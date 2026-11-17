La emblemática pizzería de la calle Corrientes lanzó una edición especial de su pan dulce, que pesa un kilo y medio. Cómo comprarlo

También ofrece su clásico pan dulce, con receta de 1952, disponible todo el año y online.

Güerrín lanzó una edición limitada de su pan dulce, disponible solo en su local de Corrientes.

A poco más de un mes de Navidad, Güerrín presentó una edición limitada de su tradicional pan dulce, uno de los productos que cada año convoca a clientes frente a su local de la avenida Corrientes. Esta temporada, la pizzería ofrecerá una versión de 1.500 gramos, con una presentación especial y una producción de apenas 1.000 unidades.

La novedad se suma al pan dulce clásico de 1,3 kilos, que se elabora con la misma receta desde 1952. La nueva versión mantiene los ingredientes y el proceso de preparación, pero incorpora 200 gramos adicionales y una caja diseñada especialmente para esta edición.

A diferencia del producto tradicional, que se vende durante todo el año en el local y a través de la tienda online, esta presentación especial estará disponible únicamente en el establecimiento de Corrientes 1368, hasta agotar el stock.

Qué ingredientes tiene el pan dulce de Güerrín y cuánto cuesta

El precio anunciado para el pan dulce de edición limitada es de $60.000.

La receta incluye miel, almendras, castañas de cajú, nueces, pasas de uva y fruta abrillantada. Según informó la empresa, no lleva conservantes ni aromatizantes artificiales.

El tamaño es la principal diferencia respecto de la versión habitual: el pan dulce tradicional pesa 1,3 kilos y cuesta $50.000 en la pizzería, mientras que el nuevo formato alcanza los 1.500 gramos. La presentación especial llega en una caja de colección y tendrá una tirada de 1.000 ejemplares.

El producto clásico, por su parte, se puede comprar desde el 16 de noviembre en la tienda online de Güerrín y durante todo el año en el local de avenida Corrientes 1368.

El pan dulce de Guerrín tiene miel, almendras, castañas de cajú, nueces, pasas de uva y fruta abrillantada.

La historia de Güerrín comenzó en 1932, cuando abrió sus puertas en la avenida Corrientes. Dos décadas después, sus maestros pasteleros de origen italiano desarrollaron la receta de pan dulce que la pizzería conserva hasta hoy.

Uno de los rasgos del proceso de elaboración es la cocción en los mismos hornos a leña que se utilizan para preparar las pizzas. Según la empresa, esos hornos permanecen encendidos de manera continua y aportan características particulares a la corteza y al aroma del producto.

La producción aumenta durante las semanas previas a las fiestas. En esa época, la pizzería llega a elaborar alrededor de 600 panes dulces por día y las filas de clientes suelen extenderse por la vereda de Corrientes.

Cómo comprar el pan dulce de Güerrín con envío a todo el país

Quienes viven fuera de Buenos Aires pueden comprar el pan dulce tradicional a través de la tienda online de la pizzería, en guerrin.com.ar/tienda. La empresa ofrece envíos sin costo a todo el país.

La edición limitada de 1.500 gramos, en cambio, se comercializará exclusivamente en el local de Corrientes 1368 y hasta agotar las 1.000 unidades disponibles.

Cuánto sale el pan dulce de Plaza Mayor, otro clásico de las Fiestas

Otro clásico de las Fiestas es el emblemático pan dulce de Plaza Mayor, que este año cuesta $45.000.

En sus redes sociales, Plaza Mayor aclara algo que sus fanáticos ya saben de memoria: allí hay pan dulce todo el año. Sin embargo, es cuando llegan estos meses que suelen formarse filas para comprarlos.

"Desde 1985, amasamos cada día la receta de la abuela, con el mismo amor de siempre. Porque las tradiciones que nacen del corazón no esperan a Navidad, viven todo el año", dicen desde Plaza Mayor en sus redes.

El local queda en Venezuela 1399, en el centro porteño, y la panadería está abierta todos los días de 9 a 19.

"Hace muchos años, en una pequeña cocina donde danzaban los aromas de manteca y almendras, la abuela Tita amasaba con ternura una receta nacida del amor y del tiempo. Un secreto capaz de convertir lo simple en magia. La abuela confió su receta a la familia, con una única condición: que se respetara cada medida, cada almendra, cada paso, tal cual como lo hacía. Porque en esa precisión vivía su historia, y en su historia, el sabor de lo eterno", reseñan desde Plaza Mayor.

"Y ahí fue que, en 1985, la promesa cobró vida. El pan dulce de la abuela sigue vigente hoy y llegó a todos los argentinos y el mundo entero. Nuestro emblemático Pan Dulce que elaboramos desde hace más de 40 años, respetando la receta tradicional que lo convirtió en un clásico", detalla.

"Presentado únicamente en su versión clásica de 1 kilo, es el pan dulce que ha acompañado a generaciones de familias y que año tras año vuelve a ocupar el centro de la mesa navideña", concluye.

Lo cierto es que, aunque los ingredientes generales se conocen, la fórmula exacta permanece como un secreto familiar, transmitido entre generaciones y protegido como parte de la identidad de la casa. Ese halo de misterio -sumado al sabor, la textura y la constancia de calidad- alimenta el mito y explica por qué tantos clientes regresan año tras año.

Es por eso que, al igual que el de Güerrín, el pan dulce de Plaza Mayor es un clásico en cada Fiesta en la mesa de muchos argentinos. Y por lo que suele haber largas filas para poder comprar uno.