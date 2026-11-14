Traspaso del Tren del Valle: por qué se interrumpe dos semanas y quién lo administrará

Trenes Argentinos confirmó que el lunes comenzarán los trabajos en conjunto con el Gobierno de Río Negro, que pasará a administrar el servicio

El proceso de descentralización ferroviaria en la Patagonia entra en su etapa decisiva. Trenes Argentinos confirmó que a partir de este lunes 16 de noviembre dará inicio formal la transición operativa, administrativa y tarifaria del Tren del Valle, servicio que pasará a estar bajo la órbita directa de la provincia de Río Negro.

La medida se enmarca en la Resolución 1853/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, mediante la cual el Estado nacional dejó sin efecto la asignación de este corredor a Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) para transferir su gestión a la administración provincial a través de la empresa estatal Tren Patagónico.

De acuerdo con el cronograma oficial informado por el organismo nacional, los trabajos conjuntos se extenderán durante un período inicial de dos semanas, lapso en el cual el servicio permanecerá completamente interrumpido para realizar las adecuaciones técnicas y garantizar una transferencia ordenada. Actualmente, el Tren del Valle cubre una traza de 21 kilómetros entre las localidades de Cipolletti, Neuquén y Plottier, transportando un promedio de 24.000 pasajeros por mes.

El plan de Río Negro para el Tren del Valle: inversión millonaria, nuevas estaciones y extensión hasta Roca

La normativa nacional establece un plazo máximo de 120 días para completar la transferencia definitiva de responsabilidades y coordinar los derechos de circulación de pasajeros con el futuro concesionario privado de las vías cargueras de Ferrosur Roca. Con el control del corredor asegurado, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck ya puso en marcha un ambicioso plan de modernización para transformar el servicio bajo la órbita provincial.

Este lunes comienza la transición del Tren del Valle: Trenes Argentinos cede la administración a Río Negro

El primer paso concreto será una licitación pública por $1.781 millones —cuya apertura de sobres está prevista para el próximo 24 de noviembre— destinada a remodelar, ampliar y poner en valor cinco estaciones estratégicas: Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J. J. Gómez y General Roca, sumado a la construcción de un nuevo apeadero frente a la Facultad de Medicina en Cipolletti. "Queremos que el Tren Patagónico del Valle tenga como objetivo central la calidad en su servicio. Que llegue a horario, que tenga buenos coches y condiciones seguras", destacó el mandatario provincial.

Tren del Valle: nuevas formaciones y obras clave en la traza

Si bien la cesión de competencias abarca todo el corredor comprendido entre Villa Regina y Zapala, el Ejecutivo rionegrino definió una hoja de ruta con tres prioridades inmediatas para potenciar la frecuencia y confiabilidad del transporte en el Alto Valle: