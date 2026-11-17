El país mantiene una fuerte tradición heladera y el gusto por los sabores locales impulsa el crecimiento sostenido del sector de cara al futuro

Es un placer accesible y un activo cultural que los argentinos disfrutan durante todo el año.

El helado artesanal se consolidó como un emblema de la gastronomía argentina, comparable al asado y el vino. Según la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), el consumo promedio anual per cápita alcanza los 7,3 kg, con impacto del clima en la venta de helados y picos de 10 kg en la temporada alta.

Este nivel ubica al país a la par de potencias históricas como Italia o Alemania (8-9 kg) y muy por encima del promedio de otros mercados con tradición artesanal (alrededor de 2,5 kg). En Estados Unidos, el consumo total ronda los 20 kg, pero solo unos 2 kg corresponden a producto artesanal; en Argentina la balanza está equilibrada o inclinada hacia lo artesanal.

Nueve de cada diez argentinos consumen helado artesanal durante todo el año, lo que marca una clara desestacionalización. El mercado de helados en el país se valuó en alrededor de u$s525 millones en 2025 y se proyecta que alcance unos u$s868 millones hacia 2035, con un crecimiento compuesto anual cercano al 5,15%. La expansión se apoya en innovación de sabores, formatos premium, delivery y una oferta que ya no depende solo del calor.

Los 10 gustos de helado artesanal más elegidos en Argentina

Según un informe de AFADHYA, el dulce de leche granizado se ubica en el primer puesto del top 10 del ranking de gustos de helado más consumidos

El dulce de leche encabeza el top 10 de los gustos más elegidos por los argentinos

El kilo más pedido por los argentinos concentra precisamente esos líderes: dulce de leche granizado, chocolate con almendras, frutilla a la crema y pistacho. El pistacho, de raíces italianas, escaló posiciones y se consolidó en el cuarto lugar, reflejando la apertura a propuestas más sofisticadas sin abandonar los clásicos. Esta combinación de tradición e innovación explica parte del atractivo del producto.

Hábitos de consumo y frecuencia de compra de helado artesanal

En un contexto de cuidado de gastos, el helado artesanal sigue siendo "un pequeño placer que vale la pena darse". De acuerdo a un informe de la consultora D'Alessio Irol para los mayores de 55 años es una forma accesible de disfrutar sin gastar demasiado; entre los 35 y 44 años se destaca como uno de esos gustos que se buscan mantener incluso cuando hay que ajustar otros gastos.

Un 72% lo ve como una forma accesible de darse un gusto sin hacer un gasto grande (destacando el +55 años con 77%); un 67% lo considera uno de los pequeños gustos a mantener (35-44 años: 74%); y un 58% afirma que reconforta y mejora el ánimo en momentos difíciles (sin distinción etaria marcada).

El 72% ve al helado artesanal como una forma accesible de darse un gusto sin hacer un gasto grande

El helado tiene fanáticos. Este vínculo es especialmente fuerte entre los jóvenes y las mujeres: el 51% del total se considera fanático/a. Por edad, el 64% de los de 35 a 44 años, el 50% de los de 45 a 54 y el 46% de los mayores de 55. Por género, el 58% de las mujeres frente al 48% de los hombres.

Además, el helado tiene un lugar asegurado durante todo el año. Forma parte de momentos compartidos y costumbres que las personas quieren conservar, especialmente entre los 35 y 44 años. El 94% (en 35-44) lo considera el mejor postre para cualquier época del año; el 79% (86% en 35-44) una buena oportunidad para compartir con familia o amigos; y el 73% (81% en 35-44) parte de costumbres o rituales a conservar. Entre los 35 y 44, el 86% lo asocia con momentos con familia o amigos y el 81% con costumbres que quieren mantener. En todas las edades, el 95% lo disfruta todo el año.

Más allá de la edas, para el 95% el helado es un postre que se disfruta todo el año.

Perspectivas del mercado de helados artesanales

La Argentina es uno de los países de la región donde se ha promocionado con mayor intensidad el consumo de helado. El miércoles 18 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías adheridas de todo el país abrirán sus puertas para celebrar y ofrecer descuentos en La Noche de las Heladerías. Con el tradicional 2x1 en cuarto kilo y un abanico de sabores que une identidad y creatividad, será un encuentro para disfrutar a lo grande.

Eventos como este, junto a la formación (Diplomatura en Elaboración de Helados Artesanales con la Universidad Nacional del Comahue, que ya formó unos 300 egresados, y la Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal inaugurada en 2025), impulsan la profesionalización y la calidad.

El sector muestra resiliencia: pocos cierres y aperturas sostenidas, especialmente en el interior, donde aún hay espacio de crecimiento. La calidad de materias primas, el uso de procesos artesanales y el reconocimiento internacional (como el tercer puesto en la Gelato World Cup) refuerzan el posicionamiento. En un país con alto fanatismo y consumo desestacionalizado, el helado artesanal no es solo un postre de verano: es un activo cultural y económico con potencial de seguir expandiéndose tanto en el mercado interno como en la proyección regional e internacional.