Esta semana arranca Joy Airline: cuanto cuesta y a donde volará la nueva aerolínea

La nueva compañía aérea argentina comenzará sus operaciones el lunes, con tres destinos iniciales para empezar a crecer en el mercado local

El mercado aerocomercial argentino suma desde este lunes 16 de noviembre un nuevo competidor nacional. Luego de meses de preparación y expectativa en el sector turístico y corporativo por contar con una alternativa adicional en los cielos del país, Joy Airline dará inicio formal a sus vuelos comerciales regulares. En esta primera etapa, la compañía conectará de manera directa tres plazas clave del territorio nacional: San Salvador de Jujuy, Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery) y Córdoba.

Impulsada por una inversión inicial superior a los 20 millones de dólares aportada mayoritariamente por capitales argentinos —con el liderazgo de Juan José Maggio y Eduardo Loioco, entre otros ejecutivos de trayectoria en la industria—, la firma desembarca bajo el marco de apertura aerocomercial buscando descentralizar las rutas y consolidar su base operativa principal en el norte argentino.

Joy Airline: destinos, frecuencias y precios de los pasajes de la nueva aerolínea

A diferencia del modelo low cost tradicional, Joy Airline apunta a posicionarse con un servicio enfocado en la comodidad, la puntualidad y la flexibilidad horaria para viajeros corporativos y turísticos. Su flota inicial cuenta con aeronaves regionales Bombardier CRJ-200 de 50 plazas (sin asientos centrales para agilizar el embarque), a las que se sumará en diciembre un Airbus A320 arrendado a Avion Express Brasil para reforzar tanto los vuelos regulares como el segmento chárter.

La programación inicial y las tarifas vigentes para volar en su semana estreno se estructuran de la siguiente manera:

Jujuy – Buenos Aires (Aeroparque): Contará con 12 frecuencias semanales (dos vuelos diarios de lunes a jueves, uno los viernes y sábados, y uno los domingos). Las partidas desde Jujuy están programadas a las 07:00 y a las 17:55 (llegando a las 19:55), mientras que los regresos desde Aeroparque despegan a las 09:40 y a las 20:35. Los pasajes parten desde los $411.551 finales por tramo.

Contará con 12 frecuencias semanales (dos vuelos diarios de lunes a jueves, uno los viernes y sábados, y uno los domingos). Las partidas desde Jujuy están programadas a las 07:00 y a las 17:55 (llegando a las 19:55), mientras que los regresos desde Aeroparque despegan a las 09:40 y a las 20:35. Los pasajes parten desde los $411.551 finales por tramo. Jujuy – Córdoba: Operará con 7 frecuencias semanales (un vuelo diario de lunes a domingo). El servicio despega desde la capital jujeña a las 12:30 (arribando a las 13:45) y emprende el regreso desde Córdoba a las 15:45 (llegando a las 17:15). Las tarifas inician desde los $279.401 finales por tramo.

Joy Airline comienza este lunes con sus operaciones: la nueva aerolínea volará de Jujuy a CABA y Córdoba

El plan de expansión de Joy Airline hacia el interior y vuelos internacionales

El estreno de esta semana constituye apenas el puntapié inicial de un proyecto de mayor alcance. Al operar inicialmente con aviones regionales de 50 asientos, la empresa logra equilibrar sus costos operativos con menos de 40 pasajeros a bordo, lo que le permite garantizar frecuencias diarias de ida y vuelta en el mismo día sin disparar los precios para quienes compran boletos a último momento.

De cara a los próximos meses, el plan de negocios de Joy Airline contempla la incorporación de entre dos y tres aeronaves por año para ampliar la conectividad transversal del interior sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Entre los próximos destinos domésticos en carpeta figuran Mendoza, Neuquén, Iguazú, San Luis, Merlo y Villa Mercedes, sumado al desarrollo de rutas dedicadas a las industrias minera y petrolera, y futuras conexiones internacionales directas hacia países limítrofes como Bolivia y Paraguay.