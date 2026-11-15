Un relevamiento expuso la enorme brecha salarial entre el argentino, su compañero de Alpine y las principales figuras de la categoría

La Fórmula 1 no solo mueve millones dentro de la pista. Los contratos de sus pilotos también reflejan las diferencias de trayectoria, experiencia y peso comercial que existen entre las principales figuras de la categoría. En la temporada 2026, los 22 corredores de la grilla perciben salarios muy diferentes, con una brecha que queda en evidencia incluso entre compañeros de una misma escudería.

Un relevamiento de SalaryLeaks expuso las estimaciones de los ingresos fijos de los pilotos y los premios adicionales que pueden obtener en función de sus resultados deportivos. En ese ranking, Franco Colapinto aparece con un salario anual de u$s1,5 millones en Alpine, una cifra que contrasta con los ingresos de otros referentes de la Máxima.

El argentino, de 23 años, también tiene la posibilidad de sumar hasta u$s2 millones en bonificaciones vinculadas con su rendimiento. A esos montos se agregan los eventuales ingresos por acuerdos comerciales y patrocinios personales, que no están contemplados en el relevamiento.

F1: cuánto gana Franco Colapinto en Alpine y qué diferencia tiene con Gasly

La distancia salarial entre los dos pilotos de Alpine es considerable. Mientras Colapinto tiene un sueldo fijo de u$s1,5 millones por temporada, Pierre Gasly percibe u$s12 millones anuales, según las estimaciones de SalaryLeaks.

El francés, de 30 años, cuenta con una década de experiencia en la Fórmula 1 y puede elevar sus ingresos hasta los u$s15 millones si se cumplen los objetivos que contempla su contrato.

De esta manera, Gasly cobra ocho veces más que el piloto argentino en concepto de salario fijo. La diferencia entre ambos asciende a u$s10,5 millones por temporada, sin considerar los premios adicionales.

También existen diferencias en la duración de sus respectivos vínculos con la escudería. El contrato de Gasly se extiende hasta 2028, mientras que Colapinto tiene asegurada su continuidad en Alpine solo hasta la temporada 2027.

El salario del argentino lo ubica en el mismo escalón que Oliver Bearman, de Haas, quien también percibe u$s1,5 millones anuales. En el extremo inferior de la clasificación aparece Arvid Lindblad, de Racing Bulls, con un ingreso fijo estimado en u$s1 millón por temporada.

Max Verstappen lidera el ranking de salarios de la Fórmula 1

En la parte más alta de la clasificación aparece Max Verstappen. El neerlandés, tetracampeón mundial, encabeza el ranking con un salario fijo de u$s110 millones anuales en Red Bull.

A esa cifra puede sumar otros ingresos por objetivos deportivos, lo que llevaría su remuneración hasta los u$s135 millones. Su contrato con la escudería austríaca tiene vigencia hasta 2030.

El segundo puesto corresponde a Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo recibe u$s50 millones por temporada en Ferrari y puede alcanzar los u$s70 millones si se incorporan los incentivos establecidos en su contrato.

La diferencia entre ambos supera los u$s60 millones en sus remuneraciones fijas. Por detrás aparece George Russell, de Mercedes, con un salario anual estimado en u$s40 millones.

El listado continúa con Charles Leclerc, también piloto de Ferrari, quien percibe u$s34 millones por temporada. Lando Norris, campeón de 2025, figura con un ingreso fijo de u$s25 millones en McLaren.

Fernando Alonso, de Aston Martin, y Oscar Piastri, de McLaren, completan los primeros siete lugares de la clasificación, ambos con salarios estimados en u$s20 millones anuales.

Cuánto cobran los pilotos de la Fórmula 1 en 2026

El relevamiento de SalaryLeaks permite observar la distribución de los ingresos entre los integrantes de la grilla. Mientras las principales figuras concentran contratos de decenas de millones de dólares, los pilotos más jóvenes y con menor recorrido en la categoría se ubican en los escalones inferiores.

En ese contexto, Colapinto comparte una franja salarial con otros corredores jóvenes, aunque su remuneración todavía está lejos de la de su compañero Gasly y de las principales estrellas de la categoría.

Las cifras corresponden a estimaciones de salarios fijos y posibles bonificaciones. No representan necesariamente la totalidad de los ingresos de cada piloto, ya que pueden existir acuerdos comerciales, patrocinios y otros conceptos que modifican sus ganancias anuales.