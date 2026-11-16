Una empresa estatal de Sudáfrica realizó una prueba técnica que incluyó un recorrido de 860 kilómetros. Asegura que rompió un récord mundial de 2001

Un tren tan largo que cuesta imaginar dónde termina: tiene 7,6 kilómetros de extensión y está compuesto por 696 vagones. La gigantesca formación ferroviaria fue puesta en marcha en Sudáfrica y completó un recorrido de prueba de aproximadamente 860 kilómetros en dos días, en una operación que podría establecer un nuevo récord mundial.

El proyecto estuvo a cargo de Transnet, la empresa estatal sudafricana de transporte y logística, que organizó el operativo para poner a prueba las capacidades de una formación de carga de dimensiones excepcionales.

El recorrido comenzó en Saldanha Bay, sobre la costa occidental de Sudáfrica, y avanzó hacia una zona minera del interior del país. La operación se realizó el 18 de octubre de 2026 y tuvo como objetivo evaluar el funcionamiento de un tren de casi ocho kilómetros de largo.

Así es el tren de carga de Sudáfrica más largo del mundo (Captura de video de @africanews)

Un detalle que llamó la atención es que los 696 vagones estuvieron completamente vacíos. No se trató de un traslado comercial habitual, sino de una prueba técnica para analizar el comportamiento de una formación ferroviaria de semejante tamaño.

Mientras tanto, en Argentina proponen instalar un tren "sin vías", sustentable y 100% eléctrico, que ya opera con éxito en la ciudad brasileña de Curitiba, para renovar el transporte público de la capital de Córdoba.

Cómo lograron mover un tren de casi ocho kilómetros

El principal desafío fue conseguir que los 696 vagones pudieran desplazarse de manera coordinada. Para lograrlo, Transnet utilizó locomotoras eléctricas y diésel-eléctricas distribuidas en distintos puntos del convoy.

El recorrido de un tren de carga de Sudáfrica, el más largo del mundo (Captura de video de @africanews)

La formación incorporó un sistema tecnológico denominado Radio Distributed Power (RDP), que permite sincronizar las locomotoras mediante comunicaciones por radio.

Esta tecnología distribuye la fuerza de tracción y frenado a lo largo del tren, en lugar de concentrar todo el esfuerzo en las locomotoras ubicadas en la parte delantera.

El mecanismo resulta fundamental para evitar tensiones excesivas entre los vagones y mantener la estabilidad durante la marcha. En una formación de estas dimensiones, una aceleración o una frenada descoordinada podría generar importantes esfuerzos mecánicos sobre los acoples y las estructuras.

Los equipos técnicos de Transnet monitorearon el comportamiento del tren durante el recorrido y recopilaron información para compararla con las simulaciones realizadas antes de la prueba.

El récord que busca superar Sudáfrica

La empresa sudafricana sostiene que consiguió superar la marca anterior de longitud para un tren de carga, que estaba en manos de Australia desde 2001.

En aquella oportunidad, la compañía minera BHP Iron Ore puso en circulación una formación de 7,353 kilómetros, integrada por 682 vagones y ocho locomotoras diésel-eléctricas.

El tren australiano recorrió 275 kilómetros entre las minas de Newman y Yandi y el puerto de Port Hedland, en Australia Occidental. La formación también estableció una marca de peso: alcanzó las 99.732 toneladas.

El nuevo convoy sudafricano supera esa longitud en aproximadamente 250 metros y suma 14 vagones adicionales.

Sin embargo, hay una salvedad: aunque Transnet asegura haber establecido un nuevo récord, todavía no cuenta con una certificación independiente que lo reconozca oficialmente. El registro de Guinness World Records continúa consignando la marca australiana de 2001.

Para qué sirve poner en marcha trenes de semejante longitud

Más allá del récord, la experiencia tiene un objetivo económico y logístico. Sudáfrica utiliza el corredor ferroviario Sishen-Saldanha para transportar mineral de hierro desde las explotaciones mineras del interior hasta el puerto de Saldanha, desde donde se exporta a distintos mercados internacionales.

La posibilidad de operar trenes más largos permitiría mejorar la capacidad de transporte de mercancías, aprovechar mejor la infraestructura ferroviaria y reducir los cuellos de botella logísticos.

Por eso, la prueba de los 696 vagones no fue solamente una demostración de ingeniería: también permitió recopilar datos para mejorar los sistemas de tracción, frenado y coordinación de las locomotoras.

El desafío ahora será determinar si este tipo de formaciones puede utilizarse de manera regular y qué impacto tendría en la capacidad de transporte de minerales y otros productos a gran escala.