Los pasajeros pueden iniciar gestiones ante la aerolínea, presentar una denuncia ante la ANAC o recurrir a la Justicia. Qué documentación necesitan

La aerolínea española Plus Ultra suspendió hasta nuevo aviso los vuelos entre el aeropuerto de Ezeiza y Madrid a partir de este martes 17 de noviembre. La decisión afecta a los pasajeros que tenían reservas para viajar entre ambos destinos y se produce en medio de una crisis financiera que llevó a la compañía a iniciar negociaciones con sus acreedores y avanzar con un plan de reestructuración.

La empresa comunicó la cancelación a través de un mensaje enviado a los pasajeros, en el que atribuyó la medida al incremento de los costos operativos, especialmente del combustible, y a las dificultades financieras que atraviesa.

"Hemos tomado la difícil decisión de suspender, hasta nuevo aviso, nuestra ruta a Buenos Aires a partir del 17 de noviembre. Esta medida responde al complejo entorno que atraviesa actualmente el transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular del combustible", señaló la compañía.

Plus Ultra indicó que notificará por correo electrónico a los usuarios afectados y detalló los canales que deberán utilizar para gestionar sus reservas, solicitar alternativas o tramitar los reclamos correspondientes.

Plus Ultra suspendió sus vuelos: qué deben hacer los pasajeros afectados

La aerolínea estableció dos vías de atención, según el canal por el que se haya comprado el pasaje:

Compras realizadas a través de agencias de viajes: los pasajeros deberán comunicarse con la empresa o agencia emisora del boleto para gestionar la cancelación y los reclamos.

los pasajeros deberán comunicarse con la empresa o agencia emisora del boleto para gestionar la cancelación y los reclamos. Compras realizadas directamente con Plus Ultra: quienes hayan adquirido sus pasajes en la página web de la compañía o mediante otros canales directos deberán utilizar el portal de reclamos de la aerolínea.

En ambos casos, es importante solicitar una respuesta formal sobre la situación de la reserva y las alternativas disponibles. Los pasajeros pueden pedir información sobre la devolución del importe correspondiente al transporte no utilizado o una opción de viaje alternativa, según las condiciones aplicables a cada operación.

También deberán conservar el comprobante de compra, la confirmación de la reserva, el correo electrónico que informa la cancelación y todas las comunicaciones posteriores con la compañía o la agencia.

Por el momento, Plus Ultra no comunicó una fecha para reanudar los servicios entre Buenos Aires y Madrid. La empresa aseguró que dará prioridad a los pasajeros cuyos viajes estuvieran programados para las fechas más próximas.

Cómo reclamar ante la ANAC por los vuelos cancelados de Plus Ultra

Si la aerolínea no ofrece una solución o los pasajeros no obtienen respuesta, pueden iniciar un reclamo ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el organismo que interviene en las presentaciones vinculadas con el transporte aéreo.

Entre los motivos admitidos figuran las cancelaciones, las demoras superiores a cuatro horas, las pérdidas de conexiones y los inconvenientes con los reintegros de pasajes.

La ruta Buenos Aires-Madrid se encuentra dentro del ámbito de intervención de la ANAC, ya que comprende operaciones con partida o destino en aeropuertos argentinos.

Los pasajeros pueden iniciar una presentación gratuita a través del formulario oficial de reclamos de la ANAC.

Para realizar el trámite deben aportar:

Datos personales y documento de identidad

Información del vuelo y boleto aéreo

Confirmación de la reserva

Documentación relacionada con la cancelación

Constancias de los reclamos realizados ante Plus Ultra o la agencia intermediaria y las respuestas recibidas

Una vez enviado el formulario, el usuario recibe un correo electrónico con el número de gestión para hacer el seguimiento de su presentación.

El servicio gratuito de conciliación que pocos conocen pero puede resolver el problema

Desde el 15 de agosto de 2026 funciona el Servicio de Conciliación para Pasajeros y Usuarios del Transporte Aéreo, reglamentado por la Resolución 188/2026 de la ANAC.

Se trata de un mecanismo voluntario, gratuito y completamente virtual que permite intentar alcanzar un acuerdo entre el pasajero y la aerolínea, con la intervención de un conciliador especializado en materia aeronáutica.

El procedimiento comienza con una denuncia ante la ANAC. Una vez que el organismo analiza el caso y determina que se encuentra dentro de su competencia, notifica al pasajero que puede adherirse a la instancia de conciliación.

Si el usuario acepta, se designa un conciliador y se convoca a las partes a una audiencia. El procedimiento contempla un máximo de dos encuentros y no puede extenderse por más de 30 días hábiles.

En caso de alcanzar un acuerdo, este debe ser revisado y aprobado por la autoridad aeronáutica. Si no hay entendimiento, el trámite se cierra y el pasajero conserva la posibilidad de acudir a la Justicia.

La adhesión no es obligatoria. Si el usuario decide no participar, su denuncia puede dar lugar a una fiscalización de la ANAC para determinar si existieron infracciones a la normativa aeronáutica.

Cuándo podés reclamar una indemnización por la cancelación del vuelo

Si la suspensión del servicio provoca perjuicios económicos adicionales y la empresa no ofrece una solución satisfactoria, los pasajeros pueden recurrir a la Justicia para reclamar una indemnización.

La ANAC establece que los pedidos de reparación por daños y perjuicios, como daño moral o lucro cesante, corresponden a la Justicia Federal. Por lo tanto, una denuncia administrativa ante el organismo aeronáutico no reemplaza una eventual demanda judicial ni garantiza por sí misma el pago de una compensación.

Para evaluar una presentación judicial, resulta importante conservar los comprobantes que permitan acreditar tanto la contratación del servicio como las consecuencias de la cancelación:

El comprobante de compra y la factura del pasaje

La confirmación de la reserva y los datos del vuelo

El correo electrónico que informa la cancelación

Los reclamos presentados ante Plus Ultra o la agencia y sus respectivas respuestas

Los comprobantes de gastos adicionales, como nuevos pasajes, alojamiento, traslados o comidas

La documentación que permita demostrar los perjuicios ocasionados por la cancelación

La posibilidad de obtener una indemnización y su alcance dependerán de las circunstancias de cada caso, la normativa aplicable y los daños que puedan demostrarse.

Plus Ultra ya venía reduciendo vuelos y los problemas se acumulaban hace meses

La decisión de interrumpir la ruta se produce después de varios ajustes en la operación de la compañía en la Argentina.

A comienzos de octubre, Plus Ultra había reducido de cinco a dos las frecuencias semanales entre Buenos Aires y Madrid, inicialmente durante un período de dos meses. En ese momento, justificó el recorte por el impacto de los desvíos operativos hacia Montevideo, vinculados con las obras en Ezeiza, y por el incremento de los costos, particularmente el combustible.

Aquella modificación provocó reprogramaciones que afectaron a pasajeros que ya tenían sus boletos emitidos. Más de 230 usuarios llegaron a organizarse en un grupo de WhatsApp para compartir información sobre los cambios en sus itinerarios y las dificultades para obtener respuestas de la empresa.

Entre los problemas denunciados figuraron demoras en la tramitación de reintegros, gastos adicionales por estadías más prolongadas y la necesidad de comprar pasajes en otras aerolíneas para cumplir con las fechas previstas.

La suspensión anunciada ahora implica el cese de la conexión directa de Plus Ultra entre Ezeiza y Madrid, que había comenzado a operar en mayo de 2025. La ruta llegó a contar con cinco frecuencias semanales y competía con los servicios de Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa.

El combustible disparado y un agujero financiero que explica la debacle

La compañía atribuyó el deterioro de su situación financiera al aumento de los costos operativos y, en particular, del combustible aeronáutico.

Según los datos que presentó, durante 2026 destinó 104,83 millones de euros a este concepto, frente a los 69,13 millones que había presupuestado inicialmente. La diferencia representa un incremento del 51,6%.

Además, entre febrero y agosto registró pérdidas operativas por 31,08 millones de euros, de acuerdo con la información difundida sobre sus resultados.

La empresa también señaló que el conflicto bélico en Oriente Próximo provocó un aumento significativo del precio del combustible desde marzo. En su explicación, sostuvo que el valor promedio subió un 68%, con picos de hasta el 109%.

El problema financiero derivó en la presentación de un preconcurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid. Este mecanismo, contemplado en la legislación concursal española, permite a una empresa abrir negociaciones con sus acreedores para intentar acordar una reestructuración de sus compromisos antes de ingresar en un concurso de acreedores.

Plus Ultra explicó que busca reorganizar sus obligaciones financieras, conseguir nuevas fuentes de capitalización y establecer condiciones para sostener su actividad.

Qué otros vuelos y destinos podrían desaparecer del mapa

La suspensión de los vuelos a Buenos Aires forma parte de un proceso de revisión más amplio de la operación internacional de Plus Ultra.

La aerolínea anticipó una reducción superior al 61% de las horas comerciales de sus vuelos regulares, además de una revisión de la flota y de su red de destinos.

Hasta ahora, su oferta incluía conexiones con Buenos Aires, Lima, Bogotá, Cartagena de Indias y Caracas. Sin embargo, la empresa no precisó cómo distribuirá los recortes entre las distintas rutas.

En junio ya había dejado de volar a Bogotá y Cartagena de Indias, también por el aumento del combustible y los costos operativos en Colombia. Días antes de la suspensión de la ruta argentina, además, había interrumpido la venta de pasajes para Buenos Aires y Lima, mientras mantenía disponible la conexión con Caracas.

La compañía indicó que su división de vuelos chárter y servicios ACMI —alquiler de aeronaves con tripulación, mantenimiento y seguro— continuará funcionando con normalidad.

La reestructuración también contempla un ajuste de su estructura laboral en España. La empresa comunicó a los sindicatos su intención de avanzar con un procedimiento de regulación de empleo que podría alcanzar a parte de sus 679 trabajadores de Madrid.

La situación de la aerolínea vuelve a poner en discusión el rescate estatal de 53 millones de euros que recibió en marzo de 2021, durante la pandemia, a través del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Mientras intenta alcanzar un acuerdo con sus acreedores, Plus Ultra suspendió su conexión con Buenos Aires sin establecer una fecha de regreso. Para los pasajeros argentinos con boletos emitidos, el paso inmediato es gestionar formalmente la cancelación, solicitar una solución a la compañía o a la agencia emisora y, si no obtienen respuesta, recurrir a los canales de reclamo disponibles en la Argentina.