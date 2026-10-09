Plus Ultra redujo sus vuelos a Madrid y más de 200 pasajeros no saben si podrán viajar

La reducción de servicios genera malestar entre usuarios que denuncian demoras en la atención y falta de respuestas ante el recorte

La lowcostPlus Ultra recortó drásticamente sus operaciones entre Buenos Aires y Madrid. La aerolínea española pasó de 5 a 2 frecuencias semanales durante los próximos dos meses.

Por esta medida, más de 200 pasajeros quedaron afectados por cambios de fechas, cancelaciones disfrazadas de "reubicaciones" y una atención al cliente que brilla por su ausencia.

La empresa atribuyó la decisión a costos operativos en aumento. Los desvíos obligatorios a Montevideo por las obras en Ezeiza y el encarecimiento del combustible fueron las razones esgrimidas.

"Plus Ultra ha realizado un ajuste en la frecuencia de sus operaciones entre Buenos Aires y Madrid, principalmente debido al impacto operacional que generan los desvíos de vuelos a Montevideo, en el marco de las obras y trabajos de infraestructura previstos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza", señaló la compañía en un comunicado oficial.

Según Plus Ultra, estos desvíos implican mayores tiempos de operación, complejidad en la planificación y costos adicionales. Todo esto afecta la programación y regularidad de los vuelos.

"A esta situación se suma el incremento general de los costos operativos, particularmente los relacionados con el combustible, que también tiene un impacto relevante en la operación aérea", agregó la empresa.

La contradicción en las fechas que nadie puede explicar

Las obras en Ezeiza se anunciaron en febrero pasado. La empresa tuvo tiempo suficiente para estimar sus costos y planificar alternativas.

Pero hay un detalle que no cierra. La pista de Ezeiza volverá a estar operativa el 11 de noviembre, mientras que Plus Ultra resolvió reducir sus frecuencias entre el 19 de octubre y el 13 de diciembre.

El recorte de operaciones se extenderá durante más de un mes después de la finalización de las obras, lo que pone en duda la justificación oficial de la aerolínea.

La compañía intentó despejar dudas sobre su compromiso con el mercado argentino. "El ajuste responde, por lo tanto, a razones estrictamente operacionales y a las condiciones actuales de la operación, y no a un cambio en el compromiso de Plus Ultra con el mercado argentino", afirmó.

"Argentina continúa siendo un mercado estratégico para Plus Ultra, y la compañía mantiene su apuesta por la conectividad entre Argentina y España", agregó en el mismo comunicado.

Qué opciones ofrece Plus Ultra y por qué los pasajeros las rechazan

Más de 230 pasajeros crearon un grupo de WhatsApp para compartir los problemas que les generaron los cambios en los vuelos. La organización nació de la desesperación.

Desde Plus Ultra sostienen que los afectados deben solicitar la reubicación en otro vuelo. En la práctica, la reducción de frecuencias implicó la cancelación de servicios que ya habían sido vendidos.

Los usuarios aseguran que todavía no reciben respuestas de la compañía. Las comunicaciones son escasas, genéricas y llegan con cuentagotas.

El mail formal que les llega a los pasajeros ofrece cuatro opciones:

Solicitar una nueva fecha, sujeto a disponibilidad, respetando la temporada y validez de su tarifa y billete

Solicitar un cambio de ruta por cualquier ruta regular operada por Plus Ultra, contactando con el call center (con diferencia de tarifa, tasas e impuestos asociados)

Solicitar un bono válido por un año y transferible, canjeable por cualquier ruta regular operada por Plus Ultra (con diferencia de tarifa, tasas e impuestos asociados)

Solicitar el reembolso, parcial o total del billete afectado por un vuelo cancelado

Pero los pasajeros afectados denuncian que Plus Ultra no ofrece la reubicación en otras aerolíneas. La empresa argumenta que no tiene convenios con otras compañías.

También aseguran que les niega el reembolso del tramo que no podrán utilizar. El argumento: ya les asignó una nueva fecha de vuelo. En algunos casos, les ofrece un bono para viajar nuevamente con la empresa.

Según los reclamos, tampoco reconoce los gastos adicionales de alojamiento, manutención ni los días extra de estadía, bajo el argumento de que comunicó los cambios con más de 14 días de anticipación.

Los testimonios de pasajeros que quedaron en el limbo

A las dificultades para resolver la situación se suma la falta de respuestas por parte de la compañía. Los pasajeros describen una atención casi inexistente, con teléfonos que no son atendidos y correos electrónicos con respuestas genéricas sobre "cuestiones operativas".

Ante la falta de alternativas, los pasajeros debieron comprar nuevos pasajes de regreso con otras líneas aéreas. En algunos casos, con escalas en Lima, Montevideo o San Pablo.

Gabriel, uno de los pasajeros afectados, contó su experiencia: "No me quieren reembolsar el pasaje, ni total ni parcialmente, porque sostienen que se trata de una reubicación y no de una cancelación".

Nicolás, por su parte, relató: "Cancelaron nuestro vuelo de ida a Ezeiza, no atienden el teléfono, te dejan esperando 10 minutos y cuelgan. No ofrecen ubicarte en otro vuelo, solo darte el reembolso".

Jordi, en tanto, dijo: "Vivo en España. Me cancelaron el vuelo de ida de noviembre y me retrasaron el de vuelta de diciembre. Acá no atienden el teléfono y, como vivo en Barcelona, tampoco tengo oficinas a las que pueda acercarme".

"Ahora los pasajes cuestan el doble de lo que pagué cuando los compré. Viajaba para el casamiento de mi mejor amigo, en fechas que no puedo cambiar. Estoy pensando en cruzar los dedos para que me reembolsen el dinero y después hacerles juicio por daños y perjuicios, para ver si consigo que la Justicia les ordene pagarme la diferencia de los pasajes", agregó Jordi.

Sol también cuestionó el cambio de fecha de su viaje: "Yo tenía un vuelo de Madrid a Ezeiza el 30 de octubre y me lo quieren pasar al 10 de noviembre, pero el vuelo del 30 de octubre sigue existiendo y se lo están ofreciendo a gente que tiene que volver a Buenos Aires el 21 y el 23 de octubre".

La mayoría de los pasajeros afectados recibió nuevas fechas de vuelo con demoras de 10 días o más respecto de las originales. Esto les genera gastos adicionales de alojamiento que la aerolínea no reconoce.

El antecedente reciente que agrava la situación

Esta no es la primera vez que Plus Ultra enfrenta reclamos masivos de pasajeros en los últimos meses. La aerolínea ya había protagonizado un episodio similar en agosto.

Un avión de Plus Ultra que cubría la ruta entre Buenos Aires y Madrid debió realizar un aterrizaje de emergencia en Natal, Brasil, por una falla técnica.

El episodio dejó a entre 300 y 400 pasajeros varados durante más de 24 horas. Las quejas se centraron en la falta de información y asistencia por parte de la compañía.

Ahora, con este nuevo recorte de frecuencias, Plus Ultra vuelve a quedar en el centro de las críticas. Los pasajeros esperan respuestas concretas y soluciones efectivas que, hasta el momento, no llegan.