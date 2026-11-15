Cómo evitar que se quemen electrodomésticos por cortes de luz de verano

Un electricista explica por qué se queman los electrodomésticos en verano y el error de muchas casas con los cables y las térmicas

Con la llegada del calor vuelven los cortes de luz y, con ellos, una de las preguntas más repetidas en las casas: ¿conviene desenchufar la heladera cuando se corta la luz? Para el electricista Néstor Torres, desenchufar no garantiza nada, porque el daño suele aparecer cuando la tensión vuelve mal, y eso depende más de la red y de la instalación que de lo que se haga con el enchufe.

"En el verano se producen muchos más cortes por el uso constante de aire acondicionado, ventiladores y todo ese tipo de aparatos. Muchas veces la red de la proveedora no está preparada para semejante carga, por eso se queman transformadores o hay cortes de tensión", explicó Torres a iProfesional.

El problema no es solo el corte en sí. Lo que más daña a los electrodomésticos son las subas y bajas bruscas de tensión, que pueden quemar desde una heladera hasta un aire acondicionado en pocos segundos.

Y hay un error que se repite en muchas casas y que no depende de la empresa distribuidora: instalaciones con cables demasiado finos y térmicas que no corresponden, que convierten un pico de consumo en un riesgo de incendio.

Por qué se queman los electrodomésticos en verano

Torres explica que la red eléctrica funciona con tres líneas de 380 voltios más un neutro, que es el que permite obtener los 220 voltios que llegan a los hogares. Cuando ese neutro se corta, los electrodomésticos pueden recibir hasta 380 voltios en lugar de 220, y el exceso de tensión los quema de forma automática.

El otro riesgo es la baja tensión. Cuando el transformador no está bien alimentado, la línea puede trabajar con 160 o 170 voltios. "Los electrodomésticos comúnmente tienen un máximo de 240 y un mínimo de hasta 190, me animaría a decirte, con mucha suerte", señaló.

Los más afectados son los que tienen motor, como heladeras, freezers, aires acondicionados o bombas de agua. "Los motores necesitan fuerza de arranque, que es de 200 voltios como mínimo. Esos son los que más se dañan", detalló.

¿Conviene desenchufar la heladera cuando se corta la luz?

Es uno de los consejos más difundidos, pero Torres lo relativiza. Si la luz vuelve normalmente, no pasa nada, porque es como enchufar y desenchufar. El problema es cuando vuelve con menos de 220 voltios o, por el contrario, por encima de los 260.

"Por más que después quieras desenchufar todo, cuando lo volvés a enchufar, si es baja tensión se te va a quemar igual y si es más tensión de 220 también se te va a quemar", explicó. Para el electricista, desenchufar queda a criterio de cada uno, pero no resuelve el problema de fondo, porque al volver a enchufar no hay forma de saber qué tensión está llegando sin un medidor.

Qué conviene instalar para proteger los electrodomésticos

La solución más efectiva, según Torres, es instalar protecciones. Hoy existen protectores de tensión enchufables para cada electrodoméstico, estabilizadores y protectores que se colocan directamente en el tablero general de la casa.

Estos últimos miden la tensión que entra y solo dejan pasar la corriente cuando está dentro de un rango seguro, por ejemplo entre 195 y 240 voltios. Si la tensión está por fuera de esos valores, cortan el suministro hasta que se normaliza.

En cuanto a los precios, un protector de tensión enchufable para heladera, de hasta 1.500 W, cuesta $24.149, una cifra muy inferior a la de reparar o reemplazar una heladera o un aire acondicionado.

El error más común en las casas

Para Torres, el error que más se repite no tiene que ver con los cortes sino con la propia instalación. Muchas casas siguen con cables pensados para otra época y hoy soportan una carga mucho mayor.

"Antes se ponía solamente cable de 1,5 milímetros, algunas de 2,5. Pero hoy, si tenés una heladera, un motor de elevador de agua y el aire acondicionado, ya necesitás un conductor de 4 milímetros", advirtió. Un cable sobrecargado se recalienta y, si no tiene buena aislación, puede provocar un cortocircuito.

A eso se suma otro error frecuente con las térmicas. "La térmica debe ser de 16 o de 20 amperes y le ponen de 32. Entonces la térmica va a seguir funcionando y se va a fundir el cable", explicó. Es decir, la protección deja de cumplir su función justamente cuando más se la necesita.

¿Cómo saber si la instalación necesita una revisión?

Hay señales que conviene no pasar por alto antes de que llegue el pico de calor. Enchufes o cables que se calientan, olor a quemado, luces que bajan de intensidad cuando arranca la heladera o el aire, y una térmica que salta con frecuencia son indicios de que la instalación está exigida.

En esos casos, lo recomendable es consultar a un electricista matriculado antes de sumar un nuevo aire acondicionado o cualquier otro equipo de alto consumo. Revisar la sección de los cables y que la térmica corresponda a cada circuito es una tarea rápida que puede evitar daños mucho más costosos durante el verano.

Qué hacer si se quema un electrodoméstico

Si un artefacto se daña por un problema en el suministro, los usuarios de Edenor y Edesur pueden reclamar un resarcimiento ante la distribuidora y, si no obtienen respuesta, ante el ENRE. Para eso conviene guardar la factura, el número de reclamo y un informe técnico que indique la causa del daño.

El verano vuelve a dejar en evidencia que buena parte del riesgo eléctrico está dentro de las propias casas. Gastar en un protector o en revisar la instalación cuesta mucho menos que reemplazar un electrodoméstico, y en el caso de los cables y las térmicas, también puede evitar un incendio.