Caputo avisó qué pasará con el bono extraordinario para jubilados

El ministro de Economía explicó las condiciones fiscales para poder incrementar el bono de $70.000. Cuánto cobrarán en diciembre

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a referirse a la situación económica de los jubilados y pensionados de la ANSES y aclaró cuáles son las condiciones financieras que deben cumplirse para poder evaluar un eventual incremento en el bono extraordinario de $70.000, un suplemento de ingresos que permanece congelado en ese valor desde marzo de 2024.

Durante una entrevista radial concedida al periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el titular de la cartera económica fue consultado sobre la posibilidad de otorgar un aumento en el refuerzo de ingresos, considerando el nivel de compras de divisas que viene realizando el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Frente al planteo, el funcionario desvinculó la acumulación de reservas de la capacidad de pago del sistema previsional y remarcó la importancia del equilibrio presupuestario.

El ministro supeditó cualquier mejora en los ingresos de los adultos mayores a la capacidad de recaudación y a la generación de superávit genuino por parte del Estado nacional, descartando anuncios inmediatos sobre una suba en el monto del refuerzo.

La restricción presupuestaria y las definiciones sobre el nivel de los haberes

Al analizar la realidad de los sectores de menores ingresos, Caputo reconoció que los montos actuales resultan insuficientes para cubrir la canasta básica del sector, aunque justificó la postura del Gobierno nacional a partir del marco de severas restricciones fiscales que atraviesa la administración pública: "No es un tema de cuántos dólares compramos, sino de cuánto superávit fiscal podemos llegar a generar; para pagarle más a los jubilados tenemos que tener más recursos", afirmó.

"A mí me encantaría que todos los jubilados cobraran el doble o el triple, pero necesitamos que el país crezca más para sostenerlo", admitió.

Por último, en relación a este tema, precisó que el 86% del presupuesto nacional vigente se destina de forma directa al pago de jubilaciones, pensiones, programas de asistencia social y salarios estatales.

De esta manera, la conducción económica ratificó que el esquema de actualización continuará atado al índice de inflación mensual, mientras que el ajuste de la suma fija suplementaria continuará condicionado a la disponibilidad de recursos en las arcas del Tesoro.

Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en diciembre con aguinaldo y bono

En paralelo a las definiciones sobre el bono, la ANSES aplicará en el último mes del año la actualización automática por movilidad del 2,17% basada en el IPC de octubre, a la cual se sumará la liquidación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). De esta forma, los beneficiarios de la mínima percibirán las siguientes sumas:

Jubilación mínima con aumento (2,17%): $453. 797 .

Medio aguinaldo (segunda cuota del SAC): $226. 898 .

Bono extraordinario de refuerzo: $70. 000 .

Total acumulado de cobro en diciembre: $750.695.

De acuerdo con lo estipulado por el marco normativo previsional, el incremento porcentual sobre el haber base se aplica de manera automática en el calendario habitual de pagos, mientras que el desembolso del bono extraordinario de $70.000 para el último mes de 2026 requiere de la emisión de un decreto u ordenamiento oficial por parte del Poder Ejecutivo en los próximos días.