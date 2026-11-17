La cadena creó un laboratorio donde desarrolla productos experimentales y los somete al voto de los clientes antes de incorporarlos a sus sucursales

Mientras muchas cadenas preparan promociones para atraer consumidores durante la Noche de las Heladerías, una empresa decidió apostar por una estrategia diferente: convertir a sus clientes en parte del proceso de creación.

La protagonista es Chungo, que recientemente puso en marcha Chungo Lab, un espacio donde desarrolla y prueba nuevos sabores antes de sumarlos a sus locales. La particularidad es que quienes visitan el lugar no solo pueden degustar las novedades, sino también participar indirectamente en la selección de los productos que podrían convertirse en los próximos lanzamientos de la marca.

"Es el lugar donde se crean y donde probamos todas las innovaciones. Los sabores más elegidos después van a estar en nuestras sucursales", explicó Tomás Avalis, tercera generación de la familia que dirige la compañía.

Cómo cambió el negocio del helado

Detrás de esta iniciativa hay una transformación más profunda en el mercado.

Según Avalis, las heladerías enfrentan un consumidor cada vez más informado y exigente, que espera novedades constantes y está atento a las tendencias que aparecen en la gastronomía y en distintos mercados internacionales.

"Antes por ahí teníamos uno o dos lanzamientos por año. Hoy tenemos más de diez", señaló.

Para las empresas del sector, esto implica desarrollar productos con mayor frecuencia y reducir los tiempos entre la idea inicial y la llegada al mostrador.

Un laboratorio para probar ideas

La compañía diseñó Chungo Lab como un espacio de experimentación. Allí se elaboran sabores que todavía no forman parte de la oferta tradicional y se ponen a prueba directamente con el público.

La idea es observar la reacción de los consumidores, identificar cuáles generan mayor interés y utilizar esa información para definir futuras incorporaciones a la carta de las sucursales.

Entre las propuestas aparecen combinaciones poco habituales para una heladería tradicional, como mousse de chocolate con aceite de oliva y sal, sorbet de moras negras con pimienta rosada y distintas versiones de dulce de leche con ingredientes caramelizados.

Además, la elaboración se realiza a la vista de los visitantes, permitiendo conocer de cerca cómo se desarrollan los productos antes de llegar al mercado.

El efecto del chocolate Dubái

Uno de los fenómenos que mejor explica este cambio es el crecimiento del llamado chocolate Dubái.

Avalis recordó que la aparición de esa tendencia impulsó a gran parte de la industria a desarrollar versiones propias en muy poco tiempo.

"De repente salió el chocolate Dubái y tuvimos que salir todos corriendo a hacer chocolate Dubái. La viralización superó totalmente las expectativas", afirmó.

Según explicó, más de un año después del auge inicial, ese sabor sigue entre los más pedidos por los clientes y durante varios meses logró superar incluso a clásicos históricos como el dulce de leche y el dulce de leche granizado.

La opinión de los clientes como herramienta

Para Chungo, la prueba directa con consumidores se volvió una forma de reducir riesgos y acercarse más rápido a las preferencias del mercado.

En lugar de esperar meses para validar una idea, la compañía obtiene respuestas inmediatas sobre qué sabores generan curiosidad, cuáles tienen potencial comercial y cuáles necesitan ajustes antes de llegar a las vitrinas.

En un contexto donde las tendencias cambian cada vez más rápido y la competencia se intensifica, la capacidad de innovar dejó de ser un diferencial para convertirse en una necesidad. Y en esa búsqueda, los clientes pasaron de ser simples compradores a convertirse también en evaluadores de los próximos productos que podrían llegar a las heladerías.

Cómo participará Chungo en la Noche de las Heladerías

En el marco de La Noche de las Heladerías, la compañía se sumará a la promoción nacional de 2x1 en cuartos de helado en todas sus sucursales. Además, aprovechará la fecha para acercar al público la experiencia de Chungo Lab y mostrar cómo funciona el proceso de desarrollo de nuevos sabores.