalpifieto".

Esta vez, la economista aprovechó la oportunidad para responder con ironía y poner el foco en las previsiones del propio mandatario, en un contexto en el que la inflación volvió a mostrar dificultades para perforar los niveles registrados en los meses anteriores.

El comentario generó risas durante la entrevista y contrastó con el tono habitualmente técnico con el que la directora de EcoGo suele analizar la coyuntura económica.

Qué dijo Dal Poggetto sobre la inflación de octubre

Más allá del cruce con Milei, Dal Poggetto también se refirió a la dinámica de los precios y a las dificultades para consolidar una desaceleración de la inflación.

En ese sentido, planteó que todavía existe un componente de inercia que impide que los aumentos mensuales bajen con mayor rapidez.

"Hay una inercia inflacionaria que tiene que ver en parte con la necesidad de recomponer precios y tiene que ver con que parte de esos precios quedaron directamente atados a la inflación pasada, están indexados", explicó.

Su análisis apunta a uno de los desafíos que enfrenta el programa económico: aun cuando el Gobierno logró reducir significativamente la inflación respecto de los niveles de fines de 2023, persisten mecanismos de actualización de precios que dificultan una desaceleración sostenida.

El dato de octubre volvió a poner en discusión la velocidad con la que puede continuar el proceso de desinflación y las expectativas oficiales sobre la evolución de los precios en los próximos meses.