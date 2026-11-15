El Municipio de Lanús irá a la justicia tras la impresionante explosión por escape de gas

A más de 48 horas de la trágica explosión que sacudió el centro comercial de Remedios de Escalada, el Municipio de Lanús anunció oficialmente que se presentará como querellante en la causa judicial que investiga el siniestro. A través de un comunicado difundido este domingo, la administración encabezada por el intendente Julián Álvarez apuntó directamente contra la prestataria del servicio al señalar que resulta "evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa MetroGAS".

El gravísimo episodio ocurrió el viernes cerca de las 10:45 de la mañana en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una máquina tunelera que realizaba trabajos de renovación de redes perforó una cañería maestra de distribución de gas. La violenta detonación provocó el derrumbe total de una fiambrería de la esquina, severos daños estructurales en edificios linderos y un voraz incendio que obligó a evacuar a vecinos, comerciantes y a un geriátrico. El saldo oficial arrojó una persona fallecida —cuya identidad aún aguarda confirmación oficial por parte de Policía Científica— y 21 heridos de diversa consideración, varios de los cuales debieron ser internados de gravedad en el Hospital Evita.

Explosión en Remedios de Escalada: asistencia económica, exenciones impositivas y reconstrucción

Tras mantener una reunión directa con los vecinos y comerciantes damnificados en el epicentro del estallido, el jefe comunal dispuso un paquete de medidas urgentes para paliar las pérdidas materiales y acompañar a las familias afectadas:

Ayuda económica inmediata: Entrega de un subsidio extraordinario para cubrir las necesidades más urgentes de los habitantes de la zona cero.

Alivio fiscal municipal y provincial: Eximición total de Tasas Municipales para todos los locales del Centro Comercial, sumado al envío de un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para eximir a los vecinos afectados del pago de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Patente.

Obras edilicias: Planificación integral de arreglos en el edificio ubicado en Del Valle Iberlucea 4494 para garantizar las condiciones de habitabilidad y permitir el regreso seguro de sus residentes, junto con el inicio de las tareas de reconstrucción del centro comercial.

Lanús: cómo sigue el operativo en la zona afectada y el regreso de los vecinos

Respecto a la situación territorial, desde la comuna detallaron que el acceso a la denominada "zona roja" (epicentro de la explosión) continuará estrictamente restringido, ya que los peritos judiciales estiman que las tareas investigativas se extenderán al menos hasta el próximo viernes. Recién una vez que la Justicia otorgue la autorización correspondiente comenzarán las obras de demolición en la esquina siniestrada.

Por el contrario, los habitantes cuyas viviendas se encuentran fuera del perímetro rojo ya están habilitados para retornar a sus hogares, y las instituciones de la zona retomarán su actividad habitual a partir de este lunes. En paralelo, las empresas Edesur y MetroGAS avanzan en el restablecimiento progresivo de los suministros en las inmediaciones (a excepción de la cuadra bloqueada), recordando a los frentistas que deben gestionar la reconexión comunicándose al 0800-333-3787 (Edesur) o al 0800-999-1050 (MetroGAS).