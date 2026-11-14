Rescatan a 180 personas tras el vuelco de un crucero que fue embestido por otro buque

Tras un choque repentino en Nueva Orleans, operaciones de emergencia lograron salvar a todos los pasajeros que cayeron al agua en pocos minutos

Un buque cisterna perdió el control de su dirección y embistió de lleno a un crucero fluvial amarrado en el puerto de Nueva Orleans. Las 180 personas que iban a bordo terminaron en el agua cuando la embarcación comenzó a volcarse en cuestión de minutos.

El impacto fue brutal. El Atlantic Asphalt, un cisterna de 160 metros de largo, chocó contra el crucero mientras este permanecía atracado en el muelle. La colisión desató una carrera contrarreloj.

El crucero comenzó a inclinarse de inmediato. El agua empezó a entrar rápidamente y en pocos minutos la embarcación se volcó por completo, mientras equipos de emergencia aún intentaban sacar a las personas del navío. Pasajeros y tripulantes se encontraron de pronto luchando en las aguas del río Misisipi.

Medios locales reportaron escenas de desesperación y solidaridad en simultáneo. Operadores de remolcadores, trabajadores del puerto, policías y rescatistas corrieron a ayudar de manera frenética. Decenas de personas fueron sacadas del río y subidas a embarcaciones cercanas.

Un rescate masivo con final inesperado

La Guardia Costera estadounidense desplegó un operativo de proporciones. Agentes, equipos de emergencia y ciudadanos comunes trabajaron codo a codo para sacar a cada persona del agua.

"No tenemos a nadie desaparecido, lo cual verdaderamente es un milagro en el Misisipi", declaró la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno. Sus palabras fueron seguidas por vítores de rescatistas y trabajadores que aún permanecían en el lugar.

La funcionaria confirmó que 32 personas fueron trasladadas a hospitales locales, pero ninguna de ellas presentaba heridas de gravedad. No hubo muertos ni desaparecidos. Un resultado que las autoridades calificaron de milagroso.

Al menos dos agentes de policía también terminaron en el río durante las tareas de rescate. Fueron evacuados junto con los tripulantes y pasajeros del crucero.

Qué pasó con las víctimas después del accidente

Las personas que no resultaron heridas fueron llevadas a un auditorio cercano al puerto. Allí, funcionarios de la embarcación hicieron un pase de lista exhaustivo para confirmar que todos estuvieran contabilizados.

Muchas personas perdieron sus identificaciones, las llaves de sus autos e incluso sus teléfonos celulares en la colisión, según detalló la alcaldesa Moreno. La mayoría de quienes estaban en el crucero no eran de Nueva Orleans.

"Necesitaban cargadores para sus teléfonos. Algunas personas ni siquiera tenían sus dispositivos", comentó Moreno. "Esto ahora se ha convertido en noticia nacional y necesitan contactar a sus familias para hacerles saber que están bien".

Las autoridades municipales organizaron asistencia básica para las víctimas. Les proporcionaron elementos de primera necesidad mientras coordinaban su regreso a sus lugares de origen.

Por qué chocó el buque cisterna

La causa exacta del accidente aún se desconoce. La capitana de la Guardia Costera, Melanie Burnham, indicó que el buque cisterna habría tenido "algún tipo de pérdida de dirección".

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte planeaba investigar el choque de inmediato. Sin embargo, sus miembros no pudieron llegar a Nueva Orleans porque todos los vuelos en el país fueron suspendidos durante poco más de cuatro horas.

La suspensión aérea se debió a problemas de comunicación en centros regionales de control de tráfico aéreo, lo que atrasó los planes iniciales de investigación y de miles de viajeros en todo el país.

El presidente estadounidense Donald Trump felicitó a través de su red social Truth al equipo de rescate. "Gracias a la Guardia Costera de Estados Unidos por hacer un trabajo de rescate increíble", publicó. "Todos los agentes del orden y los equipos de primera respuesta fueron fantásticos".

La Casa Blanca replicó el mensaje del mandatario en la red social X, destacando la labor de los equipos de emergencia.

Las embarcaciones involucradas en la colisión

El crucero volcado es operado por American Cruise Lines. La embarcación fue construida en el 2015, tiene cinco pisos y puede transportar hasta 150 pasajeros. En el momento del accidente llevaba 180 personas entre tripulación y pasajeros.

Por su parte, el buque cisterna Atlantic Asphalt mide 160 metros de largo y navega bajo bandera de las Islas Marshall. Según datos de MarineTraffic, tenía como destino final Nueva Orleans.

El navío se especializa en transportar grandes cantidades de asfalto y betún. Se trata de una sustancia semisólida que se utiliza habitualmente para la construcción de carreteras y techos.

Las autoridades portuarias aún evalúan los daños en ambas embarcaciones. El crucero quedó volcado junto al muelle, mientras que el cisterna permanece en el área bajo supervisión de la Guardia Costera.