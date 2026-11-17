Con la llegada de las fiestas, supermercados y mayoristas ofrecen distintas opciones que van desde los $9.500 hasta más de $200.000 en Argentina

A poco más de un mes de las fiestas de fin de año, las cajas navideñas comenzaron a ganar protagonismo en supermercados, comercios y distribuidores de todo el país. Como cada año, se presentan como una alternativa para compartir en familia durante las fiestas y también como un clásico regalo empresarial para empleados, clientes y proveedores.

En 2026, la oferta incluye propuestas para distintos bolsillos: desde cajas económicas con productos tradicionales hasta presentaciones premium con primeras marcas, chocolates, bebidas y especialidades gourmet.

Los precios muestran una diferencia considerable según el contenido y el comercio. Los relevamientos publicados durante noviembre registran alternativas desde los $9.500 hasta más de $200.000, mientras que buena parte de las propuestas intermedias se ubica entre los $30.000 y los $55.000.

Cuánto cuesta una caja navideña en 2026

Uno de los relevamientos realizados por la provincia de Buenos Aires registró cajas navideñas desde $9.500, con productos básicos como sidra, pan dulce, budín, postre, garrapiñada y turrón. En el segmento intermedio, una presentación con bebidas y primeras marcas alcanzaba los $27.900, mientras que las alternativas premium llegaban a los $52.000.

En la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, un relevamiento de distribuidores mostró precios desde los $15.000 hasta los $202.000, según la variedad y calidad de los productos incluidos.

En ese mercado, las opciones más elegidas se concentran principalmente entre los $30.000 y los $55.000, con cajas que combinan pan dulce, budines, turrones, chocolates, frutos secos y bebidas.

Qué incluye la caja navideña de $9.500

El Supermayorista Vital comercializa una de las opciones más accesibles a $9.500 e incluye seis artículos básicos:

Un pan dulce Buon Natale con fruta x400gr.

Una sidra Del Valle etiqueta blanca x720cc.

Un budín Buon Natale vainilla x170gr.

Un postre Nucrem original x84gr.

Una garrapiñada Mani King x80gr.

Un turrón Alteza de maní x70gr.

La web del mayorista Vital promociona cajas navideñas desde $9.499

Los precios de las cajas navideñas de Bonafide

Entre las marcas que lanzaron sus catálogos para las fiestas se encuentra Bonafide, que presentó distintas alternativas de cajas navideñas para 2026.

Según los valores publicados para esta temporada, las opciones son:

Caja Standard : $38.000

: $38.000 Caja Premium : $58.000

: $58.000 Caja Premium con vino : $62.300

: $62.300 Caja Premium con espumante: $69.900

Los valores reflejan cómo cambia el presupuesto según el tamaño de la caja y la cantidad de productos de primeras marcas que incorpora.

Dónde conseguir cajas navideñas económicas y premium

Otra de las alternativas disponibles es la oferta de distribuidores que comercializan cajas armadas para particulares y empresas.

Por ejemplo, Dulsisa publicó un catálogo de 11 presentaciones para Navidad 2026, con precios que comienzan en los $14.900. Entre sus opciones aparecen cajas de $21.900, $28.610 y $31.900, además de propuestas de mayor valor que llegan a los $168.240.

La variedad permite elegir entre presentaciones tradicionales, alternativas especiales y cajas premium, con diferentes combinaciones de alimentos y bebidas.

Qué productos suelen incluir las cajas navideñas

Aunque el contenido depende de cada presentación, las cajas navideñas suelen reunir algunos de los productos tradicionales de la mesa dulce de las fiestas:

Pan dulce con frutas o chips de chocolate.

Budines y turrones.

Garrapiñadas y maní con chocolate.

Sidra, espumantes o vinos.

Chocolates y postres.

Frutos secos y otras confituras.

La cantidad de productos, las marcas y la inclusión de bebidas alcohólicas son algunos de los factores que explican las diferencias de precio entre las distintas alternativas.

Así, para Navidad 2026, el mercado ofrece opciones que parten de valores cercanos a los $10.000 y llegan a cifras superiores a los $200.000 en las presentaciones más exclusivas. La elección dependerá del presupuesto disponible y de la variedad de productos que se busque incluir en el tradicional regalo de fin de año.