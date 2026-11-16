Las mediciones hidrológicas indican que la altura actual no se registraba en noviembre desde 1998 y pone en tensión a las autoridades

El río Paraná alcanzó 4,47 metros de altura en Rosario. Es el registro más alto para el mes de noviembre desde hace casi tres décadas.

El dato lo reveló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), basado en relevamientos del Instituto Nacional del Agua (INA). El nivel actual coloca al cauce a apenas 60 centímetros de la cota de alerta, fijada en 5,00 metros.

La distancia respecto del nivel de evacuación es mayor: 83 centímetros separan al río de los 5,30 metros que marcan ese umbral crítico.

"En lo que va de noviembre, su nivel se ubica en los registros más altos para este mes desde 1998, año recordado por la crecida extraordinaria asociada al Niño 1997-98", puntualizó la entidad bursátil rosarina.

Un contraste marcado con el pasado reciente

El promedio semanal del Paraná en Rosario alcanzó los 4,28 metros en la semana 46 del año. Esa cifra supera en casi 1,9 metros el promedio de los últimos cinco años para ese mismo período.

La comparación con el promedio histórico deja en evidencia la magnitud de la crecida actual. El río también se posiciona 1,9 metros por encima del promedio de los últimos diez años (2,39 m) para la misma semana.

El contraste con años anteriores es aún más dramático. En la misma semana de 2025, el río promediaba 2,32 metros. En 2024, en plena bajante histórica, el nivel era de apenas 0,58 metros.

La suba de 2026 fue sostenida y sin pausa. Desde un piso de 2,35 metros a mediados de septiembre, el cauce acumuló un ascenso cercano a 1,9 metros en apenas nueve semanas.

Al extender la comparación a los años más recientes, 2026 se posiciona por encima incluso de 2014 y 2018. Ambos registros eran considerados años de referencia en términos de crecidas importantes del Paraná.

"Se trata de un cambio rotundo respecto del período 2020-2021, en el que la bajante histórica del río trajo desafíos para la operatoria fluvial y portuaria de la región", sostuvo la BCR.

Qué espera el INA para los próximos días

Las perspectivas oficiales anticipan más subas, aunque a ritmo decreciente. El INA proyecta que el río continuará en ascenso durante los próximos siete días en Rosario.

El ritmo de crecimiento será progresivamente menor. Luego, el nivel oscilará o se estabilizará en torno al pico entre los siete y catorce días siguientes.

El organismo señala que existe probabilidad de que el nivel se aproxime o supere la cota de alerta. Las chances son mayores en los días venideros.

En todas sus estimaciones, el extremo superior de ambos rangos supera la cota de evacuación, lo que obliga a mantener un monitoreo permanente de la situación.

Cómo impacta la crecida en la navegación comercial

Un Paraná más alto no necesariamente significa que todos los buques puedan navegar con mayor calado. Esa aclaración es clave para entender las limitaciones operativas del sistema.

Durante la bajante de 2020-2021, la falta de agua obligó a los buques a cargar menos tonelaje. Un río más elevado, como mucho, permitiría aprovechar todo el calado de diseño de la Vía Navegable Troncal.

Ese calado está fijado en 34 pies entre Timbúes y el océano Atlántico. Pero superar dicha medida no está garantizado, incluso con el río en su nivel más alto.

La restricción más exigente no está en el Paraná. Los canales del Río de la Plata imponen el límite más severo para la navegación de gran porte.

El nivel en esos canales depende de las mareas y los vientos, no del caudal que baja por el río. Por eso, aun con el Paraná en su nivel más alto en casi tres décadas, los buques de mayor porte siguen saliendo de las terminales del Gran Rosario con carga parcial.

Esos cargueros completan sus bodegas recién en puertos de aguas profundas, donde las condiciones de navegación permiten aprovechar todo el calado disponible.