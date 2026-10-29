MilAires entregará 150 departamentos tras una revalorización del m2 superior al 150%

Grupo ECIPSA se prepara para entregar Aires de Jacarandá, la segunda de las cinco etapas de su proyecto en la Ciudad de Buenos Aires

Grupo ECIPSA se prepara para entregar más de 150 departamentos de Aires de Jacarandá, la segunda herradura de MilAires, el complejo residencial que construye en Villa Devoto. Con esta etapa, la compañía habrá completado más del 45% de un desarrollo que contempla cinco herraduras y un total de 871 departamentos.

La primera fase, Aires de Lapacho, fue entregada en 2025 y hoy está habitada por más de 200 familias. La nueva etapa ya está terminada e incluye cocheras y bauleras, con una superficie construida superior a los 17.700 m². Mientras aguarda esa habilitación, la compañía continúa con los trabajos en las siguientes etapas, con más de 600 operarios en el predio.

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El proyecto también se convirtió en una apuesta de revalorización inmobiliaria para quienes compraron durante sus primeras etapas. En 2021, cuando salieron a la venta las primeras unidades, el metro cuadrado costaba u$s1.800. Actualmente, el valor promedio ronda los u$s3.700, con precios de entre u$s3.500 y u$s4.000.

Según datos de la desarrolladora, el precio del m2 acumuló una suba superior al 150% desde el lanzamiento, con una apreciación anual estimada de más del 28%. Para 2027, la compañía proyecta que el valor supere los u$s4.000.

MilAires entregará 150 departamentos en Devoto tras una revalorización del m2 del 150% (Prensa MilAires)

Por su parte, Jaime Garbarsky, presidente de Grupo ECIPSA, estima que el metro cuadrado podría alcanzar los u$s5.700 cuando el complejo esté terminado y ya no queden unidades disponibles para vender.

El empresario atribuye la evolución de los precios tanto al avance de la obra como a las características del proyecto. Si bien el aumento de los costos de construcción incidió en los valores, también destaca los servicios, los espacios verdes y los amenities que distinguen a MilAires de otras propuestas residenciales de la Ciudad de Buenos Aires.

Garbarsky considera que la combinación de estas prestaciones y la infraestructura del complejo constituye uno de los principales diferenciales dentro del mercado inmobiliario porteño, pues ofrece características que, a su juicio, "no tienen un equivalente directo en la zona".

La obra comenzó en 2021 y requirió una inversión superior a los u$s140 millones. El complejo se levanta sobre un terreno de 29.400 m², ubicado sobre la avenida Salvador María del Carril, a metros de la avenida General Paz. De acuerdo con datos de la empresa, más del 85% de las unidades ya fueron vendidas.

MilAires demandó una inversión superior a los u$s140 millones (Prensa MilAires)

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MilAires contempla cinco edificios de baja altura con departamentos de uno a cuatro ambientes, todos con balcón y parrilla. El desarrollo también incluye 562 cocheras, bauleras y espacios verdes.

En el proyecto participan Oficina Urbana, a cargo del diseño arquitectónico; COSUD, responsable de la construcción, y la arquitecta e interiorista Claudia Faena, quien diseñó los interiores.

Además, se creó Claudia Faena Express, una propuesta que permite a los propietarios acceder a departamentos equipados y listos para habitar.

El diseño del complejo también contempla una amplia infraestructura recreativa y deportiva. Cuando esté terminado, contará con 6.144 m² destinados a amenities, entre ellos una pileta semiolímpica cubierta y climatizada, tres piscinas al aire libre, gimnasios, salas de yoga y pilates, espacios de coworking, un club infantil, salas gourmet, salón de fiestas, microcine y spa.

El complejo contará con 6.144 m² de amenities cuando finalice su construcción (Prensa MilAires)

La planificación también incluye un circuito aeróbico de 800 metros y equipamiento para realizar actividad física en los jardines. "La idea es concentrar dentro del complejo servicios y espacios de uso cotidiano sin necesidad de trasladarse a otros lugares", indica.

El empresario destaca a MilAires como un nuevo concepto residencial orientado a ampliar el acceso a este tipo de prestaciones: "Demostramos que la clase media de Buenos Aires podía acceder a una propuesta residencial con espacios verdes, amenities y servicios que antes estaban reservados para unos pocos".

MilAires también incorpora Hipcam, un sistema de portería inteligente y control de accesos digital. La tecnología permite gestionar los ingresos desde una pantalla instalada en la entrada y los teléfonos celulares de los residentes, en reemplazo del portero eléctrico tradicional.

"Los propietarios pueden utilizar los amenities de las distintas herraduras, independientemente de la etapa en la que se encuentre su departamento", explicó el empresario, quien describió la propuesta como un modelo all inclusive residencial, con servicios y espacios de uso común dentro del propio complejo.

El complejo contará con sala de cine con previa reserva (Prensa MilAires)

Por su parte, el mantenimiento de un complejo con tantos servicios también incide en los gastos mensuales de los propietarios. Con un valor de referencia de alrededor de $6.100 por metro cuadrado de expensas, el costo se ubica aproximadamente un 10% por encima del de un edificio convencional.

Sin embargo, "la comparación debe contemplar también los gastos que los residentes tendrían que afrontar por separado para acceder a servicios como el gimnasio y la pileta. Desde esa perspectiva, contar con esas prestaciones dentro del desarrollo podría compensar la diferencia en las expensas", especifica.

Grupo ECIPSA analiza nuevas ubicaciones para sus proyectos

La compañía también evalúa oportunidades para desarrollar emprendimientos en otras zonas, entre ellas Vicente López y San Isidro. Garbarsky cuenta que analizan las propuestas que reciben y buscan ubicaciones con buenos accesos, como la de MilAires, próxima a la avenida General Paz y a pocos minutos de la Panamericana.

El empresario considera que los cambios en la dinámica urbana después de la pandemia abrieron nuevas oportunidades para el desarrollo inmobiliario fuera de los corredores tradicionales. En ese contexto, "el proyecto busca contribuir a la consolidación de un nuevo eje residencial en Buenos Aires".

El complejo cuenta con varias salas gourmet (Prensa MilAires)

Grupo ECIPSA tiene presencia en ocho provincias argentinas, además de operar en Paraguay y Brasil. La compañía cuenta con más de 48 años de trayectoria, más de 110 emprendimientos y más de 15.000 unidades entregadas.