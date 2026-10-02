El fundador de Lucciano's reveló la fórmula con la que no para de crecer

El empresario destacó la reinversión y el desarrollo de nuevos productos como pilares para sostener la expansión, en un escenario de consumo dispar

El consumo atraviesa un escenario dispar para las empresas del sector gastronómico, con compañías que logran sostener su actividad mientras otras enfrentan mayores dificultades. En ese contexto, el cofundador de Lucciano’s, Christian Otero, destacó la innovación y la inversión como dos de los principales factores para mantener el crecimiento.

Durante el último día del 62° Coloquio de IDEA, el empresario dialogó con TN y describió un panorama heterogéneo dentro del sector. "Creo que en general gran parte del sector está bien. Hay algunos que se destacan y otros que quizás la están peleando un poquito más", señaló.

Frente a este escenario, Otero explicó que una de las estrategias de la compañía consiste en ampliar de manera permanente su oferta y buscar nuevos segmentos de negocio. "Mucha innovación, inversión y permanentemente lanzamiento de productos", resumió al referirse a la fórmula que utiliza la empresa para continuar expandiéndose.

La compañía comenzó su actividad enfocada en el negocio de las heladerías, pero con el tiempo incorporó otras categorías, entre ellas alfajores, chocolates y cafetería. La diversificación le permitió ampliar su propuesta más allá de su actividad original y apuntar a distintos momentos de consumo.

Cómo está el consumo, según el fundador de Lucciano's

En relación con el comportamiento de los clientes, Otero aseguró que la empresa no registró una baja en el gasto promedio. "Nosotros no hemos notado una caída en el ticket promedio", afirmó.

Sin embargo, identificó otros factores que tuvieron impacto sobre la actividad. Entre ellos mencionó especialmente las condiciones climáticas, debido a que las bajas temperaturas se extendieron durante más tiempo en algunas zonas donde la compañía tiene presencia, como Buenos Aires y Mar del Plata.

El diagnóstico del empresario se da en un contexto en el que distintos sectores de la economía muestran velocidades diferentes de recuperación. Para las compañías vinculadas al consumo, la evolución de la demanda se combina además con los costos, las condiciones de financiamiento y la necesidad de adaptar permanentemente la oferta.

La inversión y el crédito como estrategia para el crecimiento

Otero también se refirió a las condiciones que considera necesarias para que las empresas puedan avanzar con nuevos proyectos. En ese punto, señaló al financiamiento como uno de los principales desafíos que todavía enfrenta el sector.

"Quizás hoy las tasas no son las ideales. Poder tener acceso a crédito con tasas un poco más favorables", sostuvo.

Aun con ese escenario, aseguró que Lucciano’s mantiene una política de reinversión de sus resultados para financiar su crecimiento. "Hoy reinvertimos el 80% de utilidades", afirmó.

Según explicó, ese nivel de reinversión está vinculado con la necesidad de continuar desarrollando productos y realizando inversiones que permitan sostener la expansión del negocio. La estrategia, de acuerdo con su planteo, busca que parte importante de los recursos generados por la compañía vuelva al negocio.

Adaptarse a una economía que cambia

El empresario también planteó que las compañías argentinas deben modificar sus prioridades a medida que cambia el escenario económico. "En Argentina tenés que estar con los ojos muy abiertos", sostuvo.

Otero explicó que durante períodos de inflación elevada la atención estaba puesta principalmente en la evolución de los costos y en la actualización de las listas de precios. Con un escenario diferente, el foco pasa ahora por otros aspectos vinculados con la eficiencia y la capacidad de adaptación.

En ese sentido, la estrategia que describió combina tres elementos: desarrollar nuevos productos, sostener la inversión y ajustar la operación a las condiciones de cada momento. Para la compañía, la diversificación de su oferta forma parte de ese proceso de adaptación a los cambios en el comportamiento de los consumidores.

El planteo de Otero se dio en el marco del 62° Coloquio de IDEA, donde empresarios y referentes del sector privado analizaron la evolución de la economía argentina, el consumo, las inversiones y las condiciones necesarias para sostener el crecimiento.