La obra se encuentra en su etapa final y reducirá las demoras de los automovilistas en uno de los corredores más transitados del área metropolitana

Los automovilistas que utilizan a diario la Autopista Buenos Aires-La Plata tendrán una mejora importante antes de fin de año. La construcción de un cuarto carril atraviesa su etapa final y se prevé que esté habilitado durante la segunda quincena de diciembre. Según las estimaciones oficiales, la ampliación permitirá ahorrar hasta 15 minutos de viaje en los horarios de mayor circulación.

La intervención apunta a mejorar la fluidez del tránsito en uno de los accesos más importantes entre la Ciudad de Buenos Aires y la capital bonaerense. Actualmente, por esta autopista circulan alrededor de 220.000 vehículos por día, una demanda que provoca importantes congestiones, especialmente durante las horas pico.

Los trabajos son ejecutados por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), la empresa concesionaria de la traza que ya puso en funcionamiento el primer pórtico con tecnología Free Flow, y forman parte de su Plan de Obras 2024-2027. La iniciativa busca aumentar la capacidad de circulación y mejorar las condiciones de seguridad vial para quienes utilizan este corredor diariamente.

Dónde estará el cuarto carril de la Autopista Buenos Aires-La Plata

La ampliación se desarrolla en el tramo que conecta el sector de Hudson con La Plata, en sentido hacia la capital bonaerense. Se trata de una zona que registra un importante caudal de tránsito y donde las demoras suelen intensificarse durante los horarios de mayor movimiento.

Uno de los sectores más comprometidos comienza a partir del kilómetro 10, donde se concentran las congestiones de los vehículos que se dirigen hacia La Plata.

La incorporación de un carril adicional permitirá distribuir mejor el flujo vehicular y ampliar la capacidad de la calzada. De acuerdo con las proyecciones de AUBASA, esto podría traducirse en una reducción de hasta 15 minutos en los tiempos de traslado.

Qué trabajos incluye la ampliación de la autopista

El proyecto no contempla solamente la construcción de un nuevo carril. También incluye una intervención integral sobre la calzada para mejorar las condiciones de circulación.

Entre las principales tareas se encuentran:

La construcción de un cuarto carril para ampliar la capacidad de la autopista.

La repavimentación de los tres carriles existentes.

La colocación de una nueva carpeta asfáltica para unificar los niveles de toda la calzada.

La renovación de la demarcación horizontal y la señalización vial.

Las tareas se realizan con el objetivo de mejorar la distribución del tránsito, reducir los puntos de congestión y ofrecer mayores condiciones de seguridad a los conductores.

Cuándo estará habilitado el cuarto carril

Según informó AUBASA, la obra se encuentra en su etapa final y la previsión es que el nuevo carril esté operativo durante la segunda quincena de diciembre de 2026.

La fecha de habilitación coincidirá con el comienzo de la temporada de verano, un período en el que aumenta considerablemente el movimiento vehicular en las rutas y autopistas que conectan con los principales destinos turísticos de la Costa Atlántica.

La ampliación se financia con fondos propios de AUBASA y forma parte de un programa que contempla 25 intervenciones en rutas y autopistas bajo su concesión.

Con la puesta en funcionamiento del cuarto carril, se espera agilizar los desplazamientos cotidianos de miles de usuarios y reducir las demoras en uno de los corredores viales más importantes de la provincia de Buenos Aires.