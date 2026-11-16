Expensas más caras: el rubro que puede hacerlas subir en diciembre

Mientras crece la morosidad en los consorcios, una obligación estacional podría dispararlas a la suba durante el último mes del año

Las expensas se convirtieron en uno de los gastos que más preocupan a propietarios e inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires. Después de registrar un nuevo aumento en octubre, los consorcios se preparan para afrontar un compromiso que suele encarecer las liquidaciones de fin de año: el pago del segundo medio aguinaldo a los encargados de edificios, que deberá concretarse durante diciembre.

Según un relevamiento de Octopus Proptech, las expensas porteñas alcanzaron un promedio de $341.477 en octubre de 2026, un 3,12% más que en septiembre, cuando se ubicaban en $331.145. En términos interanuales, el incremento llegó al 38,13%, mientras que en los primeros diez meses del año acumularon una suba del 28,84%.

A este escenario se suma el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de los trabajadores de edificios. Se trata de una obligación laboral que puede incrementar temporalmente los gastos de los consorcios y trasladarse a las expensas, especialmente cuando las administraciones no cuentan con fondos previamente reservados para afrontar ese compromiso.

Por qué las expensas podrían aumentar en diciembre

El salario de los encargados es uno de los principales componentes de los gastos comunes de los edificios. Según el informe, los sueldos y las cargas sociales representan aproximadamente el 24% de las expensas, por delante de otros rubros importantes como los servicios públicos y el mantenimiento de espacios comunes.

En diciembre, los consorcios deben afrontar el segundo medio aguinaldo de los trabajadores, cuyo importe equivale al 50% de la mejor remuneración mensual computable del semestre. Por ejemplo, si un encargado tiene una mejor remuneración computable de $1.500.000, el medio aguinaldo bruto será de $750.000. Ese monto se suma a las obligaciones salariales habituales del consorcio, junto con las cargas y contribuciones que correspondan.

El impacto sobre cada departamento dependerá de la cantidad de unidades funcionales, la categoría del edificio, los empleados contratados y la forma en que se distribuyen los gastos. También influirá si la administración realizó previsiones mensuales para el aguinaldo. Los consorcios que ya reservaron fondos podrían evitar un incremento, mientras que aquellos que deban reunir el dinero en diciembre deberán trasladar un gasto mayor a las liquidaciones.

El antecedente más cercano ocurrió en julio, cuando las expensas registraron un aumento mensual del 5,52%, impulsado en parte por el pago del primer medio aguinaldo del año.

Cuánto se paga de expensas en los barrios más caros de CABA

El relevamiento de octubre también mostró diferencias importantes entre los distintos barrios porteños. El costo de las expensas depende de las características del edificio, los servicios disponibles y los gastos de mantenimiento.

Entre los valores registrados como promedio aparecen:

Puerto Madero: $830.000 mensuales.

Recoleta: $595.000 mensuales.

Palermo: $550.000 mensuales.

Caballito: $285.000 mensuales.

Villa General Mitre: $280.000 mensuales.

Además de los salarios, los servicios públicos representan aproximadamente el 18% de los gastos de los consorcios, mientras que el mantenimiento de las partes comunes explica otro 17%. Los abonos de servicios, como ascensores, bombas de agua y otros equipos, también tienen una participación importante.

El aumento de las expensas también complica el pago en los edificios

El encarecimiento de los gastos comunes tiene otra consecuencia: cada vez más propietarios acumulan deudas. Según el relevamiento de Octopus Proptech, la proporción de edificios con deudas superiores al valor de una expensa mensual pasó del 10% al 12,2% en un año. Además, el monto total adeudado aumentó un 45,3% interanual.

La situación genera dificultades adicionales para las administraciones, que deben continuar pagando salarios, servicios y mantenimiento aunque algunos propietarios no estén al día.

De cara al cierre de 2026, el aguinaldo de los encargados aparece como uno de los factores que podrían presionar nuevamente sobre las expensas. Sin embargo, no existe un porcentaje de aumento uniforme: cada consorcio deberá determinar cuánto necesita recaudar según sus obligaciones y los fondos disponibles.

Por eso, propietarios e inquilinos deberán prestar atención a las próximas liquidaciones, especialmente al rubro de sueldos y cargas sociales, para identificar el impacto del pago salarial de fin de año.