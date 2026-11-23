La alta cocina porteña seduce con propuestas exclusivas y cartas de temporada, mientras el valor de la experiencia causa asombro entre los comensales

La alta cocina en Argentina ofrece experiencias diversas, con precios que oscilan entre $50.000 y $400.000 por persona.

Salir a comer es uno de los planes más elegidos por los argentinos. Hoy, la oferta gastronómica es cada vez más amplia, con opciones que van desde las tradicionales parrillas y bodegones hasta la alta cocina. Pero ¿cuánto sale comer en los locales de los chefs más reconocidos del país?

Germán Martitegui, Donato de Santis, Narda Lepes, Gonzalo Aramburu y Ariel Rodríguez Palacios son algunos de los nombres más reconocidos de la gastronomía argentina. Mientras algunos alcanzaron mayor popularidad por su participación en televisión, otros destacaron por los reconocimientos que recibieron a nivel internacional.

Según un relevamiento realizado por iProfesional, los precios parten desde $50.000 y pueden superar los $400.000 por persona. La oferta incluye desde menús degustación de varios pasos hasta cartas que permiten elegir entradas, principales y postres.

Gonzalo Aramburu encabeza la lista con Aramburu, el único restaurante aregntino con 2 estrellas Michelin

Cuánto cuesta comer en los restaurantes de los chefs más famosos

Gonzalo Aramburu encabeza la lista con Aramburu, entre los restaurantes argentinos premiados con estrellas Michelin , siendo el único distinguido con 2 estrellas. El cocinero abrió su primer local en 2007, en el barrio de Constitución, y en 2019 trasladó su cocina al Pasaje del Correo, en Recoleta. Actualmente, funciona sobre Vicente López 1661 y ofrece un menú degustación que cambia según la temporada.

Comer en Aramburu cuesta alrededor de $400.000 por persona. La experiencia incluye una sucesión de platos elaborados con productos de distintas regiones del país. El restaurante también ofrece distintas alternativas de maridaje, con valores de $300.000 y $530.000. De esta manera, una cena para dos parte de $800.000 y puede superar los $1,8 millones con la selección de vinos más cara.

Otro de los restaurantes más caros de Buenos Aires es Trescha, que Tomás Treschanski inauguró en marzo de 2023. El chef regresó al país después de trabajar en cocinas de Europa y América latina y eligió Villa Crespo para abrir su primer restaurante. Ubicado en Murillo 725, el espacio tiene capacidad para apenas 11 comensales por turno, que cenan frente a una cocina abierta. En 2024 obtuvo su primera estrella Michelin.

Ubicado en Murillo 725, Trescha tiene capacidad para apenas 11 comensales por turno, que cenan frente a una cocina abierta

El menú degustación cuesta $350.000 por persona. La carta cambia periódicamente y parte de las preparaciones se desarrollan en una cocina de investigación, donde el equipo trabaja con ingredientes, técnicas y nuevas recetas.

Gabriel Oggero, por su parte, está al frente de Crizia, un restaurante que abrió en Palermo en 2004 y que atravesó distintas mudanzas hasta instalarse en Fitz Roy 1819. El cocinero desarrolló buena parte de su carrera alrededor de los pescados, los mariscos y las ostras de la costa argentina. En 2024 recibió una Estrella Verde Michelin por sus prácticas vinculadas con la sustentabilidad y al año siguiente obtuvo su primera estrella gastronómica.

Comer en Crizia cuesta entre $180.000 y $260.000 por persona. El restaurante cuenta además con una cava de varios pisos y una amplia selección de vinos.

Comer en Crizia cuesta entre $180.000 y $260.000 por persona.

En Villa Crespo, Pablo Park está al frente de Han, donde ofrece una cocina coreana elaborada con productos argentinos. El chef trabaja con fermentaciones, maduraciones y distintas técnicas de conservación, que forman parte de los menús que prepara para los comensales. El restaurante funciona con una modalidad de menús cerrados, a diferencia de otros locales donde los clientes pueden elegir cada plato de la carta.

El menú de ocho pasos cuesta $195.000 por persona, mientras que el de 12 tiene un valor de $250.000. Las preparaciones incorporan ingredientes y técnicas de la gastronomía coreana, con productos que cambian según la temporada.

Julio Báez abrió Julia en Villa Crespo en 2019, después de trabajar en distintas cocinas de Buenos Aires. El restaurante funciona en Loyola 807 y tiene un salón de aproximadamente 22 cubiertos. Desde sus comienzos, el cocinero eligió trabajar con una carta que cambia con frecuencia y que depende de los productos disponibles en cada estación. El lugar recibió reconocimientos de la Guía Michelin y de Latin America's 50 Best Restaurants.

En Villa Crespo, Han ofrece una cocina coreana elaborada con productos argentinos.

El menú degustación cuesta $160.000 por persona y la alternativa con maridaje asciende a $230.000. También es posible pedir platos individuales, con preparaciones de carnes, pescados y vegetales que se modifican a lo largo del año.

Germán Sitz y Pedro Peña abrieron Niño Gordo en Palermo en 2018, después del reconocimiento que habían conseguido con La Carnicería. El restaurante, ubicado en Thames 1810, tiene una carta de inspiración asiática en la que las carnes argentinas ocupan un lugar importante. La cocina incorpora técnicas de cocción a las brasas, mientras que la ambientación del salón está marcada por referencias a la cultura oriental.

Entre las opciones aparecen distintas preparaciones de carnes, vegetales y pescados. Una cena completa cuesta aproximadamente entre $130.000 y $160.000 por persona.

Julia funciona en Loyola 807 y tiene un salón de aproximadamente 22 cubiertos

Pablo Rivero abrió Don Julio en Palermo en 1999, cuando tenía apenas 20 años. El local nació como una parrilla familiar y con el tiempo alcanzó reconocimiento internacional. Ubicado en Guatemala 4699, recibió una estrella Michelin y fue elegido como el mejor de América latina en distintas ediciones de Latin America's 50 Best Restaurants. Guido Tassi participa en la dirección gastronómica, mientras que Rivero está al frente del restaurante y de su reconocida cava.

La carta está centrada en carnes argentinas, con cortes de Aberdeen Angus y Hereford. En octubre de 2026, el ojo de bife costaba $101.000, el bife de chorizo mariposa $103.000 y el asado de tira $112.000. Con una guarnición y una copa de vino, una comida podía superar los $130.000 por persona.

Germán Martitegui cerró el Tegui original de Palermo a fines de noviembre de 2021, después de 13 años de actividad. El cocinero, que también alcanzó popularidad por su participación en la televisión argentina, explicó entonces que la decisión respondía a motivos personales y no a las restricciones de la pandemia. El restaurante había alcanzado el puesto 16 entre los mejores de América latina en 2020.

En Don Julio, la carta está centrada en carnes argentinas, con cortes de Aberdeen Angus y Hereford.

Cuatro años después, recuperó el nombre en una casona de Rodríguez Peña 1973, en Recoleta, donde antes funcionaba Marti. La nueva carta incluye pastas, pescados, carnes y postres. El ticket promedio ronda los $100.000 por persona.

Christian Petersen está al frente de Hermanos, una parrilla ubicada sobre Dardo Rocha 2208, en Martínez. Conocido por sus programas de televisión, el cocinero desarrolló buena parte de su carrera alrededor de las carnes y la cocina de fuegos. El restaurante ofrece cortes tradicionales, carnes maduradas y distintas guarniciones, con una carta que mantiene el protagonismo de la carne argentina.

El ojo de bife madurado durante 21 días costaba $49.350, según los valores relevados en septiembre. Las guarniciones rondaban los $14.000 y los postres, los $16.500. Con bebida y servicio de mesa, una comida podía superar los $90.000 por persona.

En Hermanos, el ojo de bife madurado durante 21 días costaba $49.350, según los valores relevados en septiembre.

Fernando Trocca abrió su restaurante en Villa Pueyrredón a fines de septiembre de 2025, después de una extensa trayectoria en la gastronomía argentina y en el exterior. El cocinero estuvo al frente de Sucre y participó en distintos proyectos internacionales antes de inaugurar su primer restaurante con nombre propio, ubicado en Griveo 3304. La carta está centrada en productos de estación, con preparaciones de carnes, pescados y vegetales.

Entre las entradas aparecen los repollitos de Bruselas con puerros y salsa tonnato, a $18.000; el zapallo asado con stracciatella y miel, a $25.200; y las mollejas a la plancha con puré de hinojos, a $32.000. Una comida completa cuesta aproximadamente entre $75.000 y $100.000 por persona.

Una comida completa cuesta en Trocca aproximadamente entre $75.000 y $100.000 por persona.

Narda Lepes abrió Narda Comedor en el Bajo Belgrano en 2017. El restaurante, ubicado en Mariscal Antonio José de Sucre 664, funciona desde el desayuno hasta la cena y tiene una carta que incluye vegetales, carnes, pescados y preparaciones de distintas cocinas. En 2023, la cocinera sumó otro proyecto en el barrio: KÅnÄ Corner, especializado en cocina japonesa, que abrió junto con la bartender Inés de los Santos.

El curry de lentejas costaba $35.000, el churrasquito de cerdo $39.000 y el ojo de bife de 400 gramos $65.000. Una comida podría ubicarse entre $60.000 y $90.000 por persona.

Narda Comedor funciona desde el desayuno hasta la cena

Donato de Santis comenzó su carrera gastronómica mucho antes de alcanzar popularidad en la televisión argentina. Nació en Milán, creció en el sur de Italia y trabajó en Estados Unidos, donde llegó a ser el chef personal del diseñador Gianni Versace. A fines de 1999 se instaló en Buenos Aires y, en 2005, abrió Cucina Paradiso, una marca que con el tiempo llegó a distintos barrios y actualmente cuenta con seis locales.

La carta incluye pastas artesanales, lasañas, risottos y postres italianos. Una comida con postre, copa de vino y servicio de mesa ronda entre $57.000 y $73.000 por persona.

En el restaurante original, ubicado sobre Avenida San Juan 450, la carta de Café San Juan mantiene una fuerte influencia española.

Lele Cristóbal abrió Café San Juan en enero de 2003, en San Telmo, después de trabajar en restaurantes de Buenos Aires y Europa. El cocinero comenzó su carrera como bachero en Bice, en Puerto Madero, y con los años sumó otros locales, como La Cantina y La Vermutería. En diciembre de 2021 llevó parte de su cocina a las estaciones de servicio AXION con Parada Sanguchera, una marca que actualmente supera los 200 puntos de venta en todo el país.

En el restaurante original, ubicado sobre Avenida San Juan 450, la carta mantiene una fuerte influencia española. Los fusilli con pesto costaban $28.000 y el conejo al ajillo, $38.000. Una comida podría ubicarse entre $51.000 y $61.000 por persona, aunque los platos de pescados y mariscos elevan la cuenta.

Ariel Rodríguez Palacios abrió El Colmo a comienzos de 2025, en Palermo, con un formato diferente al de sus anteriores restaurantes. El reconocido cocinero y dueño del Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) decidió especializarse en sándwiches. El local, ubicado en Costa Rica 5972, es un proyecto familiar en el que también participa su hijo Felipe, encargado de dirigir la cocina.

Ariel Rodríguez Palacios abrió El Colmo a comienzos de 2025, en Palermo, con un formato diferente al de sus anteriores restaurantes

La carta incluye distintas variedades, con rellenos elaborados en el local. El BBQ Ribs cuesta $32.000, el roastbeef $37.000 y el lomito $46.000, en sus versiones enteras. También hay opciones de media porción, desde $17.000. Entre los postres, el tiramisú clásico cuesta $13.000 y las versiones de pistacho y frambuesa con chocolate llegan a $15.000. Una comida con un sándwich entero, postre y bebida puede rondar entre $50.000 y $65.000 por persona.

Cuánto aumentó salir a comer en el último año

Si bien la oferta gastronómica en Buenos Aires es cada vez más amplia, salir a comer también es más caro que hace un año. Según el informe del Índice de Precios al Consumidor del INDEC correspondiente a septiembre de 2026, los precios del rubro restaurantes y hoteles aumentaron un 34,6% en los últimos 12 meses, por encima de la inflación general, que alcanzó el 33,4% en septiembre de 2026.

Una cena completa en Niño Gordo cuesta aproximadamente entre $130.000 y $160.000 por persona

Durante los primeros nueve meses del año, el sector acumuló un incremento del 24,5%, frente al 23,6% del índice general. Sin embargo, el ritmo de los aumentos comenzó a moderarse en los últimos meses. En septiembre, los precios subieron un 1,1%, la menor variación entre las categorías relevadas por el organismo.

En el Gran Buenos Aires, los precios fuera del hogar aumentaron un 36,3% en el último año, mientras que en septiembre registraron una suba del 1,6%. A pesar de la desaceleración de los últimos meses, salir a comer continúa siendo más caro que un año atrás.