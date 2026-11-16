Cuántos vehículos circulan sin seguro en la Argentina y qué pasa si chocan

La crisis económica lleva a cada vez más conductores a dejar de pagar la póliza. Se estima que hay más de tres millones de vehículos sin cobertura

Circular por las calles y rutas argentinas sin seguro es una realidad cada vez más extendida. En un contexto en el que mantener un vehículo implica afrontar gastos crecientes, muchos conductores optan por recortar desembolsos y dejan de pagar la póliza. Según estimaciones del sector asegurador, al menos uno de cada cinco autos circula sin cobertura de Responsabilidad Civil, una situación que genera preocupación por sus consecuencias ante un siniestro vial.

Las cifras reflejan la dimensión del problema: se calcula que hay más de 3 millones de vehículos sin seguro en el país. De acuerdo con datos del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), a junio de 2026 el parque automotor argentino rondaba los 15,8 millones de unidades, sin contar las motos. De ese total, unos 12,64 millones tenían una póliza vigente, mientras que alrededor de 3,16 millones circulaban sin cobertura.

La estimación de las entidades aseguradoras es incluso mayor: ubican en aproximadamente 3.925.000 la cantidad de vehículos que no cuentan siquiera con la cobertura básica exigida por ley.

Por qué cada vez más conductores dejan de pagar el seguro del auto

Uno de los principales factores detrás de este fenómeno es la necesidad de reducir los gastos mensuales. Frente al costo de mantener un vehículo, algunos propietarios priorizan otros compromisos económicos y dejan de abonar el seguro.

Desde el sector de las concesionarias advierten que la proporción de autos sin póliza puede aumentar durante los períodos de crisis. Según las estimaciones de empresarios consultados por el sector, el porcentaje habitual podría incluso duplicarse en contextos económicos complicados.

La situación también está vinculada con el envejecimiento del parque automotor. Según el relevamiento de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), en el país hay unos 15,7 millones de vehículos activos, con una antigüedad promedio de 14,8 años. Un año antes, ese promedio era de 14,3 años.

Esto supone mayores desafíos para los propietarios, que deben afrontar gastos de mantenimiento y reparaciones en unidades cada vez más antiguas.

Qué pasa cuando un auto sin seguro provoca un accidente

La falta de cobertura representa un problema que va más allá de la situación particular del conductor. Cuando ocurre un accidente y uno de los vehículos involucrados no tiene seguro, pueden surgir complicaciones para que las personas afectadas obtengan una reparación o una compensación por los daños.

La cobertura de Responsabilidad Civil es la protección básica que permite responder por los daños ocasionados a terceros. Por eso, circular sin una póliza vigente deja al propietario expuesto a tener que afrontar con su propio patrimonio las consecuencias económicas de un siniestro.

Además, desde las compañías aseguradoras advierten que la presencia de vehículos sin cobertura recarga el sistema sobre quienes sí mantienen sus pólizas al día.

Cuántos siniestros pagan las aseguradoras en la Argentina

El volumen de accidentes y reclamos también permite dimensionar el movimiento del mercado asegurador. Entre el 1° de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, las compañías pagaron casi 4,5 millones de siniestros en las distintas ramas.

El promedio equivale a unos 8,5 pagos por minuto, es decir, aproximadamente uno cada siete segundos.

Según los datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en el último ejercicio cerrado a mitad de año las aseguradoras desembolsaron el equivalente a US$ 9.500 millones para cancelar más de cuatro millones de siniestros en las distintas ramas patrimoniales y de personas, sin contar los correspondientes a las ART. El rubro automotor concentró más de dos tercios de esos desembolsos.

El escenario plantea un desafío para la seguridad vial y para el sistema de seguros: mientras los costos de mantener un vehículo presionan sobre los presupuestos familiares, millones de unidades circulan sin la protección mínima ante un accidente.