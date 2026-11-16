La nueva Bibliosubte Mario Vargas Llosa funciona en el Pasaje Lima, que conecta las líneas A y C. Un espacio de lectura y estudio con conexión Wi-Fi

La red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, que compró 224 coches nuevos para modernizar de manera integral su servicio, sumó un nuevo espacio cultural para los pasajeros. Se trata de la Bibliosubte Mario Vargas Llosa, una biblioteca que funciona en el Pasaje Lima, en la conexión entre las líneas A y C, y que busca acercar la lectura a quienes utilizan el transporte público todos los días.

La nueva sede fue inaugurada este lunes 16 de noviembre y cuenta con un catálogo de 860 libros de literatura argentina e internacional, títulos infantiles y juveniles y novelas gráficas. Además, dispone de un sector con mesas y sillas, conexión Wi-Fi y espacios destinados a la lectura y el estudio.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad y Subterráneos de Buenos Aires. Se trata de la segunda biblioteca de este tipo que funciona en la red de subterráneos, después de la primera experiencia inaugurada en Plaza de Mayo.

Dónde queda la nueva Bibliosubte y cuáles son sus horarios

La Bibliosubte Mario Vargas Llosa está ubicada en el Pasaje Lima, en la conexión de las líneas A y C del subte porteño. El espacio funciona de lunes a viernes, de 9 a 19 h, y está pensado tanto para quienes quieran retirar libros como para los pasajeros que busquen un lugar donde sentarse a leer o estudiar.

Uno de sus principales atractivos es que permite incorporar la lectura a los recorridos cotidianos por la Ciudad, sin necesidad de trasladarse hasta una biblioteca barrial.

Qué libros se pueden encontrar

El catálogo inicial reúne 860 títulos de distintos géneros y para diferentes edades. Entre los autores argentinos disponibles aparecen Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez, Martín Kohan, Selva Almada y Leila Guerriero.

También hay obras de escritores internacionales como Han Kang, Margaret Atwood, Ursula K. Le Guin, Clarice Lispector y Stephen King.

La propuesta incluye además literatura infantil de autores como Julia Donaldson, Beatrix Potter y Michael Ende, junto con novelas gráficas de Tute, Luciano Saracino y Raquel Riba Rossy.

De esta manera, la biblioteca ofrece alternativas para lectores de distintas generaciones e intereses.

Cómo retirar libros de la nueva biblioteca del subte

Los ejemplares de la Bibliosubte están disponibles para préstamo, aunque para retirarlos es necesario estar asociado a la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad.

La inscripción se realiza de manera online. Quienes ya sean socios de alguna biblioteca pública porteña no necesitan volver a registrarse para acceder al servicio.

Además del préstamo de ejemplares, el espacio cuenta con mesas, sillas y Wi-Fi para quienes quieran aprovechar el lugar para leer, estudiar o realizar actividades personales.

Un homenaje al escritor Mario Vargas Llosa

La nueva biblioteca lleva el nombre de Mario Vargas Llosa, escritor peruano y ganador del Premio Nobel de Literatura. La denominación se enmarca en una alianza con la Cátedra Mario Vargas Llosa, que contempla el desarrollo de distintos proyectos culturales conjuntos.

Entre esas iniciativas se encuentra Literal, el Festival Internacional de Literatura Juvenil, que este año volvió a realizarse en la Ciudad.

La apertura también se suma a otras propuestas para fomentar la lectura en el subte, como el Vagón de Lectores, impulsado por la booktuber Cecilia Bona, y las sueltas de libros en distintas estaciones.

Con esta segunda Bibliosubte, la Ciudad busca ampliar la presencia de las bibliotecas públicas en espacios de circulación cotidiana y acercar los libros a nuevos lectores.