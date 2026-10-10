Todo sobre cruceros: desde viajes de tres días a cruzar el Atlántico en veintidós

Viajar en crucero dejó de ser una opción reservada exclusivamente para quienes buscan vacaciones de lujo. La oferta incluye desde minicruceros de tres o cuatro días hasta recorridos de una semana por Sudamérica, itinerarios por el Caribe y travesías transatlánticas que permiten conocer varios países sin cambiar de hotel ni hacer y deshacer las valijas en cada escala.

La propuesta es amplia: hay compañías como Costa Cruceros y MSC Cruceros, con opciones de tarifas low cost en cruceros para los argentinos, mientras que Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line ofrecen itinerarios internacionales de diferentes duraciones. A su vez, agencias como Organfur Cruceros permiten explorar alternativas y comparar fechas, barcos y destinos.

La clave es mirar más allá del precio anunciado. Para determinar cuánto cuesta realmente un crucero hay que considerar la duración, el tipo de camarote, las comidas y actividades incluidas, las excursiones y los gastos adicionales que se pagan durante el viaje.

Cuánto cuestan los minicruceros de tres y cuatro días desde Buenos Aires

Una de las formas más económicas de probar la experiencia es elegir un minicrucero con salida desde Buenos Aires. Son viajes breves, útiles para quienes disponen de pocos días de vacaciones o quieren conocer la vida a bordo antes de comprometerse con un itinerario más largo. En las propuestas de Costa Cruceros, los minicruceros de la temporada 2026/2027 constituyen una alternativa para quienes buscan reducir el presupuesto inicial. Como referencias de tarifas para salidas específicas, estas van desde los u$s320 para 3 días a u$s552 para cinco.

Los importes son orientativos y corresponden a salidas determinadas, no a una tarifa única para toda la temporada. La disponibilidad, la fecha, la ocupación y la categoría de camarote pueden modificar el precio y también hay que contemplar la cuota de servicio que corresponda a cada itinerario. Como referencia, Costa ha publicado para determinadas salidas sudamericanas un cargo de u$s14,50 por noche para adultos. Si se aplica ese importe durante tres noches, el adicional suma u$s43,50 por persona.

Por eso, un minicrucero anunciado desde u$s320 puede terminar costando más de u$s360 antes de agregar bebidas no incluidas, excursiones y otros consumos. Aun así, permite disfrutar de las instalaciones del barco sin dedicar dos semanas a las vacaciones.

Otras opciones de cruceros hay para Brasil y Uruguay

Para quienes buscan unas vacaciones completas, los cruceros de siete a diez días son una de las opciones más difundidas durante el verano sudamericano. Por ejemplo, la programación de Costa Cruceros para embarcar en Buenos Aires incluye recorridos por Brasil y Uruguay, con distintas combinaciones de puertos y días de navegación, que van desde los u$s863 a u$s1.539 para salidas entre 8 y 10 días, dependiendo de las fechas.Un ejemplo de este tipo de itinerario es el del Costa Serena, con salida prevista para el 31 de enero de 2027 y una duración de ocho noches, que contempla escalas en Montevideo, Camboriú, Ilhabela y Río de Janeiro antes de regresar a la Argentina.

Desde Organfur, Diana Gordillo, que es la jefa de Marketing, le comentó a iProfesional que entre la variedad de opciones que ofrece la compañía precisamente las más demandadas son las que tienen como destino Brasil, existiendo incluso una versión de lujo que brinda la compañía Asamara, que consiste en tres días en Río de Janeiro en pleno carnaval carioca.

La diferencia entre las tarifas muestra la importancia de elegir bien la fecha. Una salida durante las fiestas de fin de año puede costar bastante más que otra de duración similar realizada en febrero o marzo. La disponibilidad y el precio final de esta salida deben confirmarse con la agencia, ya que pueden cambiar según la categoría de camarote y las condiciones comerciales vigentes.

En estos viajes, el barco funciona como un hotel flotante. Durante el día, los pasajeros pueden desembarcar para recorrer playas, centros históricos o zonas comerciales y, al regresar, continuar con las actividades programadas a bordo.

Cruceros de Norwegian: itinerarios por el Caribe y la Antártida

Otra compañía para comparar es Norwegian Cruise Line cuyo catálogo ofrece itinerarios por el Caribe, Europa, Alaska y Sudamérica. Su propuesta se distingue por el concepto Freestyle Cruising, que brinda mayor flexibilidad en los horarios de las comidas y en la vestimenta, sin la estructura tradicional de turnos fijos para cenar. En el Caribe, Norwegian comercializa recorridos que combinan playas, islas y ciudades portuarias. Para dimensionar el presupuesto, hay que comparar las tarifas de siete noches según el barco, el puerto de salida y la fecha, además de sumar los vuelos hasta el lugar de embarque.

La compañía también ofrece travesías más largas por Sudamérica. Una alternativa publicada para enero de 2028 es un itinerario de 16 días del Norwegian Star, con salida desde San Antonio, Chile, y escalas que incluyen Puerto Montt, Ushuaia, la región antártica, las islas Malvinas, Puerto Madryn, Montevideo y Buenos Aires. Para ese recorrido se difundieron tarifas desde aproximadamente u$s3.139 por persona en determinadas condiciones. Es una opción de mayor presupuesto que los minicruceros regionales, pero también ofrece una experiencia distinta, con navegación prolongada, paisajes australes y numerosas escalas internacionales.

En todos los casos, conviene comprobar qué incluye la tarifa, qué impuestos están incorporados y cuánto cuestan los servicios adicionales. Las condiciones pueden variar entre las categorías de camarote y las promociones disponibles. Para quienes prefieren consultar alternativas a través de una agencia, Organfur Cruceros cuenta con una plataforma para buscar salidas, compañías, puertos de embarque, destinos y cantidad de noches.

La posibilidad de comparar itinerarios resulta útil para encontrar diferencias entre barcos y fechas, especialmente en la temporada alta, cuando las tarifas pueden cambiar de manera considerable.

Antes de contratar, conviene solicitar una cotización detallada que incluya impuestos, tasas portuarias, cuota de servicio, bebidas y condiciones de cancelación. También es recomendable comparar el precio ofrecido por la agencia con el publicado directamente por la naviera.

Caribe y Mediterráneo: dos clásicos de los cruceros internacionales

Quienes están dispuestos a viajar en avión hasta el puerto de salida tienen un abanico de posibilidades más amplio. En el Caribe se combinan playas, aguas transparentes y escalas en islas con características diferentes. Las compañías ofrecen itinerarios que parten de puertos como Miami, Puerto Cañaveral o Cartagena, según el recorrido y la temporada.

Royal Caribbean comercializa cruceros de distintas duraciones, desde escapadas cortas hasta recorridos de una semana por el Caribe. La tarifa depende de la fecha, el barco y el camarote, y puede aumentar si se incorporan paquetes de bebidas, excursiones o servicios adicionales.

Gordillo explicó que una opción buscada por los pasajeros argentinos que desan recorrer el Caribe es la que parte de Miami, sin necesidad de contar con visa para ingresar a EE.UU., que toca puertos como Cartagena, Panamá o La Romana en República Dominicana.

En el Mediterráneo, los recorridos de esa compañía y los de MSC Cruceros permiten combinar ciudades históricas, playas y centros culturales. Barcelona, Marsella, Génova y otros puertos europeos pueden formar parte de distintos itinerarios, según el barco y la época del año. Para un pasajero argentino, sin embargo, el presupuesto debe contemplar también el costo de llegar al puerto, el alojamiento previo y los traslados, pues una tarifa baja puede dejar de serlo cuando hay que sumar vuelos internacionales, noches de hotel y transporte. Por eso, la comparación debe hacerse desde la salida de casa hasta el regreso, no únicamente desde el momento del embarque.

Cómo es la travesía de cruzar el Atlántico en un viaje de 22 noches

Para quienes disponen de más tiempo, las travesías transatlánticas ofrecen una experiencia diferente. No se trata solamente de visitar destinos, sino también de disfrutar varios días consecutivos de navegación, cuando el barco se convierte en el centro de las vacaciones. Una alternativa para 2027 es el itinerario del Majestic Princess, de Princess Cruises, que parte de Southampton, Reino Unido, el 30 de octubre y llega a Buenos Aires el 21 de noviembre. La travesía dura 22 noches y combina navegación atlántica con escalas europeas y sudamericanas.

Las agencias internacionales iCruise y AffordableTours publicaron referencias desde aproximadamente u$s1.975 y u$s1.984 por persona, respectivamente, para determinadas categorías y condiciones de reserva. Este tipo de viaje tiene una ventaja particular para quienes quieren conocer varios países sin organizar traslados entre ciudades. Además de Southampton y Buenos Aires, el recorrido puede incluir escalas en puertos europeos y sudamericanos, según el itinerario contratado.

Para los pasajeros que buscan viajes fuera de los tradicionales, existen algunas variantes más exóticas, como por ejemplo la que toca varias ciudades de Japón o la que navega por el sudeste asiático o incluso la Polinesia.

Qué incluye la vida a bordo

Uno de los atractivos del crucero es que el precio contempla buena parte de los servicios cotidianos. En muchas tarifas de MSC, por ejemplo, están incluidas las comidas en los restaurantes principales y el buffet, además de espectáculos, actividades organizadas y acceso a instalaciones como piscinas, gimnasio y espacios deportivos. La oferta concreta varía según la compañía, el barco, la categoría de tarifa y el itinerario. Antes de reservar, conviene consultar las condiciones de cada propuesta y no asumir que todos los servicios están incluidos.

Durante el día, los pasajeros pueden desayunar, participar en actividades, descansar en cubierta o bajar a tierra para conocer el destino de la escala. Por la noche, la programación suele incorporar espectáculos, música en vivo, bares y restaurantes y en los barcos de mayor tamaño también pueden contar con spa, tiendas, salones, espacios para niños y adolescentes y restaurantes de especialidad. Algunos de esos servicios tienen un costo adicional.

La vida a bordo se organiza con horarios flexibles, aunque los pasajeros deben respetar las horas de embarque después de cada escala. Perder el horario de regreso puede ocasionar gastos importantes y complicaciones para continuar el viaje.

Qué gastos extra se pagan a bordo de un crucero

La principal precaución para comparar cruceros es distinguir entre la tarifa marítima y el costo final de las vacaciones. En tal sentido, las bebidas son uno de los rubros que más diferencias generan. El agua, el café y algunas bebidas pueden estar disponibles en determinados espacios, pero los paquetes de alcohol, cócteles y otras opciones dependen de la tarifa contratada.Internet, restaurantes especiales, spa y compras también pueden generar cargos adicionales.

Las excursiones en tierra suelen pagarse aparte. Una escala puede aprovecharse por cuenta propia o mediante una excursión organizada por la compañía. La segunda alternativa aporta coordinación y horarios definidos, pero puede aumentar considerablemente el presupuesto, en tanto que las propinas o cuotas de servicio deben revisarse antes de comprar, ya que en algunos itinerarios se cobran por noche y por pasajero, mientras que en otros las condiciones pueden variar.

Cómo elegir el crucero adecuado

La elección depende, ante todo, del tiempo disponible y del presupuesto total. Un minicrucero permite una primera experiencia con una inversión inicial menor; una salida de siete a diez días ofrece más tiempo para disfrutar del barco y conocer distintos puertos; y un transatlántico requiere una planificación más extensa, pero combina la navegación con un viaje entre continentes.

También importa la época del año. Las salidas de verano, las fiestas y las vacaciones escolares pueden tener precios más altos, mientras que otras fechas ofrecen tarifas más competitivas. Reservar con anticipación permite comparar categorías y condiciones, aunque las promociones de último momento pueden resultar convenientes para quienes tienen flexibilidad.

En definitiva, el precio anunciado es apenas el comienzo de la comparación. La mejor elección no siempre es la tarifa más baja, sino la que combina duración, destinos, servicios incluidos y gastos adicionales dentro del presupuesto disponible.