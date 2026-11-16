Cuándo abre el nuevo supermercado del Hogar Obrero donde antes funcionaba un Coto

Está previsto que sea el cuarto local de Supercoop en CABA, luego de las aperturas de San Telmo, Caballito y Saavedra. Dónde queda

El Hogar Obrero abrirá un Supercoop en Balvanera en enero de 2027, recuperando su edificio histórico.

El Hogar Obrero prepara la apertura de un nuevo supermercado en la Ciudad de Buenos Aires. Más específicamente, en el barrio de Balvanera, en la calle Perón al 2000, donde hasta hace meses funcionaba un Coto.

Es un edificio histórico perteneciente al Hogar Obrero, que desde la empresa están reacondicionando para sumar el cuarto supermercado Supercoop en CABA y completar el proceso de expansión que comenzó con la apertura en San Telmo hace exactamente dos años.

Cuándo abre el supermercado del Hogar Obrero donde antes funcionaba un Coto

Tal como confirmó a iProfesional Mariano Glas, gerente de Supermercados de la Cooperativa Obrera, la idea de la firma es abrir el supermercado de la calle Perón "a fines de enero de 2027". "Se está haciendo una obra importante en todo el edificio, para ponerlo en valor", sostuvo.

"Es un edificio histórico y queremos dejar un local acorde al Siglo XXI, siempre respetando la fachada", agregó Glas.

Si bien contempla la posibilidad de que haya algunas demoras de último momento, a fines de enero del 2027 se abriría el cuarto Supercoop en la Ciudad. Luego de las aperturas de San Telmo y Caballito, la cadena pondrá en funcionamiento otro supermercado en el barrio de Saavedra los primeros días de diciembre.

Lo cierto es que con el local de Balvanera, El Hogar Obrero recupera un edificio histórico. La cooperativa fue una de las organizaciones pioneras en el desarrollo de iniciativas cooperativas vinculadas con la vivienda y el consumo. Desde sus comienzos, buscó ofrecer soluciones habitacionales y facilitar el acceso a productos básicos a los sectores populares, a partir de un modelo basado en la solidaridad y la autogestión.

En ese marco, la casa colectiva ubicada en Perón al 2000 se convirtió en un símbolo de aquella propuesta. El edificio integraba viviendas y locales comerciales en un mismo espacio, con la idea de promover la vida comunitaria y acercar bienes de primera necesidad a sus habitantes.

En su fachada, el edificio todavía cuenta con una leyenda que resume el espíritu de la Cooperativa: "Obra del esfuerzo económico de los trabajadores libremente asociados en la Cooperativa Obrera. El Hogar Obrero".

Supercoop ya abrió dos locales en CABA y planea otras dos aperturas en los próximos meses

Décadas después, el inmueble fue ocupado por Supercoop, la cadena de supermercados ligada a la cooperativa, que alcanzó una fuerte expansión durante los años 70 y 80 y se consolidó como una referencia del consumo masivo.

La crisis financiera de fines de los años 80 marcó un punto de inflexión para la cadena: Supercoop debió cerrar sus puertas y El Hogar Obrero ingresó en un concurso preventivo que se prolongó durante más de dos décadas. Con el cierre, numerosos locales quedaron vacíos o pasaron a manos de otras cadenas comerciales. Fue el caso del establecimiento de Balvanera, que posteriormente quedó en manos de Coto.

Sin embargo, el inmueble nunca dejó de pertenecer a El Hogar Obrero. Esa continuidad patrimonial es la que ahora abre la posibilidad de recuperar un espacio con valor histórico para la cooperativa y darle un nuevo uso en esta etapa de expansión.

La expansión de Supercoop en un contexto de consumo en baja

El crecimiento de la Cooperativa Obrera se da en un escenario desafiante para el comercio minorista. La caída del consumo y las dificultades de los hogares para sostener sus niveles de compra impactan de lleno en los supermercados, que deben adaptar sus estrategias a un consumidor cada vez más cuidadoso con sus gastos.

"Hoy la competencia es contra la billetera. Lo que una familia destina a alimentos y productos de consumo masivo también compite con tarifas, transporte y otros gastos que crecieron mucho. Hay menos dinero disponible para consumir", afirmó Glas en una entrevista con iProfesional meses atrás.

A la menor capacidad de compra se suma una modificación en los hábitos de los consumidores, vinculada con la desaceleración de la inflación. De acuerdo con el ejecutivo, la mayor previsibilidad de los precios redujo la necesidad de adelantar compras para evitar futuros aumentos.

"Antes la gente adelantaba compras porque sabía que al mes siguiente todo iba a aumentar. Hoy compra lo que necesita porque tiene previsibilidad sobre los precios. Eso también cambió la dinámica del supermercado", señaló.

Frente a este panorama, la cooperativa busca sostener su actividad a través de distintas herramientas: control de costos, desarrollo de marcas propias y una política comercial enfocada en cuidar el poder adquisitivo de sus clientes. Glas aseguró que esta combinación le permitió registrar una caída menor a la de buena parte del sector, pese a las dificultades que atraviesa el mercado.

Marcas propias y proveedores locales, las claves para competir

La estrategia de la Cooperativa Obrera no pasa solamente por sumar sucursales. Otro de sus ejes es el desarrollo de marcas propias y el fortalecimiento de los vínculos comerciales con productores regionales. El objetivo es ampliar las alternativas disponibles para los consumidores y, al mismo tiempo, mantener una estructura de abastecimiento conectada con la economía local.

Según explicó Glas, la propuesta no consiste en competir únicamente por el precio más bajo, sino en ofrecer una combinación de costos accesibles, calidad y condiciones adecuadas de comercialización.

"No decimos que somos los más baratos. Buscamos la mejor relación precio-calidad, con supermercados bien mantenidos, seguridad alimentaria y una oferta que combine primeras marcas con productos elaborados por cooperativas, empresas familiares y pymes regionales", explicó.

El Balance Social correspondiente al ejercicio 2025/2026 muestra la dimensión que alcanzó esta política. En ese período, la entidad llegó a 1.811 referencias de marcas propias, después de incorporar 160 nuevos productos. La ampliación del catálogo busca ofrecer más opciones de compra en un contexto de menor poder adquisitivo.

La política comercial también incluye un seguimiento de los precios de la competencia. La cooperativa realizó más de 3.400 relevamientos y aseguró que sus valores se ubicaron, en promedio, un 1,48% por debajo de los de otros comercios. De esta manera, el desarrollo de productos propios se convirtió en una herramienta para ampliar la oferta y disputar un mercado en el que los consumidores prestan cada vez más atención al gasto cotidiano.

El abastecimiento, además, tiene un fuerte componente nacional. Glas explicó que las importaciones se concentran en aquellos productos que no se fabrican en el país, mientras que para el resto de la oferta la entidad busca trabajar con proveedores locales.

"Importamos alimentos solamente cuando no se fabrican en la Argentina. En el resto buscamos trabajar con proveedores locales porque también es una forma de sostener la producción y el empleo", señaló.

El esquema también contempla artículos para el hogar y productos de bazar comercializados bajo marcas propias. En esos rubros, la cooperativa avanzó con importaciones directas de determinados productos, aunque mantiene una diferenciación respecto de los segmentos en los que existe producción nacional.

El vínculo con proveedores regionales es otro de los pilares del modelo. De acuerdo con el Balance Social del último ejercicio, la Cooperativa Obrera registró los siguientes indicadores:

Operaciones con proveedores regionales por $661.404 millones.

Vínculos comerciales con 1.588 cooperativas, mutuales y organizaciones de la economía social.

Un total de 2.946.567 asociados, tras incorporar más de 182.700 nuevos miembros.

Una red de 153 sucursales en 75 localidades de ocho jurisdicciones.

7.172 puestos de trabajo directos e indirectos.

Las cifras reflejan un modelo que combina la actividad supermercadista con una red de relaciones comerciales que abarca organizaciones de la economía social, pymes y empresas de distintas regiones del país.

En un sector obligado a revisar sus estructuras frente a los cambios en el consumo, Glas destacó que la Cooperativa Obrera mantiene una lógica de inversión distinta de la de los negocios enfocados en obtener resultados en el corto plazo.

"La mayoría de las inversiones que hacemos están pensadas para cuarenta años. No abrimos una sucursal para ver si en dos años la cerramos porque no dio la rentabilidad esperada. Abrimos para prestar un servicio y permanecer", aseguró.

Esa perspectiva, sostuvo, cobra especial importancia en períodos de incertidumbre económica. La entidad no analiza sus proyectos exclusivamente en función de la rentabilidad inmediata, sino también por su capacidad para mantener una presencia comercial y brindar servicios a sus asociados a lo largo del tiempo.

"Una empresa puede decidir vender su operación e irse del país. Nosotros no nos vamos a ningún lado. Somos una organización argentina, nuestros asociados viven acá y las inversiones quedan acá", afirmó.