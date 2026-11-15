Si bien todavía falta la aprobación oficial, la medida afectaría a los servicios de las líneas 9, 15, 85, 119 y 160 en la Ciudad

El avance del TramBus en el sur de la Ciudad de Buenos Aires provocaría cambios en los recorridos de cinco líneas de colectivos que circulan por la zona. Se trataría de los servicios 9, 15, 85, 119 y 160, cuyos trayectos serían modificados para adecuarse a la nueva infraestructura vial.

La medida fue establecida mediante la Resolución 241/SECT/26 de la Secretaría de Transporte porteña, publicada el viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial. Las modificaciones están vinculadas con la incorporación de nuevos tramos del Corredor T1 del TramBus, que comprende sectores de las avenidas Sáenz y Almafuerte y la calle Diógenes Taborda.

Los cambios buscan reorganizar la circulación del transporte público y aprovechar los nuevos carriles exclusivos y preferenciales. Sin embargo, las modificaciones quedaron sujetas a la aprobación de la Secretaría de Transporte de la Nación, debido a que las cinco líneas son de jurisdicción nacional.

Qué líneas de colectivos cambian sus recorridos por el TramBus

Los cambios no afectarían de la misma manera a todos los servicios: en algunos casos se modificarían los recorridos de ida y en otros los de regreso. Estos son los detalles de cada línea:

Línea 9

La línea 9 modificaría su recorrido de regreso hacia la Terminal de Ómnibus de Retiro.

Después de cruzar el Puente Alsina, circularía por Avenida Sáenz, Avenida Almafuerte, Avenida Caseros y calle Salta, para luego retomar su recorrido habitual.

El trayecto de ida hacia Villa Caraza no tendría modificaciones.

Línea 15

La línea 15 tendría cambios en sus recorridos de ida hacia sus distintos destinos.

Después de cruzar el Puente Alsina, los colectivos circularían por Avenida Sáenz y Avenida La Plata antes de continuar por sus rutas habituales.

Los recorridos de regreso se mantendrían sin modificaciones.

Línea 85

La línea 85 modificaría el trayecto de ida hacia Ciudadela Norte.

Luego de cruzar el Puente Alsina, los colectivos ingresarían al carril central del Metrobús de Avenida Sáenz y continuarían por Avenida La Plata hasta retomar su recorrido habitual.

Los servicios de regreso no tendrían cambios.

Línea 119

La línea 119 tendría modificaciones en el regreso hacia el Centro de Trasbordo de Chacarita.

El nuevo trayecto sería por Avenida Sáenz y Avenida La Plata, desde donde continuaría por su recorrido habitual.

El recorrido de ida hacia la estación Remedios de Escalada seguiría sin modificaciones.

Línea 160

La línea 160 modificaría sus recorridos de regreso, según el ramal, hacia Ciudad Universitaria y la estación 3 de Febrero.

Después de cruzar el Puente Alsina, los colectivos circularían por Avenida Sáenz, Avenida Almafuerte, calle Diógenes Taborda y avenida Caseros. Luego continuarían por Castro para retomar su ruta habitual.

Los servicios de ida hacia Barrio Don Orione, Nueva Pompeya y estación Lanús no tendrían cambios.

Por qué cambian los recorridos de los colectivos en el sur de Buenos Aires

Las modificaciones forman parte de la implementación progresiva del Corredor T1 del TramBus, un sistema de transporte público que tendrá infraestructura específica para mejorar la circulación y conectar distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva etapa contempla la incorporación de tramos sobre Avenida Sáenz, entre Uspallata y Avenida Perito Moreno; Avenida Almafuerte, entre Grito de Asencio y Uspallata/Los Patos; y calle Diógenes Taborda, entre Uspallata y Avenida Caseros.

Además, el esquema vial prevé la implementación de un giro a la izquierda semaforizado desde Avenida Sáenz hacia Avenida La Plata, una medida que permitirá simplificar algunos recorridos de las líneas de colectivos.

De esta manera, el Gobierno porteño busca adaptar la circulación del transporte público a la nueva infraestructura del TramBus y reorganizar el tránsito en una zona clave del sur de la Ciudad.