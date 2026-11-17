La chef y empresaria ya ofrece su clásico pan dulce artesanal para Navidad. Hay versiones con frutas secas y cáscara de naranja o chocolate

A poco más de un mes de Navidad, comienzan a aparecer las propuestas de algunos de los nombres más reconocidos de la gastronomía argentina. Entre ellos se encuentra Maru Botana, que ya puso a la venta una nueva edición de su tradicional pan dulce artesanal.

La cocinera y empresaria vuelve a apostar por una receta elaborada de manera artesanal, una característica que, según explica, distingue a sus productos desde hace años.

"Mi pan dulce es artesanal, con mucha humedad, a veces con frutas secas y cáscaras de naranja o con chocolate", contó Botana.

Cómo es el pan dulce que elabora Maru Botana

La propuesta navideña incluye distintas variantes para adaptarse a diferentes gustos. Por un lado, ofrece una receta tradicional con frutas secas y cáscaras de naranja. Por otro, quienes prefieren una opción más golosa pueden elegir la versión con chocolate.

Según explicó la cocinera, la terminación puede llevar glasé de limón o frangipane, una preparación clásica de la pastelería elaborada a base de almendras.

Además del pan dulce tradicional, la marca también produce stollen, una especialidad alemana asociada a las celebraciones de Navidad y fin de año.

Cuánto cuesta el pan dulce

De acuerdo con la información brindada por la propia empresaria, el pan dulce entero tiene un valor de $60.000.

El producto forma parte de la propuesta navideña que la marca desarrolla cada año para las Fiestas y se suma a una oferta más amplia de productos de pastelería artesanal.

El pan dulce sigue siendo protagonista de las Fiestas

A pesar de los cambios en los hábitos de consumo y la aparición de nuevas propuestas gastronómicas, el pan dulce continúa siendo uno de los productos más representativos de las celebraciones de fin de año.

Cada temporada, panaderías, confiterías, supermercados y cocineros reconocidos lanzan versiones propias que van desde recetas tradicionales hasta opciones premium elaboradas con ingredientes seleccionados, chocolates especiales y frutos secos.

En ese contexto, las propuestas artesanales suelen diferenciarse por la calidad de las materias primas, los procesos de elaboración y las recetas desarrolladas por cada marca.

De Francis Mallmann a una marca propia

Aunque hoy es una de las referentes más conocidas de la pastelería argentina, Maru Botana no comenzó su carrera en televisión.

Licenciada en Administración de Empresas, dio sus primeros pasos en gastronomía trabajando junto a Francis Mallmann, experiencia que marcó el inicio de una trayectoria que luego la llevaría a abrir su propio emprendimiento gastronómico.

En 1993 inauguró su primer local, Magic Cakes, y posteriormente construyó una marca que combina locales gastronómicos, productos propios, libros y programas de televisión.

A lo largo de los años, su propuesta se expandió con una amplia variedad de productos de pastelería y gastronomía, entre ellos tortas, cheesecakes, budines, masas dulces, brownies, tartas y otras especialidades artesanales. La oferta actual de la marca incluye tanto productos dulces como opciones saladas.

Un clásico que vuelve cada Navidad

Con versiones de frutas secas o chocolate, glasé de limón o frangipane, Botana vuelve a apostar por uno de los productos más tradicionales de diciembre. El pan dulce entero cuesta $60.000 y forma parte de la propuesta que la cocinera preparó para la temporada de Fiestas.

A más de tres décadas de la apertura de su primer emprendimiento gastronómico, la pastelera mantiene vigente una receta que se transformó en uno de los clásicos de su marca y que vuelve cada año a competir por un lugar en las mesas navideñas.