Ciudad de Buenos Aires habilitará 3 nuevos parques y plazas: dónde estarán y qué ofrecerán

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la construcción de tres nuevos parques y plazas en distintos barrios porteños, una iniciativa que permitirá recuperar terrenos ferroviarios en desuso y antiguos espacios de estacionamiento para transformarlos en lugares de encuentro y recreación.

Los proyectos se desarrollan en Villa Urquiza, Colegiales y San Cristóbal y, en conjunto, incorporarán alrededor de 20.000 metros cuadrados de superficie verde. Las propuestas contemplan nuevos árboles, juegos infantiles, sectores deportivos, mobiliario urbano y senderos peatonales.

Las obras tienen distintos grados de avance: mientras que una de las plazas estará lista en las próximas semanas, los otros dos proyectos tienen fechas estimadas de finalización para 2027.

El Gobierno porteño también puso en marcha un plan para instalar cafeterías en 16 plazas y parques con permisos por cinco años. La medida, impulsada a través de la Dirección General de Concesiones y Permisos, busca sumar infraestructura privada al espacio público sin costo para el erario público, incorporando conectividad Wi-Fi, sanitarios públicos, mobiliario para bicicletas y mejoras en la iluminación.

Villa Urquiza: un parque ferroviario junto a la línea B de subte

Render del nuevo espacio verde en Villa Urquiza

El primero de los proyectos estará ubicado entre las Avenidas Triunvirato y Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B de subte.

Se trata del Parque Ferroviario, que permitirá recuperar un predio ferroviario desaprovechado y sumar 5.920 metros cuadrados de superficie verde. La intervención integral abarcará más de 9.700 metros cuadrados y beneficiará directamente a más de 50.000 vecinos.

El diseño contempla la incorporación de nuevos árboles, espacios de encuentro para actividades culturales y recreativas, mobiliario urbano y un sistema de drenaje para facilitar la absorción del agua de lluvia.

También se instalarán 38 farolas peatonales y se realizarán mejoras en las veredas, la iluminación y la accesibilidad. Parte de las estructuras ferroviarias existentes se conservarán para mantener la identidad histórica del lugar.

La finalización de los trabajos está prevista para mediados de 2027.

Colegiales: una nueva plaza junto al Mercado de Pulgas

Render del nuevo espacio verde en Colegiales

El segundo espacio verde estará en el límite entre Colegiales y Palermo, en la esquina de General Enrique Martínez y Concepción Arenal, junto al tradicional Mercado de Pulgas.

La nueva plaza se construye sobre un antiguo playón de estacionamiento y tendrá 2.101 metros cuadrados. Según el proyecto, beneficiará directamente a más de 70.000 vecinos, además de trabajadores y visitantes de la zona.

Entre sus principales características se encuentra la plantación de 50 árboles, entre ellos jacarandás, fresnos, pata de vaca y anacahuitas. También contará con luminarias LED y grandes pérgolas metálicas que generarán sectores de sombra para disfrutar durante los días de calor.

A su vez, se realizarán trabajos de nivelación de bocacalles y ensanche de veredas. Los senderos accesibles permitirán conectar la plaza con el Mercado de Pulgas y con otros espacios verdes cercanos, como las plazas Mafalda y Clemente.

A diferencia de los otros dos proyectos, esta obra se encuentra en su etapa final y su inauguración está prevista para las próximas semanas.

San Cristóbal: una histórica estación de tranvías se convertirá en plaza

Antigua estación ferroviaria en San Cristóbal

El tercer proyecto se desarrollará en una manzana delimitada por Matheu, avenida Pavón, Alberti y Constitución.

El terreno tiene una historia particular: allí funcionó desde 1904 una estación de tranvías conocida como Estación Constitución y, décadas después, una terminal de trolebuses. Tras la interrupción de ese servicio en 1966, el inmueble tuvo distintos usos y durante años funcionó como depósito de utilería, equipos de televisión y materiales ferroviarios.

La transformación permitirá incorporar 11.470 metros cuadrados de superficie verde y beneficiará a más de 20.000 vecinos. La intervención total abarcará 13.550 metros cuadrados, incluyendo la renovación de las veredas y el entorno de toda la manzana.

El nuevo espacio tendrá amplios sectores de césped, patios de juegos infantiles con pisos de caucho, una cancha deportiva y un sector de calistenia con postas aeróbicas. También se proyecta un espacio cultural semicubierto para la realización de actividades artísticas.

Además, se plantarán alrededor de 70 árboles y se reutilizarán estructuras metálicas existentes para crear pérgolas cubiertas de enredaderas. El edificio ferroviario de fachada de ladrillos ubicado sobre la calle Alberti también será conservado y puesto en valor.

La obra está a cargo del Ministerio de Espacio Público porteño y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Su finalización está prevista para el segundo semestre de 2027.

Más espacios verdes para los barrios porteños

La construcción de estos tres nuevos espacios forma parte de una política de recuperación de terrenos públicos para ampliar la superficie verde y generar nuevos lugares de encuentro para los vecinos.

La iniciativa se suma a la inauguración de la primera plaza de Villa Santa Rita, que abrió sus puertas el año pasado después de más de cuatro décadas de reclamos vecinales.

Ese espacio cuenta con 1.725 metros cuadrados, sectores de césped, juegos infantiles, áreas de descanso, arbolado y mobiliario urbano.

Con los nuevos proyectos de Villa Urquiza, Colegiales y San Cristóbal, la Ciudad busca incorporar más lugares de recreación, mejorar el entorno urbano y acercar espacios públicos de calidad a los habitantes de distintos barrios.