En el tradicional local porteño de avenida Corrientes, los ajustes de la carta sorprendieron a los habitués y el debate no tardó en encenderse

La Gran Bologna es la pizza más cara, con $63.300, dentro de una amplia oferta.

La fugazzetta con jamón y queso grande tiene un costo de $56.500.

La fugazzetta con jamón y queso de Guerrín cuesta $56.500 en tamaño grande y $41.800 en el chico en noviembre de 2026. Con una diferencia de $14.700 entre ambas presentaciones, esta variedad se ubica entre las pizzas tradicionales más caras de la histórica pizzería de la avenida Corrientes. Sin embargo, no es la que tiene el precio más alto: la Gran Bologna, de estilo romano, alcanza los $63.300.

La carta de Guerrín también incluye otras opciones, como la Especial Güerrín, la napolitana, la muzzarella y la fugazza, además de preparaciones con panceta y huevos fritos. Los valores muestran diferencias según los ingredientes, el tamaño y el tipo de masa de cada pizza, lo que permite a los clientes comparar alternativas antes de hacer el pedido.

Para quienes planean visitar el establecimiento, conocer los precios permite comparar las alternativas antes de hacer el pedido. Desde las variedades tradicionales hasta las pizzas de estilo romano, la oferta reúne opciones cuyos valores van desde los $30.700 hasta los $63.300 en noviembre de 2026.

Los valores corresponden a noviembre de 2026 y permiten conocer cuánto cuesta comer en uno de los establecimientos gastronómicos tradicionales de la avenida Corrientes. La carta reúne distintas propuestas, desde las recetas clásicas de muzzarella y fugazza hasta preparaciones con panceta, huevos fritos y variedades de estilo romano.

Guerrín recibe tanto a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires como a turistas que recorren el centro porteño. Y es que su ubicación, sobre uno de los corredores comerciales y culturales más transitados de la ciudad, forma parte de su identidad. Su propuesta gastronómica incluye pizzas al molde y otras preparaciones que amplían las alternativas disponibles para los clientes.

Cuánto cuesta la fugazzetta con jamón y queso en Guerrín

En noviembre de 2026, la fugazzetta con jamón y queso tiene un precio de $56.500 para la pizza grande y de $41.800 para la chica. La diferencia entre los dos tamaños es de $14.700.

Se trata de uno de los precios más altos entre las variedades tradicionales de la pizzería. Sin embargo, no ocupa el primer puesto de la carta: algunas preparaciones especiales y las pizzas de estilo romano alcanzan valores superiores.

Quienes elijan esta variedad pueden optar entre dos presentaciones, según la cantidad de personas y el consumo previsto. La diferencia de precio entre ambas es un dato a tener en cuenta, especialmente cuando se compara con otras pizzas de la misma carta.

Los valores son los siguientes:

Fugazzetta con jamón y queso grande: $56.500

Fugazzetta con jamón y queso chica: $41.800

La elección también depende de los gustos de cada cliente. Mientras algunos prefieren las recetas tradicionales con pocos ingredientes, otros se inclinan por combinaciones que incorporan jamón, cebolla y muzzarella. En este caso, la fugazzetta reúne esos ingredientes en una misma preparación.

Los precios de las pizzas tradicionales de Guerrín en noviembre de 2026

La carta de Guerrín incluye distintas variedades clásicas de la gastronomía porteña. Entre ellas aparecen la muzzarella, la fugazza, la napolitana y la Especial Güerrín, que combina varios ingredientes.

La Especial Güerrín cuesta $54.100 en tamaño grande y $40.400 en el chico. Se prepara con muzzarella, jamón, morrones y aceitunas. Es una de las alternativas que reúne más ingredientes dentro de las recetas tradicionales.

Por su parte, la napolitana tiene un precio de $46.500 para la presentación grande y de $35.300 para la chica. Su preparación lleva muzzarella, rodajas de tomate y ajo, una combinación que mantiene el perfil de esta receta clásica.

La pizza de muzzarella cuesta $41.500 en tamaño grande y $34.900 en el chico. La fugazza, en cambio, tiene uno de los valores más bajos de la carta tradicional: $36.600 para la grande y $30.700 para la chica.

La diferencia entre estas opciones permite observar cómo cambia el precio según los ingredientes y el tipo de preparación. La fugazza, por ejemplo, se ubica en el extremo inferior de los valores relevados, mientras que las pizzas que incorporan jamón y otros agregados tienen precios más elevados.

El detalle de las variedades tradicionales es el siguiente:

Especial Güerrín: $54.100 grande y $40.400 chica

Napolitana: $46.500 grande y $35.300 chica

Muzzarella: $41.500 grande y $34.900 chica

Fugazza: $36.600 grande y $30.700 chica

Fugazzetta con jamón y queso: $56.500 grande y $41.800 chica

Al comparar los importes, la fugazzetta con jamón y queso queda por encima de las demás variedades tradicionales mencionadas. La Especial Güerrín es la que más se acerca a su precio, con una diferencia de $2.400 para el tamaño grande.

Cuánto cuestan las pizzas especiales de Guerrín

Además de las recetas clásicas, Guerrín ofrece pizzas con combinaciones de ingredientes que modifican los precios de la carta. Entre ellas se encuentran las preparaciones con panceta y muzzarella, a las que se suma una alternativa que incorpora huevos fritos.

La pizza de panceta con muzzarella cuesta $55.100 en tamaño grande y $41.500 en el chico. Su precio se encuentra cerca del de la fugazzetta con jamón y queso, aunque resulta inferior en ambas presentaciones.

La segunda opción incorpora huevos fritos a la combinación de panceta y muzzarella. En este caso, el valor asciende a $59.600 para la pizza grande y $45.600 para la chica.

La diferencia se nota especialmente al comparar las presentaciones grandes: la pizza con huevos fritos cuesta $4.500 más que la preparación de panceta y muzzarella. Frente a la fugazzetta con jamón y queso, la distancia es de $3.100.

Los valores de estas alternativas son:

Panceta con muzzarella: $55.100 grande y $41.500 chica

Panceta, muzzarella y huevos fritos: $59.600 grande y $45.600 chica

Estas propuestas amplían las opciones para quienes buscan combinaciones diferentes de las recetas tradicionales. También muestran que la incorporación de ingredientes adicionales puede ubicar una pizza en otro rango de precios dentro de la misma carta.

Las pizzas de estilo romano y sus precios en Guerrín

Otra sección de la carta está dedicada a las pizzas de estilo romano. A diferencia de las preparaciones tradicionales al molde, estas variedades tienen formato cuadrado, masa fina y una textura crocante.

La propuesta incluye cuatro alternativas: Margherita, Pepperoni, Moderna y Gran Bologna. Sus precios van desde los $51.000 hasta los $63.300.

La Margherita y la Pepperoni cuestan $51.000 cada una. La primera responde a una receta italiana que combina ingredientes como tomate y queso, mientras que la segunda incorpora pepperoni como ingrediente principal.

La Moderna tiene un precio de $56.200. En tanto, la Gran Bologna alcanza los $63.300 y se convierte en la pizza más cara de la carta relevada para noviembre de 2026.

La diferencia con la fugazzetta con jamón y queso grande es de $6.800. También supera a la preparación con panceta, muzzarella y huevos fritos, que cuesta $59.600.

El listado completo de las pizzas romanas queda conformado de la siguiente manera:

Margherita: $51.000

Pepperoni: $51.000

Moderna: $56.200

Gran Bologna: $63.300

La propuesta romana se distingue tanto por su presentación como por el tipo de masa. Por eso, al revisar los precios conviene considerar que se trata de preparaciones diferentes de las pizzas tradicionales al molde que también ofrece Guerrín.

Cuál es la pizza más cara de Guerrín en noviembre de 2026

La comparación de los valores permite identificar que la fugazzetta con jamón y queso no es la pizza más costosa de Guerrín. Aunque sus $56.500 para el tamaño grande la ubican entre las variedades tradicionales de mayor precio, otras preparaciones superan ese importe.

La Gran Bologna, de estilo romano, encabeza el listado con $63.300. En segundo lugar aparece la pizza de panceta, muzzarella y huevos fritos, que cuesta $59.600. Luego se ubican la fugazzetta con jamón y queso, con $56.500, y la Moderna, con $56.200.

También superan los $50.000 otras alternativas de la carta, como la Especial Güerrín grande, que cuesta $54.100; la pizza de panceta con muzzarella, a $55.100; y las variedades Margherita y Pepperoni, ambas a $51.000.

En definitiva, quienes quieran pedir una fugazzetta con jamón y queso en Guerrín deberán contemplar un gasto de $56.500 si eligen la grande o de $41.800 si prefieren la chica. La diferencia entre ambas presentaciones es de $14.700.

La carta ofrece, además, otras posibilidades para distintos presupuestos y preferencias: desde una fugazza de $30.700 en tamaño chico hasta una Gran Bologna de $63.300, los precios muestran la variedad de alternativas disponibles en la pizzería porteña durante noviembre de 2026.