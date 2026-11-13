Proponen instalar un "tren sin vías" en el Interior: cómo funciona y el origen de la idea

El concejal de una de las ciudades capitales más importantes del país presentó una propuesta para renovar el transporte público local

El debate por la modernización de la movilidad urbana en el interior del país sumó una iniciativa disruptiva. El concejal de la ciudad de Córdoba, Sergio Piguillem (UCR), presentó un proyecto para transformar el sistema de transporte masivo de la capital provincial mediante la incorporación del denominado "Bondi Urbano Digital" (BUD). Se trata de un innovador modelo de traslado sustentable y 100% eléctrico —catalogado técnicamente como un "tren sin vías"— que ya opera con éxito en la ciudad brasileña de Curitiba, reconocida a nivel mundial por sus políticas de planificación urbana.

La propuesta surge como una alternativa viable y de rápida ejecución frente a proyectos históricos de gran envergadura, como la construcción de un subterráneo, un monorriel o el ferrourbano, cuyas obras resultan financieramente inaccesibles para las arcas municipales actuales. Según explicó el edil, la implementación de esta tecnología se proyecta dentro de un nuevo proceso de licitación internacional para todo el sistema de transporte cordobés, con el objetivo de dar un salto de calidad en la frecuencia y comodidad del servicio.

Propuesta de transporte para Córdoba: cómo funciona el "Bondi Urbano Digital"

A diferencia de los tranvías o ferrocarriles convencionales, estas formaciones articuladas de gran porte circulan directamente sobre el asfalto existente sin necesidad de instalar rieles ni tendidos eléctricos aéreos complejos. Su guiado autónomo y precisión se basan en sensores ópticos, navegación satelital y la colocación de apenas dos o tres bandas magnéticas por cuadra sobre los carriles designados, requiriendo únicamente un plan de bacheo previo en las avenidas troncales.

Entre las principales características técnicas y operativas del sistema se destacan:

Gran capacidad de traslado: Cada unidad articulada permite transportar a más de 300 pasajeros por viaje, descomprimiendo las horas pico en los corredores de mayor demanda.

Cada unidad articulada permite transportar a más de 300 pasajeros por viaje, descomprimiendo las horas pico en los corredores de mayor demanda. Sustentabilidad total: Son vehículos 100% eléctricos que operan con cero emisiones contaminantes y reducen drásticamente la contaminación sonora en el microcentro.

Son vehículos 100% eléctricos que operan con cero emisiones contaminantes y reducen drásticamente la contaminación sonora en el microcentro. Onda verde inteligente: Al estar equipados con tecnología digital de interconexión, los coches se sincronizan en tiempo real con la red de semáforos de la ciudad para garantizar prioridad de paso y agilizar los tiempos de recorrido.

Al estar equipados con tecnología digital de interconexión, los coches se sincronizan en tiempo real con la red de semáforos de la ciudad para garantizar prioridad de paso y agilizar los tiempos de recorrido. Conectividad con el usuario: El sistema se integra con aplicaciones móviles que permiten a los pasajeros monitorear horarios exactos, recorridos y demanda en tiempo real.

Un complemento estratégico para los colectivos tradicionales

Desde el Concejo Deliberante aclararon que el "Bondi Urbano Digital" no apunta a reemplazar a las líneas de colectivos barriales tradicionales, sino a funcionar como un eje troncal complementario sobre las grandes avenidas de la capital cordobesa, optimizando los carriles exclusivos de transporte masivo.

"Pensar en un subte o un monorriel implica un proceso de infraestructura tremendo y sumamente oneroso para una ciudad con restricciones presupuestarias. Este sistema digital requiere una intervención mínima y representa un salto de calidad que Córdoba ya supo dar en otras décadas", argumentó Piguillem al defender una iniciativa que prevé avanzar con una prueba piloto en los próximos meses para evaluar su expansión hacia distintos puntos de la ciudad.