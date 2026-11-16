Casi siete de cada diez usan préstamos para cubrir servicios. La desconfianza en estadísticas oficiales y ajuste de consumo marcan la tendencia

Hace una semana, el papa León XIV planteó que una de las condiciones más elementales es "poder vivir del propio trabajo", un relevamiento sobre la situación económica de los hogares argentinos mostró las dificultades para llegar a fin de mes. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de octubre, elaborado por Zentrix Consultora, el 67,7% de los encuestados se queda sin ingresos a más tardar el día 20, mientras que el 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación.

El informe también registró un aumento del endeudamiento: el 59,4% de los consultados tomó algún crédito o contrajo una deuda durante los últimos seis meses, frente al 56,2% de septiembre. En la mayoría de los casos, el dinero se destinó a cubrir gastos esenciales, como alimentos, salud, tarifas y servicios.

Los resultados vuelven a poner en primer plano una discusión que tuvo como protagonista al presidente Javier Milei durante octubre. Después de conocerse una medición anterior de Zentrix, que había señalado que el 65,3% de los argentinos no llegaba con sus ingresos más allá del día 20, el mandatario cuestionó públicamente la interpretación del indicador.

Durante su participación en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, Milei calificó como «una pelotudez del tamaño de una casa» la afirmación de que dos tercios de la población se quedan sin dinero antes de terminar el mes. Su argumento fue que, si una persona se queda sin ingresos el día 20, habría que explicar cómo hace para vivir los diez días restantes «sin comer y sin beber».

El Presidente volvió sobre el tema en una publicación en X, en la que cuestionó a periodistas y consultores que difundieron el relevamiento. También puso en duda la interpretación del endeudamiento de los hogares y planteó que era necesario considerar qué ocurre con los ingresos del mes siguiente.

La respuesta de Claudio Montiel, director de Zentrix, apuntó precisamente a ese mecanismo. El consultor explicó que las personas encuentran distintas formas de sostener sus gastos después de quedarse sin dinero, pero que eso no significa que sus ingresos sean suficientes. Entre las alternativas mencionó el uso de tarjetas de crédito, préstamos, compras fiadas y, cuando esas opciones se agotan, el recurso a prestamistas informales.

Montiel también sostuvo que el problema puede contrastarse con otros indicadores, como el aumento de la morosidad y la caída del consumo. La discusión, por lo tanto, no se limita a determinar hasta qué día alcanza el sueldo, sino a identificar cómo hacen los hogares para cubrir los gastos que quedan pendientes y qué consecuencias tiene ese financiamiento sobre los ingresos futuros.

La nueva medición de octubre permite actualizar ese escenario: la proporción que no supera el día 20 subió al 67,7% y el endeudamiento llegó al 59,4%. El crédito aparece así como una herramienta para cubrir la diferencia entre los ingresos disponibles y los gastos mensuales.

¿Hasta qué día del mes alcanza el sueldo de los argentinos?

De acuerdo con la medición de octubre, el 14,9% de los encuestados se queda sin ingresos antes del día 10. Otro 35,3% no logra superar el día 15, mientras que el porcentaje acumulado llega al 67,7% entre quienes no tienen dinero disponible más allá del día 20.

En contrapartida, apenas el 31,1% consigue llegar a fin de mes y solo el 7,5% declara tener capacidad de ahorro.

La comparación con septiembre muestra una continuidad de las dificultades. En ese mes, el 34% afirmaba llegar a fin de mes, proporción que bajó al 31,1% en octubre. A su vez, quienes podían ahorrar pasaron del 9,8% al 7,5%.

Si bien las variaciones del total se encuentran cerca del margen de error de la encuesta, los resultados muestran que la mayoría de los hogares sigue sin contar con ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades hasta el cierre del mes.

La relación entre salarios y precios también explica parte de esa situación. El 80,6% considera que sus ingresos no le ganan a la inflación, frente a un 14,8% que sostiene que su salario sí logra superar la evolución de los precios.

La percepción se mantiene por encima del 80% desde marzo y alcanzó un máximo del 87,4% en julio. Incluso entre los votantes del oficialismo, el 59% considera que su salario pierde frente a la inflación, mientras que el 33,5% opina lo contrario.

Entre quienes votaron a la oposición en las elecciones legislativas de 2025, la proporción que considera que su sueldo no le gana a los precios asciende al 95,2%.

Endeudamiento: cada vez más argentinos recurren al crédito para pagar gastos básicos

El 59,4% de los encuestados tomó alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses. El dato representa un incremento respecto del 56,2% registrado en septiembre.

El destino de esos fondos muestra que el endeudamiento está relacionado principalmente con las necesidades cotidianas. Entre quienes contrajeron deudas, el 57,7% lo hizo para cubrir gastos de alimentos y salud, mientras que el 18,3% necesitó dinero para pagar tarifas y servicios.

En conjunto, el 76% de las personas endeudadas recurrió al crédito para afrontar gastos esenciales. En cambio, el 11,7% destinó esos recursos a la compra de bienes durables y el 10,1% a resolver una situación imprevista.

El mecanismo refleja una dinámica en la que los hogares utilizan ingresos futuros para cubrir necesidades del presente. De esta manera, parte del salario del mes siguiente queda comprometido para cancelar obligaciones anteriores, en un contexto en el que los ingresos vuelven a agotarse antes de fin de mes.

Este es precisamente uno de los puntos que había planteado Montiel al responder a las críticas presidenciales: quedarse sin dinero disponible no implica necesariamente dejar de consumir durante los diez días restantes, sino que muchas familias buscan otras fuentes de financiamiento para sostener sus gastos. El problema es que esas alternativas generan nuevas obligaciones que deben afrontar con los ingresos posteriores.

La clase media y los jóvenes, entre los sectores más afectados

La situación económica presenta diferencias marcadas según el nivel socioeconómico. En la clase baja, el 82,4% de los consultados no logra superar el día 20 con sus ingresos y el 43,8% se queda sin dinero antes de la quincena. Además, ninguno de los encuestados de ese segmento declaró tener capacidad de ahorro.

El endeudamiento también alcanza niveles elevados: el 71,7% tomó algún crédito durante los últimos seis meses y, entre ellos, el 68,3% lo hizo para cubrir alimentos y salud.

En el otro extremo, el 75,6% de las personas de clase alta llega a fin de mes y el 40% consigue ahorrar. En ese segmento, el 48,7% se endeudó, aunque el 52,7% de quienes lo hicieron destinó el dinero a comprar bienes durables.

La clase media, por su parte, registró el mayor deterioro en la comparación mensual. La proporción de personas que no supera el día 20 pasó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre. Al mismo tiempo, quienes llegan a fin de mes bajaron del 48,5% al 37,6%.

En este sector, apenas el 8,3% declaró tener capacidad de ahorro. Entre quienes tomaron deuda, el 50,3% lo hizo para cubrir gastos básicos y el 27,6% para pagar tarifas y servicios, la proporción más alta entre los tres estratos sociales.

Los jóvenes también aparecen entre los grupos con mayores dificultades para sostener sus gastos. Entre los menores de 40 años, el 75% no supera el día 20 con sus ingresos, frente al 72% registrado en septiembre.

Además, el 38,8% se queda sin dinero antes de la quincena y el 22,6% no llega al día 10. Apenas el 24,1% consigue llegar a fin de mes y solo el 2,1% tiene capacidad de ahorro.

El 62,7% de los menores de 40 años tomó deuda durante los últimos seis meses. La situación contrasta con la de los mayores: entre las personas de 40 a 59 años, el 62,9% no supera el día 20, mientras que entre quienes tienen más de 60 años la proporción es del 62,3%.

Crece el descreimiento sobre la inflación que informa el INDEC

Otro de los indicadores relevados por Zentrix apunta a la percepción de los precios y la confianza en las estadísticas oficiales.

El 69,6% de los encuestados considera que la inflación que publica el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que experimenta en su vida cotidiana. En cambio, el 28% cree que el indicador oficial sí representa esa evolución.

Se trata del registro más elevado desde mayo, cuando el descreimiento había alcanzado el 70,6%. La percepción negativa había tocado un mínimo en enero, con el 56,4%, pero volvió a crecer desde febrero.

El relevamiento se conoció después de que el organismo estadístico informara una inflación del 1,9% en septiembre y un acumulado del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026.

Una de las posibles explicaciones de la diferencia entre la inflación oficial y la que perciben los hogares está relacionada con la composición de la canasta utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El indicador todavía utiliza ponderaciones basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/05. La actualización prevista a partir de la encuesta 2017/18 contemplaba un mayor peso de los gastos de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, cuya participación pasaría del 9,4% al 14,5%. También aumentaría la ponderación del transporte, del 11% al 14,3%.

En sentido contrario, los alimentos bajarían del 26,9% al 22,7% dentro de la canasta.

Estimaciones privadas difundidas en febrero calcularon que, con las nuevas ponderaciones, la inflación acumulada desde la asunción del actual Gobierno habría sido 8,6 puntos porcentuales superior.

La composición del gasto familiar puede ayudar a explicar la distancia entre ambos registros. En el relevamiento de Zentrix, el 18,3% de quienes se endeudaron lo hizo para pagar tarifas y servicios, proporción que llega al 27,6% entre los integrantes de la clase media.

El malestar económico y su impacto en el escenario electoral de 2027

La evaluación de la economía también mostró diferencias entre la situación personal y la percepción sobre el país. El 40,1% calificó negativamente su situación económica individual, mientras que el 64% evaluó de manera desfavorable la situación nacional.

La distancia entre ambos indicadores llegó a 24 puntos porcentuales, frente a los 22 puntos registrados en septiembre. Además, la evaluación positiva del país cayó del 20,4% al 16,5% en un mes.

Por nivel socioeconómico, la mirada negativa sobre la situación nacional alcanza al 75% en la clase baja, al 60,5% en la clase alta y al 52,4% en la clase media. Por edad, el registro más elevado corresponde a los mayores de 60 años, con el 69,1%.

El informe también incluyó indicadores sobre el escenario electoral de 2027. Ninguno de los dirigentes evaluados supera el 30% de voto seguro y todos registran niveles de rechazo cercanos o superiores al 50%.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabeza el indicador de voto seguro, con el 28,7%, seguido por el presidente Javier Milei, con el 24,3%. Sin embargo, ambos tienen una proporción menor de electores que manifiestan que podrían votarlos: 17,7% en el caso del mandatario provincial y 10,6% en el del Presidente.

En cuanto al potencial electoral, Myriam Bregman concentra un 33,9% de personas que podrían votarla, mientras que Patricia Bullrich alcanza el 29,4%. Al considerar el techo electoral, que contempla tanto a quienes votarían con seguridad como a quienes podrían hacerlo, Bullrich llega al 48,6% y Bregman al 45,7%.

Victoria Villarruel, por su parte, registra un piso de voto seguro del 11% y un 29,3% de electores que podrían elegirla.

Estos indicadores muestran que la competencia electoral de 2027 todavía presenta un amplio margen de votantes sin una definición consolidada. El relevamiento no mide directamente posibles transferencias de votos entre dirigentes, aunque permite observar las diferencias entre sus niveles de adhesión y sus respectivos potenciales electorales.

Cómo se realizó la encuesta de Zentrix

Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública (MOP) de octubre de 2026, elaborado por Zentrix Consultora sobre 1.278 casos válidos en todo el país.

El trabajo de campo se realizó entre el 19 y el 30 de octubre mediante un cuestionario autoadministrado en línea. El diseño muestral fue ponderado por región, edad, sexo y voto declarado en el balotaje presidencial de noviembre de 2023 y las elecciones legislativas de octubre de 2025.

El estudio informa un margen de error teórico de ±2,7%, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados corresponden a la población residente en la Argentina y no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin las correspondientes precauciones metodológicas.