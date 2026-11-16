Tras la adquisición del importante inmueble, documentos oficiales exponen dudas sobre los metros escriturados y su real extensión

Federico Beligoy compró un departamento a estrenar en Villa Devoto por u$s490.000. El director nacional de Arbitraje de la AFA cerró la operación junto a su esposa, Andrea Rosa Cordero, apenas una semana antes de viajar al Mundial 2026.La investigación se respalda en documentos del Registro de la Propiedad Inmueble. Allí consta la adquisición de un inmueble con dos cocheras incluidas en un complejo de reciente construcción.

El edificio está ubicado sobre la calle Pedro Morán al 4400. La obra finalizó en 2024 y el departamento de Beligoy formó parte de las últimas unidades disponibles del proyecto.

El timing de la compra llamó la atención: el dirigente cerró la operación inmobiliaria apenas días antes de partir hacia el Mundial de fútbol.

Inconsistencias en la superficie declarada del inmueble

La inscripción oficial del Registro consigna la propiedad en los pisos 4 y 5. Según ese documento, el departamento tiene 380,28 metros cuadrados de superficie.

Sin embargo, el edificio no cuenta con quinto piso. Esta primera irregularidad quedó expuesta al verificar la estructura real del complejo.

En el cuarto nivel existen solamente dos unidades con terraza. Una mide 245,1 metros cuadrados. La otra alcanza los 398,1 metros cuadrados.

La cifra de 398,1 metros cuadrados es la más próxima a los 380,28 metros que figuran en la documentación oficial del titular arbitral.

Esta diferencia entre lo declarado y lo construido genera interrogantes sobre la precisión de los datos registrados. Los documentos oficiales mantienen la discrepancia sin explicación formal hasta el momento.

Beligoy ocupa uno de los cargos más relevantes del arbitraje argentino. Como director nacional de Arbitraje de la AFA, supervisa el funcionamiento de todos los árbitros del fútbol profesional del país.

La propiedad en Villa Devoto representa una inversión significativa en dólares para el funcionario deportivo, materializada en un complejo de alta gama finalizado recientemente.