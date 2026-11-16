Prestación por Desempleo de ANSES: montos, requisitos y cómo pedirla

El beneficio económico alcanzó un tope de $398.800, para noviembre, tras la suba del salario mínimo. Los detalles de la liquidación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización en las escalas tarifarias de la Prestación por Desempleo, una asistencia económica mensual destinada a acompañar de forma temporal a aquellos trabajadores en relación de dependencia que perdieron su puesto de trabajo por causas ajenas a su voluntad. La readecuación del beneficio se implementó en consonancia con los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

A partir de la resolución que actualiza los haberes de la seguridad social, el importe tope máximo de la prestación alcanzó los $398.800 durante el mes de noviembre de 2026, mientras que el haber mínimo quedó establecido en $199.400. Sin embargo, debido a que el organismo previsional liquida este fondo a mes vencido, los beneficiarios que perciben el cobro durante noviembre recibirán los montos ajustados correspondientes a octubre ($391.200 de tope), en tanto que el nuevo haber de noviembre se verá reflejado de forma efectiva en las cuentas durante las acreditaciones de diciembre.

El cálculo de cada cuota individual toma como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual neta que el trabajador haya percibido dentro de los últimos seis meses anteriores a la desvinculación laboral, respetando siempre los topes mínimos y máximos fijados por la normativa.

Requisitos de acceso, documentación y cantidad de cuotas a cobrar

Para tramitar el cobro de la prestación, los solicitantes deben acreditar aportes previsionales dentro del sistema formal según la modalidad de contratación previa:

Trabajadores permanentes : contar con al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los últimos 3 años anteriores al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: registrar menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días de aportes en el último año.

El beneficio contempla situaciones de despido sin justa causa, finalización de contratos a término o quiebra de la empresa empleadora, quedando excluidos aquellos casos en los que medie renuncia voluntaria. En cuanto a la cantidad de cuotas otorgadas, el esquema de ANSES para el personal permanente se establece del siguiente modo:

De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas mensuales.

De 12 a 23 meses de aportes: 4 cuotas mensuales.

De 24 a 35 meses de aportes: 8 cuotas mensuales.

Con 36 o más meses de aportes: 12 cuotas mensuales.

Personas de 45 años o más: reciben 6 cuotas adicionales a su escala correspondiente.

Pazos de presentación y trámite presencial o virtual

El trámite para iniciar la solicitud del fondo de desempleo se puede realizar de forma gratuita ingresando a la plataforma de Atención Virtual de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien solicitando un turno presencial para ser atendido en las oficinas del organismo. Al momento de la gestión, se debe presentar el DNI junto con el telegrama de despido, la carta documento o la certificación formal del cese de la relación laboral.

Finalmente, desde el organismo previsional remarcaron la importancia de respetar los plazos administrativos fijados por ley: los trabajadores cuentan con un límite de 90 días hábiles posteriores a la fecha de despido para presentar la documentación. Si la solicitud se inicia vencido ese período, el sistema descontará automáticamente un día de cobro de prestación por cada jornada hábil de demora.