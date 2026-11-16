Outlet Adidas: zapatillas desde $69.999 y rebajas de hasta 40%

La marca deportiva ofrece promociones en su tienda online, con modelos urbanos y de running a precios rebajados. Cuáles son las ofertas y cómo comprar

Las promociones en indumentaria y calzado deportivo continúan durante noviembre y una de las marcas que mantiene descuentos en su tienda oficial es Adidas. A través de su outlet online, la compañía ofrece zapatillas para hombres y mujeres con rebajas anunciadas de hasta el 40% y precios que comienzan en $69.999, según los modelos disponibles al momento del relevamiento.

La propuesta incluye zapatillas urbanas, de entrenamiento y running, con diferencias importantes respecto de los precios originales publicados en el catálogo. Entre las alternativas aparecen modelos como Advantage Base 2.0, VL Court 3.0, NY 90 y Response Super, que pueden adquirirse directamente desde la página oficial de la empresa en Argentina.

A diferencia de los outlets físicos, donde las promociones suelen depender de la sucursal y de los últimos pares disponibles, el outlet online de Adidas permite consultar precios, colores y talles desde cualquier dispositivo. Sin embargo, la disponibilidad varía según cada producto y algunas opciones ya figuran agotadas.

Outlet Adidas: qué zapatillas tienen descuentos y cuánto cuestan

Al revisar la sección de zapatillas del outlet oficial de Adidas durante noviembre de 2026, aparecen diferentes modelos con precios promocionales. Entre las ofertas destacadas se encuentran:

Adidas Advantage Base 2.0 para mujer: a $69.999, con un descuento anunciado del 30%.

Adidas VL Court 3.0 para hombre: a $77.999, con una rebaja del 40%.

Adidas Response Super para hombre: da $83.999, con un descuento del 30%.

Adidas NY 90 para mujer: a $89.999, con una rebaja anunciada del 40%.

Adidas Rapidmove 2 para hombre: a $89.999, con un descuento del 40%.

Adidas Pureboost 5 para mujer: a $151.999, con una rebaja del 20%.

Adidas también liquida botines y artículos de fútbol con hasta 70% de descuento

Aunque las zapatillas concentran buena parte del interés de los consumidores, el outlet online también incluye promociones en artículos de fútbol. Una de las rebajas más importantes corresponde a los botines Copa Pure 3 Elite para terreno firme, que pasaron de $399.999 a $119.999. La tienda los anuncia con un descuento del 70%.

También aparecen los botines Predator Club Sala para chicos, con un precio promocional de $28.999 frente a los $94.999 anteriores y una rebaja anunciada del 65%.

La sección incluye otros artículos deportivos, como:

Camiseta alternativa de Boca Juniors 2025/26 para chicos: a $49.999, con un 50% de descuento.

Pelota Argentum 24 Pro: a $109.999, con una rebaja del 50%.

Pelota Argentum 24 Competition: a $59.999, con un descuento del 50%.

Camiseta de juego de Lionel Messi en Inter Miami 2022/23: a $94.499, con una rebaja del 30%.

Cómo comprar zapatillas en el outlet online de Adidas

Para acceder a las ofertas, los consumidores deben ingresar a la página oficial de Adidas Argentina y seleccionar la sección Outlet. Allí pueden filtrar los productos por categoría, talle, género, precio y porcentaje de descuento.

En el caso de las zapatillas, el sitio permite ordenar los artículos desde el menor precio hasta el mayor, una función útil para quienes buscan alternativas económicas sin tener que recorrer todo el catálogo.

Antes de finalizar la compra, conviene comprobar el talle disponible, revisar las condiciones de envío y verificar si el producto elegido admite beneficios adicionales. Los descuentos pueden cambiar y algunos artículos se agotan a medida que avanza la liquidación.

El outlet online de Adidas representa así una alternativa para quienes buscan zapatillas originales de la marca con precios inferiores a los habituales, sin necesidad de trasladarse hasta una tienda física.