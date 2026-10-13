Las 9 empresas que fueron adjudicadas con la concesión en parques porteños: cuánto pagarán

El Gobierno de la Ciudad puso en marcha el plan para instalar cafeterías en 16 plazas y parques porteños con permisos por cinco años

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó la adjudicación mediante concurso público para la construcción, instalación y explotación comercial de cafeterías y módulos de servicios en 16 plazas y parques porteños. La medida, impulsada a través de la Dirección General de Concesiones y Permisos, busca sumar infraestructura privada al espacio público sin costo para el erario público, incorporando conectividad Wi-Fi, sanitarios públicos, mobiliario para bicicletas y mejoras en la iluminación.

Al respecto, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el alcance del plan: "Como en las mejores ciudades del mundo, y sin costarle un peso a los porteños, ya adjudicamos 16 cafés en parques y plazas de la Ciudad. Seguimos sumando más servicios e inversión en los espacios públicos". En tanto, el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, remarcó que "estos servicios hacen más cómodos y seguros nuestros parques y plazas, además de promover el trabajo y el desarrollo local". Los permisos de uso se otorgaron por un plazo de cinco años y los permisionarios comenzarán a abonar el canon fijado por el Banco Ciudad una vez amortizada la inversión inicial en obras.

Las 9 empresas ganadoras y los espacios adjudicados

Tras superar la instancia de evaluación técnica, económica y de sustentabilidad, nueve firmas resultaron seleccionadas para gestionar las 16 locaciones repartidas en la Capital Federal:

MF Construcciones Electromecánicas SA: Parque La Isla (Paternal), Parque Los Andes (Chacarita) y Parque Mujeres Argentinas (Puerto Madero).

Explotaciones Coloniales SRL: Plaza Club Alemán de Equitación (Palermo) y Parque Micaela Bastidas (Puerto Madero).

Rendeaux SA: Parque Chacabuco, Parque Indoamericano (Villa Soldati) y Plaza España (Barracas).

Early Bird SA: Plaza Armenia (Palermo) y Plaza Sicilia (Palermo).

Urban Grounds Consorcio de Empresas: Plaza Florencio Sánchez (Palermo) y Parque Thays (Recoleta).

Tomás Wilhelm: Parque de Las Américas (Belgrano).

La Esquina de Merlo SRL: Parque Ernesto Jaimovich (Palermo).

LJM Parking SRL: Parque Velódromo de la Ciudad (Palermo).

EBS SA: Parque de los Patricios.

Cafés en parques y plazas de Capital: cánones mensuales y recaudación para la Ciudad

Los cánones base acordados en las ofertas ganadoras fluctúan entre $860.000 y $4.752.000 mensuales por punto comercial, dependiendo de la escala, ubicación y facturación proyectada de cada espacio verde.

En conjunto, las 16 adjudicaciones representarán un ingreso inicial para las arcas porteñas de $38.311.500 mensuales, lo que equivale a una recaudación anual estimada en $459.738.000 (sujeta a las actualizaciones estipuladas en los contratos correspondientes). Asimismo, las firmas ganadoras deberán presentar las garantías de cumplimiento contractual dentro de los cinco días posteriores a la firma de los pliegos.