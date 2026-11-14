Traspaso del Tren del Valle: por qué se interrumpe dos semanas y quién lo administrará
El proceso de descentralización ferroviaria en la Patagonia entra en su etapa decisiva. Trenes Argentinos confirmó que a partir de este lunes 16 de noviembre dará inicio formal la transición operativa, administrativa y tarifaria del Tren del Valle, servicio que pasará a estar bajo la órbita directa de la provincia de Río Negro.
La medida se enmarca en la Resolución 1853/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, mediante la cual el Estado nacional dejó sin efecto la asignación de este corredor a Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) para transferir su gestión a la administración provincial a través de la empresa estatal Tren Patagónico.
De acuerdo con el cronograma oficial informado por el organismo nacional, los trabajos conjuntos se extenderán durante un período inicial de dos semanas, lapso en el cual el servicio permanecerá completamente interrumpido para realizar las adecuaciones técnicas y garantizar una transferencia ordenada. Actualmente, el Tren del Valle cubre una traza de 21 kilómetros entre las localidades de Cipolletti, Neuquén y Plottier, transportando un promedio de 24.000 pasajeros por mes.
El plan de Río Negro para el Tren del Valle: inversión millonaria, nuevas estaciones y extensión hasta Roca
La normativa nacional establece un plazo máximo de 120 días para completar la transferencia definitiva de responsabilidades y coordinar los derechos de circulación de pasajeros con el futuro concesionario privado de las vías cargueras de Ferrosur Roca. Con el control del corredor asegurado, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck ya puso en marcha un ambicioso plan de modernización para transformar el servicio bajo la órbita provincial.
El primer paso concreto será una licitación pública por $1.781 millones —cuya apertura de sobres está prevista para el próximo 24 de noviembre— destinada a remodelar, ampliar y poner en valor cinco estaciones estratégicas: Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J. J. Gómez y General Roca, sumado a la construcción de un nuevo apeadero frente a la Facultad de Medicina en Cipolletti. "Queremos que el Tren Patagónico del Valle tenga como objetivo central la calidad en su servicio. Que llegue a horario, que tenga buenos coches y condiciones seguras", destacó el mandatario provincial.
Tren del Valle: nuevas formaciones y obras clave en la traza
Si bien la cesión de competencias abarca todo el corredor comprendido entre Villa Regina y Zapala, el Ejecutivo rionegrino definió una hoja de ruta con tres prioridades inmediatas para potenciar la frecuencia y confiabilidad del transporte en el Alto Valle:
- Extensión del recorrido: La meta principal a corto plazo es ampliar la traza operativa actual para volver a conectar el servicio de pasajeros hasta la ciudad de General Roca.
- Ampliación de la flota: La provincia proyecta operar con un parque de seis formaciones. Para ello, avanza en la reparación de las triplas CAF Serie 593 ("Camellos") cedidas por Nación, que se sumarán a las duplas de cochemotores Materfer serie 2500 actualmente en uso y a la recuperación de un cochemotor ligero (CML).
- Solución definitiva en la Ruta 151: El gobierno provincial evalúa construir un nuevo puente ferroviario en Cipolletti con mayor altura y ancho de calzada vehicular, con el fin de erradicar los históricos choques de camiones de gran porte que provocaron reiteradas suspensiones del ramal en los últimos años.