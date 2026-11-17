La marca abrió la preventa de su colección navideña y lanzó un panettone de pistacho de un kilo. Cuesta $89.000 y llega en diciembre.

A poco más de un mes de la Navidad, Lucciano's decidió adelantarse a la temporada de las Fiestas con el lanzamiento de la preventa de su colección navideña 2026. La principal novedad es un panettone premium de pistacho que ya puede reservarse a través de la tienda online de la marca y que tiene un precio de $89.000.

El lanzamiento llega en un contexto en el que el pistacho se consolidó como uno de los ingredientes más buscados dentro del segmento gourmet. Durante los últimos meses aparecieron alfajores, chocolates, helados y otros productos inspirados en este fruto seco, convertido en una de las tendencias del mercado premium.

Cómo es el nuevo pan dulce de pistacho de Lucciano's

El producto estrella de la colección navideña es el Panettone Pistacchio - Il Frutto della Sicilia, una propuesta de un kilo que la empresa presenta en una lata coleccionable de edición limitada.

Según la información difundida por la marca, el producto combina una masa saborizada con notas cítricas y vainilla Bourbon de Madagascar, pistachos enteros y un relleno elaborado con crema de pistacho. Además, está cubierto con chocolate, pistacho y trozos del fruto seco.

La propuesta apunta al segmento premium y toma inspiración en sabores asociados a la gastronomía italiana, una línea que la empresa ya viene desarrollando en otros productos de su catálogo.

Cuánto cuesta el panettone

El nuevo panettone premium tiene un precio de $89.000 y forma parte de una preventa cuyos envíos comenzarán a realizarse durante la segunda semana de diciembre.

La colección también incluye otras variedades premium, entre ellas el Panettone Gianduia - Velluto del Piemonte, de 860 gramos, comercializado a $75.000.

Además, la empresa sumó una tercera versión denominada Frutti della Calabria, inspirada en sabores frutales y orientada al segmento gourmet de fin de año.

Por qué el pistacho se volvió tendencia

En los últimos años, el pistacho dejó de ser un ingrediente de nicho para ganar presencia en múltiples categorías de consumo. Su expansión incluyó helados, chocolates, alfajores, cremas untables y productos de panadería premium.

En el caso de Lucciano's, la marca ya incorporó este ingrediente a distintas líneas de productos y ahora lo convirtió en protagonista de su propuesta navideña. La tienda oficial también ofrece alfajores, chocolates y cremas premium elaboradas con pistacho.

Las marcas ya empiezan la carrera navideña

Noviembre suele marcar el inicio de la temporada de lanzamientos para las Fiestas. Durante estas semanas, las empresas del sector gastronómico comienzan a presentar panettones, cajas navideñas, chocolates y ediciones limitadas destinadas tanto a consumidores particulares como a regalos corporativos.

La preventa se convirtió además en una herramienta cada vez más utilizada para medir el interés de los consumidores antes del pico de compras de diciembre, uno de los períodos más importantes del año para las marcas vinculadas al consumo estacional.