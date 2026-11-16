Havanna y un anticipo de cómo será su esperada caja navideña

La emblemática marca de alfajores comunicó a través de sus redes sociales que en los próximos días saldrá a la venta el esperado producto

A poco más de un mes para la llegada de la Navidad, comienza una de las temporadas más esperadas por los consumidores argentinos: el lanzamiento de las tradicionales cajas navideñas de las marcas gastronómicas más emblemáticas. En ese escenario, Havanna picó en punta y encendió la expectativa entre sus fanáticos al publicar en sus redes sociales el primer adelanto oficial de su edición festiva, que saldrá a la venta en los próximos días.

"Se acerca una de las épocas más lindas del año. Y en Havanna ya nos estamos preparando para llenarla de momentos especiales, encuentros y mucha dulzura. ¡Muy pronto!", expresó la compañía marplatense en el mensaje que acompaña al anuncio, despertando una inmediata ola de consultas y comentarios sobre la fecha exacta de disponibilidad, los locales adheridos y el valor que tendrá esta edición 2026.

Caja navideña de Havanna: así es el diseño anticipado por la marca

El anuncio fue presentado mediante un breve video en formato teaser en el que se observa cómo unas manos rasgan un envoltorio de papel negro mate para revelar poco a poco la estética de la nueva caja navideña. El packaging apuesta por una línea sobria y elegante: un fondo negro decorado con ilustraciones en dorado brillante que incluyen el clásico logotipo de Havanna en el centro, una estrella fugaz, fuegos artificiales festivos y un paisaje marino con un velero navegando sobre el agua.

Al completarse la revelación visual del diseño, sobre la pantalla aparece la leyenda "Se viene la caja que estabas esperando", confirmando que el lanzamiento comercial es inminente aunque manteniendo todavía bajo llave los detalles técnicos de la propuesta.

Caja Havanna: qué productos podría incluir la edición navideña 2026

Si bien la empresa aún no dio a conocer de manera oficial el listado exacto de artículos que integrarán la caja ni su precio de venta al público, la expectativa gira en torno a la combinación de sus clásicos infaltables con las novedades que marcaron tendencia durante el año.

Entre las opciones que los consumidores esperan encontrar en esta edición especial se destacan:

El toque viral del año: La posible inclusión de sus recientes Coronitas Dubai —elaboradas con chocolate con leche, pasta de pistacho y kadaif crocante—, el último gran lanzamiento de la marca que generó furor en las sucursales.

Clásicos navideños de la casa: El tradicional pan dulce con chips de chocolate y dulce de leche, budines, garrapiñadas, almendras bañadas y turrones artesanales.

Los infaltables de siempre: Una selección surtida de sus alfajores insignia (chocolate, merengue, 70% cacao o marplatense), galletitas de limón y los tradicionales Havannets.

Como ocurre cada temporada, se espera que la caja navideña de Havanna cuente con stock limitado tanto en sus locales físicos de todo el país como a través de su tienda oficial en línea, convirtiéndose en uno de los obsequios corporativos y familiares más buscados para las mesas de diciembre.