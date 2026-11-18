Un abogado explica qué pasa si no pagás la tarjeta, cuánto del sueldo pueden embargar como máximo y qué hacer si el banco descuenta de más

Cada vez más familias usan la tarjeta de crédito, los préstamos o las billeteras virtuales para cubrir gastos básicos, y muchas no llegan a pagar. Según el Informe sobre Bancos del Banco Central, la mora de los créditos a las familias fue de 12,81% en agosto, apenas por debajo del récord de julio.

Una encuesta de la consultora Zentrix mostró que dos de cada tres argentinos se quedan sin plata antes del día 20 y que el 59,4% tomó un préstamo o se endeudó en los últimos seis meses.

Según el informe del INDEC, en el primer semestre de 2026 la pobreza subió al 32,3% de las personas, desde el 28,2% del semestre anterior. El mismo informe muestra que los hogares pobres tuvieron ingresos promedio de $922.755, frente a una canasta básica total de $1.440.395. Es decir, les faltaron $517.640 por mes, un bache que muchas familias terminan tapando con deuda.

Para entender qué ocurre desde el primer atraso hasta un posible embargo, consultamos a Diego Proietti, abogado especialista en derecho del consumidor. Su respuesta deja una advertencia: la ley pone límites claros, aunque en la práctica pueden surgir conflictos.

¿Qué pasa si no pago la tarjeta de crédito?

Según Proietti, la mora empieza apenas vence el resumen y no se registra ni el pago total ni el mínimo. Desde ese momento corren intereses que se acumulan mes a mes, y el banco comienza con llamadas, mensajes y notificaciones para reclamar la deuda.

La entidad informa periódicamente la situación crediticia de sus clientes al Banco Central. Según los días de atraso, el deudor puede pasar de situación 1 (normal) a situación 2 (riesgo bajo), que contempla atrasos superiores a 31 y hasta 90 días. Con el tiempo, puede llegar a la categoría 5, que corresponde a deudas consideradas incobrables.

Ese cambio tiene consecuencias concretas, explicó el abogado: cuanto más alta la situación, más difícil será que otro banco o billetera apruebe un préstamo o una tarjeta.

¿Qué porcentaje del sueldo se puede embargar?

La ley protege una parte del salario. Según el Decreto 484/87, el sueldo es inembargable hasta el monto de un salario mínimo, vital y móvil, que en noviembre de 2026 es de $398.800. Si el sueldo bruto no supera dos salarios mínimos, se puede embargar hasta el 10% de lo que excede ese primer salario mínimo; si los supera, el tope sube al 20%. Estos límites no rigen para las deudas por cuota alimentaria.

En números, a alguien que cobra $2 millones brutos se le podrían retener como máximo unos $320.000 por mes, siempre que exista una orden judicial. Es un tope: el monto final depende del juez y de cada caso.

Hay que distinguir dos situaciones: el embargo sobre el sueldo que todavía está en manos del empleador, que se descuenta del recibo con los topes del decreto, y el embargo sobre el dinero depositado en una cuenta, donde puede haber sueldo y otros ingresos.

La protección del salario no desaparece porque se deposite en el banco. Pero, según la experiencia de Proietti, cuando la orden alcanza todos los fondos de la cuenta sin distinguir su origen, puede terminar retenido más de lo que permite la ley.

¿Qué pasa si el banco descuenta la deuda de la cuenta sueldo?

Según el abogado, esto ocurre sobre todo en los bancos provinciales, donde muchos empleados públicos cobran el sueldo y tienen la tarjeta o un préstamo. Ahí no siempre hay un embargo judicial: a veces el propio banco debita la deuda de la cuenta sueldo, con autorizaciones que el cliente firmó.

La Justicia ya puso límites a esa práctica. En 2017, la Cámara de Apelaciones de Cruz del Eje, en Córdoba, ordenó al Banco de la Provincia de Córdoba devolverle a una docente lo que le había debitado de su cuenta sueldo por deudas de tarjetas y de un préstamo. Según la demanda, los descuentos llegaron a más del 88% de su salario. El tribunal le prohibió al banco descontar más de lo que permite el Decreto 484/87.

¿Me pueden cortar la luz, el gas o internet si no pago?

Sí, las empresas pueden dar de baja un servicio por falta de pago, pero siempre tienen que avisar antes. Según Proietti, esa obligación surge del derecho a la información del consumidor.

Lo habitual es que envíen dos o tres avisos antes del corte. Si el servicio se interrumpe sin notificación previa, el usuario puede reclamar.

Llamados a familiares y al trabajo, qué dice la ley

Uno de los puntos más sensibles es el de los estudios de cobranza. Para Proietti, insistir con llamados y mensajes a cualquier hora constituye hostigamiento por deudas.

El abogado remarcó que la situación es todavía más grave cuando se contacta a personas que no tienen nada que ver con la deuda. "Si mi hermano tiene una deuda, ¿por qué tienen que hostigarme a mí si no soy codeudor?", planteó. Según explicó, son técnicas de mala fe que en muchos casos fueron sancionadas por la Justicia.

Quienes reciben este tipo de llamados pueden guardar capturas, audios y registros de las comunicaciones, que sirven como prueba para un reclamo ante Defensa del Consumidor o en la Justicia.

Refinanciar, pagar el mínimo o pedir un préstamo, qué conviene

Proietti dio un criterio simple: elegir siempre la opción con la tasa de interés más baja. Por lo general, explicó, los préstamos bancarios tienen tasas más accesibles que las tarjetas de crédito o las billeteras virtuales, y dentro de los bancos, los públicos suelen ofrecer las mejores condiciones.

Pagar solo el mínimo evita la mora, pero el saldo sigue generando intereses. Antes de tomar un crédito para tapar otro, conviene comparar el costo financiero total.

El problema ya no es solo de cada familia. En el Congreso se presentaron proyectos para refinanciar deudas, mientras que el Banco Central prefiere que bancos y clientes lo acuerden de forma voluntaria. Hasta que haya una definición, conocer estos derechos no resuelve el problema de fondo, pero puede evitar que una deuda se convierta en una bola de nieve. Ante cualquier abuso, el primer paso es reclamar por escrito y guardar toda la documentación.