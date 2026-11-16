Outlet Topper: zapatillas desde $39.900 y descuentos de más del 45%

El sitio de la marca ofrece rebajas en modelos para adultos y chicos, con cuotas sin interés. Qué zapatillas están en oferta y cuánto cuestan

Para quienes buscan renovar sus zapatillas sin pagar los precios habituales de las grandes marcas deportivas, las tiendas online ofrecen distintas alternativas de ahorro. Una de ellas es el outlet de Topper, que mantiene una sección de promociones con 269 productos y descuentos de hasta el 46% en modelos seleccionados, tanto para adultos como para chicos.

En el catálogo oficial de la marca aparecen zapatillas infantiles desde $39.900 y opciones para adultos a partir de $42.900. La liquidación incluye modelos urbanos y de inspiración deportiva, con rebajas que en algunos casos superan los $35.000 respecto de los precios anteriores publicados por la empresa.

Además de los descuentos directos, varios artículos permiten pagar en tres cuotas sin interés. La posibilidad de comprar desde cualquier punto del país convierte a esta propuesta en una alternativa para quienes no tienen cerca un outlet físico de la marca.

Outlet Topper: qué zapatillas tienen descuentos de hasta 46%

Entre las promociones disponibles en la tienda oficial de Topper durante noviembre de 2026, hay varias oportunidades destacadas:

Topper T.350 Mesh: a $42.900, con un descuento del 46%.

Topper Jiro: a $42.900, con una rebaja del 40%.

Topper Hyde II: a $42.900, con 39% off.

Topper Monclova: da $42.900, con una rebaja del 37%.

Topper Bilbao: a $42.900, con 34% off.

Zapatillas Topper para chicos desde $39.900: modelos y precios

La liquidación también incluye alternativas infantiles, con valores que comienzan por debajo de los $40.000. Esto puede resultar atractivo para las familias que necesitan comprar calzado para el verano o anticipar algunas compras de fin de año.

Entre las ofertas publicadas se encuentran:

Topper Jiro Kids: a $39.900, con un 20% de descuento.

Topper Polaris Kids: a $42.900, con una rebaja del 17%.

Topper Monclova Kids: a $42.900, con 22% off.

Topper Tyler II Kids: a $59.999, con una rebaja del 16%.

También aparecen botines de fútbol San Ciro V FG Kids a $39.900, frente a un precio anterior de $59.900, lo que representa un descuento del 33%.

Cómo comprar en el outlet online de Topper y pagar en cuotas

Para acceder a las promociones no es necesario visitar una sucursal física. Los consumidores pueden ingresar a la página oficial de Topper y dirigirse a la sección de zapatillas en promoción, donde se muestran los productos disponibles, sus precios anteriores y los valores rebajados.

El sitio permite ordenar el catálogo por precio, novedades o mayor descuento. De esta manera, es posible identificar las zapatillas más económicas o buscar los modelos con las rebajas más importantes.

Antes de finalizar la compra, conviene revisar la tabla de talles, los costos de envío y las condiciones de cambio o devolución. Algunos modelos tienen recomendaciones especiales sobre el calce, por lo que elegir el número habitual no siempre garantiza el ajuste adecuado.